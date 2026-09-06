Denuncian a taxista que se llevó la cartera de dos mujeres en el Centro Histórico de Cartagena, las autoridades lo buscan: todo quedó en video

La secuencia muestra que el hombre descendió del automóvil, tomó la cartera y se retiró del lugar - crédito Colombia Oscura/X

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Las autoridades de Cartagena se encuentran revisando las grabaciones para ubicar al conductor de un taxi que aparece en un video de seguridad mientras toma la cartera de dos mujeres en el Centro Histórico.

El material difundido por Colombia Oscura muestra al hombre que vestía un jean, camiseta y gorra blanca, desciendió del vehículo de transporte público, hurtó las pertencias de las mujeres y huyó del lugar. La publicación identificó al taxi con las placas FXW267.

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El caso se conoció tras la difusión de las imágenes en redes sociales y generó cuestionamientos por la conducta atribuida al conductor en una zona turística y comercial de la ciudad.

Las grabaciones permitieron reconstruir la secuencia ocurrida durante un momento de descuido de las mujeres. El conductor detuvo el carro para aprovechar el momento en que una de ellas se dirigió a una esquina, mientras dos de ellas estaban hablando, y en cuestión de sesgundos, el hombre robó la cartera, se subió de nuevo a su automóvil para seguir su camino.

Un video de seguridad mostró a un conductor de taxi que se llevó la cartera de dos mujeres en el Centro Histórico de Cartagena - crédito Captura de video

Las autoridades deberán establecer las circunstancias completas del hecho, confirmar la identidad del conductor y definir si existen responsabilidades penales.

La cuenta Colombia Oscura publicó el video y señaló que los organismos competentes analizaban el registro para dar con el responsable. Hasta el momento, no se informó de manera oficial si ya hubo una identificación plena.

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Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Después lloran porque uno no coje taxi. Contratan un poco de malandros con antecedentes”; “Igual por allá no iría y se que no les hago falta, ojalá todo el mundo lo hiciera, por que tampoco les hace falta”; “Cartagena necesita un mega plan de Choque, por todo lado buscan cómo aprovecharse de los turistas”; “Mañana sale en Caracol, diciendo q se arrepiente, que el no lo quería hacer... Que por favor no dejen de ir a ese cagadero”; “Qué hpta tan ladrón y que vieja tan dormida”; “Que haga la magia internet para localizarlo”: fueron algunos de losa mensajes.

El episodio reabrió las preocupaciones por la seguridad en el Centro Histórico de Cartagena, un sector al que concurren residentes y visitantes durante todos los días.

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El operativo en el Centro Histórico contó con apoyo de Bomberos, Control Urbano, Espacio Público, EPA Cartagena, DADIS y Gestión del Riesgo - crédito Alcaldía de Cartagena

Extranjero ofrece $1.000 de recompensa para encontrar a colombiana que habría robado $25.000 dólares en Cartagena

El celular, las claves y los bitcoins de un marinero neerlandés habrían quedado expuestos tras una cita en Cartagena, según el relato difundido por Robert Eaton. El extranjero aseguró que la víctima perdió cerca de USD 25.000, equivalentes a casi 80 millones de pesos colombianos.

El supuesto hurto habría ocurrido después de que el ciudadano conociera en Bumble a una mujer a la que Eaton identificó como María José. La versión no incluye información sobre una denuncia formal, una investigación de las autoridades ni una confirmación independiente de los hechos.

Eaton sostuvo que el mayor perjuicio no se limitó a la desaparición del dispositivo y de una tarjeta bancaria. Según explicó, el teléfono concentraba herramientas que facilitaban el acceso a servicios digitales y financieros de la víctima.

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“Su autenticador y su administrador de contraseñas estaban en ese celular. Le vaciaron sus bitcoins mientras estaba inconsciente. La identificación que ella usó era falsa”, afirmó Eaton.

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Testimonio señala que una víctima perdió 25.000 dólares y sus bitcoins tras quedar inconsciente - crédito @remotelivinggringo/IG

El relato plantea que la pérdida del aparato permitió comprometer información personal, credenciales y activos digitales. No se precisó la cantidad de criptomonedas que habría sido retirada ni el mecanismo utilizado para acceder a ellas.

La historia comenzó, de acuerdo con Eaton, con un encuentro que el marinero neerlandés consideró satisfactorio. “Un marinero holandés perdió 25 000 dólares en Cartagena, y ahora estamos ofreciendo una recompensa de mil dólares para que nos ayuden a encontrar a la mujer que lo hizo”, relató.

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Eaton añadió que el hombre se habría emparejado con María José en Bumble. “La primera cita fue perfecta. Tomaron unas copas en un restaurante, tuvieron una buena conversación. Ella no le pidió nada”, señaló.

La denuncia pública sitúa el supuesto episodio durante un segundo encuentro, para el cual ambos habrían ingresado a un apartamento. Eaton aseguró que el marinero consumió bebidas alcohólicas y luego quedó dormido antes de advertir que estaba solo.

“En la segunda cita, se registraron en un departamento. Después de unas cuantas copas, el sueño lo golpeó como un muro”, aseguró Eaton al describir la secuencia que le atribuyó al caso.

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Según su versión, la mujer le habría ofrecido un masaje y lo habría acostado en una cama. El ciudadano neerlandés despertó después sin su celular ni su tarjeta bancaria, siempre de acuerdo con el testimonio divulgado.

“Ella le ofreció un masaje. Lo acostó en la cama. Se despierta solo. Su celular y su tarjeta bancaria habían desaparecido”, sostuvo Eaton.

El hombre también afirmó que existe una recompensa de USD 1.000 para obtener información que permita localizar a la mujer mencionada en su publicación. El relato no aporta datos que permitan verificar la identidad de la persona señalada.