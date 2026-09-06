Entre reclamos por medicinas a Sheinbaum, el PAN dice tener la fórmula: sus propios estados

Jorge Romero asegura en una sesión virtual del Consejo Nacional, este 6 de septiembre, que Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua mantienen completo el abasto para menores con cáncer, sin respaldo oficial hasta ahora

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En medio de nuevos reclamos ciudadanos por el desabasto de medicinas en el sistema de salud público, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que las únicas entidades del país donde, según él, no falta ni una sola quimioterapia para niños con cáncer son las que gobierna su partido: Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua.

La declaración fue hecha este 6 de septiembre durante una sesión extraordinaria y virtual del Consejo Nacional del PAN, en el marco de su respuesta al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos”: Claudia Sheinbaum

Lo que dijo Jorge Romero

Durante su mensaje, Romero cuestionó la afirmación del gobierno federal de que “ya no hay un solo hospital” sin medicinas en el país. “Sí las hay. Nada más que esas cuatro entidades son [...] Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua”, declaró el dirigente panista, quien pidió a los medios de comunicación verificar el dato de forma independiente.

Romero también hizo un reconocimiento a las gobernadoras y gobernador de esas entidades por, según dijo, no haber entregado el manejo de sus sistemas de salud al gobierno federal.

Hasta el momento, la afirmación de Romero no ha sido confirmada por una fuente oficial independiente, como la Secretaría de Salud federal o los sistemas estatales de salud de las entidades mencionadas.

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Los reclamos que anteceden la respuesta del PAN

La postura del PAN llega después de que, en distintos momentos de este año, ciudadanos han encarado a la presidenta Sheinbaum durante sus giras para exigir medicamentos. En abril, adultos mayores de la comunidad de Tenango de Doria, Hidalgo, reclamaron directamente a la mandataria la falta de medicinas en su centro de salud.

Ante ese señalamiento, la propia presidenta admitió el desabasto de un medicamento utilizado para tratar la hipertensión y reconoció que existía un 20% de desabasto en los centros de salud y hospitales de esa entidad. Sheinbaum atribuyó el problema, en parte, a la dispersión geográfica de las comunidades hidalguenses y ordenó a Birmex el envío del medicamento faltante.

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En redes sociales ha circulado además contenido —sin verificación independiente hasta el momento— sobre un presunto reclamo similar durante la gira de la presidenta en Zacatecas el pasado 4 de septiembre. Ese mismo día, en esa entidad, medios documentaron que integrantes de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) interpelaron a Sheinbaum, aunque en torno a exigencias sindicales, no por el tema de medicinas.

El contexto político del señalamiento

El pronunciamiento de Romero se da en un momento en el que el PAN busca posicionar su discurso rumbo al proceso electoral de 2027. Durante la misma sesión del Consejo Nacional, el dirigente panista cuestionó también otras cifras del Segundo Informe presidencial, entre ellas las relacionadas con seguridad pública y empleo, sin que estas afirmaciones hayan sido, de igual forma, contrastadas de manera independiente en esta nota.

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Romero enmarcó el tema de las medicinas dentro de un discurso más amplio en el que llamó a “replicar” las diferencias entre los gobiernos estatales encabezados por el PAN y la actual administración federal, a la que calificó de no cumplir sus promesas de campaña en materia de salud.

Lo que sigue

Ni el gobierno federal ni las secretarías de salud de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato o Chihuahua se han pronunciado hasta el momento sobre la afirmación específica de Jorge Romero respecto al desabasto de quimioterapias. Tampoco existe, por ahora, un reporte oficial que contraste entidad por entidad el estado del abasto de medicamentos oncológicos en el país.

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