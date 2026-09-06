Abelardo de la Espriella entregó detalles de su plan de descentralización de las regiones: recibirán presupuesto si demuestran resultados

Abelardo de la Espriella propuso una descentralización en Colombia con más autonomía regional, poder, recursos y capacidad de decisión para los departamentos - crédito Presidencia

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Aunque Abelardo de la Espriella ha insistido desde campaña sobre la necesidad de desentralizar el poder y darle mayor autonomía a las regiones del país, durante la Cumbre de Gobernadores adelantada en la ciudad de Mompox, Córdoba, el mandatario dejó claro cuáles serían las condiciones para conseguirlo.

El jefe de Estado sostuvo que Colombia debe transferir poder, recursos y capacidad de decisión a los departamentos, aunque condicionó esa autonomía a la transparencia, la responsabilidad fiscal y el control estatal frente a las estructuras criminales.

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La propuesta presentada por Abelardo de la Espriella plantea que los departamentos con mayor capacidad institucional asuman nuevas funciones con más rapidez, mientras los demás reciban apoyo técnico previo. Cada competencia transferida deberá contar con financiación y supondrá la eliminación o reducción de la estructura nacional que antes la administraba.

Además, en un mensaje publicado en su cuenta de X durante la mañana del domingo 6 de septiembre, el jefe de Estado afirmó que el país no puede seguir bajo un esquema de decisiones concentradas en Bogotá. Su objetivo, indicó, es fortalecer a las regiones sin debilitar la unidad nacional.

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La propuesta de descentralización prevé que los departamentos con mayor capacidad institucional asuman nuevas funciones primero y que los demás reciban apoyo técnico - crédito X

“Quiero departamentos fuertes dentro de una sola República: más autonomía, más recursos, menos burocracia, más seguridad y resultados que la gente pueda sentir”, escribió Abelardo de la Espriella.

El presidente explicó que la transferencia de funciones no será idéntica para todos los territorios. Los departamentos que demuestren capacidad para asumir nuevas responsabilidades avanzarán primero en ese proceso.

Los gobiernos regionales que requieran fortalecimiento institucional recibirán acompañamiento antes de obtener atribuciones adicionales. El mandatario advirtió que la Nación no trasladará obligaciones sin entregar el dinero necesario para cumplirlas.

Durante su intervención, el presidente cuestionó la posibilidad de que una gobernación reciba nuevas tareas sin respaldo presupuestario. Según dijo, ese mecanismo sería un traslado de cargas y no una descentralización efectiva.

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También anunció que el Departamento Nacional de Planeación deberá reforzar el papel de los departamentos como nivel intermedio de gobierno. La entidad tendrá la misión de apoyar la identificación, estructuración y ejecución de proyectos regionales.

El Gobierno busca modificar el sistema de regalías

La autonomía regional que plantea Abelardo de la Espriella quedará condicionada a la transparencia, la responsabilidad fiscal y el control estatal frente a estructuras criminales - crédito X

La reforma al Sistema General de Regalías será uno de los instrumentos centrales de la estrategia territorial anunciada por el mandatario. Abelardo de la Espriella consideró que la distribución actual favoreció la fragmentación de inversiones en proyectos de menor escala.

El presidente señaló que desde 2012 se aprobaron más de 35.000 proyectos de regalías por cerca de 115 billones de pesos. Añadió que, desde 2017, cerca del 80% de esas iniciativas tuvo un valor inferior a un millón de dólares.

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De acuerdo con su exposición, solo 1% de los proyectos superó los 20 millones de dólares. Para el mandatario, esas cifras reflejan que los recursos se repartieron en miles de intervenciones sin suficiente impacto regional.

La reforma buscará financiar obras de energía, transporte, agua potable, saneamiento básico, vivienda, agricultura y desarrollo rural. El presidente planteó que la evaluación debe centrarse en trabajos terminados, servicios disponibles y efectos concretos en los territorios.

Abelardo de la Espriella afirmó que dio instrucciones para que Planeación Nacional trabaje de forma directa con los gobernadores. El propósito será convertir proyectos de mayor alcance en obras ejecutadas.

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Las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella se conocieron durante la Cumbre de Gobernadores que se realizó en Mompox (Bolívar) el viernes 4 de septiembre de 2026 - crédito @FNDCol / X

“La ecuación del gobierno es sencilla: más descentralización, pero acompañada siempre de responsabilidad fiscal y capacidad de inversión”, expresó el mandatario ante los asistentes.

La autonomía regional estará condicionada por la seguridad territorial

El presidente vinculó la descentralización con el control de las zonas afectadas por grupos armados. Afirmó que no puede haber autonomía donde organizaciones terroristas definan quién puede entrar, trabajar o vivir con tranquilidad.

El mandatario anunció que la fuerza pública concentrará sus capacidades en las áreas que considere más críticas. La ofensiva, detalló, buscará afectar a los mandos, las redes de apoyo, las rutas, los operadores logísticos, las finanzas, los testaferros y los activos de esas estructuras.

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El jefe de Estado pidió que los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público funcionen como espacios de decisión, distribución de tareas y seguimiento.

“Los voy a asfixiar, los voy a anular y los voy a aniquilar. Los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público tienen que ser verdaderamente operativos, espacios de decisión, asignación de responsabilidades y seguimiento, no simple comités de evaluaciones de informes”, señaló el mandatario.