El extraño caso de Leighanne Robe: jugadora que firmó con Pumas este semestre y fue presentada el fin de semana por un equipo en Inglaterra

La inglesa abandonó al conjunto universitario pese a que la ficharon apenas en junio para el Apertura 2026 y volvió a su país natal. (Leghanne Robe Instagram)

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Una de las historias que más ha generado polémica en este arranque de temporada en la Liga Mx Femenil es la salida de Leighanne Robe de los Pumas, quien dejó al conjunto universitario de forma inesperada y esta semana fue presentada con su nuevo equipo.

Leighanne Robe deja Pumas y firma con Charlton Athletic

Leghanne Robe había sido presentada con Pumas en junio (Pumas Mx Femenil)

La defensora inglesa Leighanne Robe llega a Pumas en junio, procedente de Cruz Azul, como una de las incorporaciones con mayor experiencia para el plantel dirigido por Roberto Medina. Su llegada apuntaba a fortalecer la última línea de las universitarias de cara al torneo.

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Robe se perfilaba para formar una defensa sólida junto a Ana Mendoza y Ana Pereira. La zaguera británica aportaba recorrido en el futbol mexicano tras su paso por La Máquina y era una de las jugadoras llamadas a darle orden a la zona baja auriazul con experiencia en el futbol europeo.

Dos meses después de su presentación, Pumas confirmó la salida de la futbolista por motivos que todavía se desconocen y esto fue confirmado por la propia jugadora con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“México. Siempre agradecida de haber vivido un capítulo de mi vida aquí”, escribió la jugadora, sin revelar las razones que la llevan a dejar el país y al equipo universitario.

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A finales de agosto, Robe es anunciada como refuerzo de Charlton Athletic, club que compite en la Women’s Super League, la primera división femenil de Inglaterra.

Números durante su estancia con Pumas

Leighanne Robe es nuevo refuerzo de Pumas Femenil. (Pumas Mx Femenil)

La defensora inglesa se incorporó a Pumas en junio y alcanzó a disputar las primeras dos jornadas del Apertura 2026. En ese lapso acumuló 142 minutos con el conjunto universitario.

Pumas no informó los motivos de su salida. Robe tampoco ofreció detalles sobre su decisión, aunque su despedida de México y su posterior fichaje con Charlton Athletic confirmaron el final de su etapa con las auriazules.

Perfil de la jugadora

Leighanne Robe con el Liverpool. (Reuters/Molly Darlington)

Leighanne Robe nació en diciembre de 1993 en Cambridge, Inglaterra. Desde temprana edad comenzó su formación en el futbol y, a los 15 años, se integró a las categorías juveniles de Arsenal.

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Su debut profesional llegó en 2014 con Watford, equipo que entonces competía en la Super League 2, la segunda división del futbol femenil inglés. Dos años más tarde se incorporó al Millwall, club en el que consiguió continuidad y regularidad dentro del campo.

En 2018, la defensora inglesa dio el salto a Liverpool, uno de los equipos con mayor tradición en la Women’s Super League. Robe permaneció durante cinco temporadas con las Reds, periodo en el que disputó 73 partidos oficiales, marca tres goles y conquista la FA Championship.

Su última experiencia en Europa antes de llegar a México fue con Al Ittihad, de la Saudi Premier League Femenil. Robe disputó 17 de los 18 partidos programados durante su etapa con el conjunto árabe y se consolidó como una de las piezas de la defensa.

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En el verano de 2025, la zaguera arribó a la Liga MX Femenil para integrarse a Cruz Azul. Su paso por La Máquina le abrió la puerta para mantenerse en el futbol mexicano antes de darse a conocer su llegada a las Pumas y posteriormente el Charlton Athletic.

Cómo luce la defensa de Pumas tras la salida de Robe

Andrea Pereira llegó a reforzar a Pumas Femenil para esta temporada. (Instagram: Pumas Mx Femenil)

Pese a la salida de Leighanne Robe, Pumas cuenta con opciones para mantener cubierta la defensa central. Andrea Pereira y Ana Mendoza pueden asumir esa responsabilidad y sostener la línea de fondo del equipo universitario.

La partida de la inglesa deja una ausencia por su capacidad para desempeñarse también como lateral. De momento, Cristina Torres y Ximena Ríos han ocupado esa zona, aunque el cuerpo técnico deberá definir las alternativas para cubrirla durante el resto del torneo.

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