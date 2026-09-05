Presidente De la Espriella ‘sacó pecho’ por resultados en lucha contra el narcotráfico y grupos armados ilegales: hasta le crearon sitio web

De la Espriella anunció que condecorará a miembros de las FF. MM. y la Policía Nacional que han aportado a los resultados en contra de la criminalidad - créditos Cristian Bayona / Colprensa | captura de pantalla Las bajas del tigre / sitio web | Red social Facebook

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Antes de que el presidente Abelardo de la Espriella compartiera una serie de resultados operativos en contra de grupos armados ilegales y de su lucha contra el narcotráfico, se hizo viral un sitio web en el que se le contabilizan en tiempo real al jefe de Estado sus golpes en contra de la criminalidad en Colombia.

“Dios mío se crearon una página llamada ‘Las Bajas del Tigre’”, escribió una usuaria en X (@VaneDeCol) la mañana del viernes 4 de septiembre, solo horas después del desarrollo de la Operación Centinela de la Patria en Riohacha, que dejó dentro de las cuatro bajas del enfrentamiento a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

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El sitio web se viralizó en redes sociales el viernes 4 de septiembre de 2026 - crédito X

Mientras que al día siguiente (mañana del sábado 5 de septiembre), el jefe de Estado publicó el mensaje desde su cuenta de X con los últimos resultados.

“En las últimas 24 horas logramos 24 capturas, un sometimiento a la justicia y un integrante de estructuras criminales muerto en desarrollo de operaciones. Además, sacamos de circulación 7 armas de fuego, 1.012 municiones y 8 artefactos explosivos”, inicia la publicación por parte de “el Tigre”.

En la segunda parte de su declaración, De la Espriella detalló que el “golpe al narcotráfico continúa: 551 kg de cocaína y 20 kg de marihuana incautados, además de 4 laboratorios destruidos y más de 55 toneladas de insumos sólidos incautados”.

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El presidente De la Espriella compartió el balance de su gestión en materia de lucha contra la criminalidad, el narcotráfico y los grupos armados ilegales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sobre cómo ha sido el balance desde el inicio de su gestión, el jefe de Estado informó que “desde el 7 de agosto, nuestra fuerza pública acumula 14.422 capturas, 43.684 kg de estupefacientes incautados, 1.485 armas de fuego fuera de circulación y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas”.

No obstante, De la Espriella recordó las pérdidas humanas de integrantes de las FF. MM. y la Policía Nacional durante el mismo periodo, pero hizo hincapié en dos hechos concretos, el ataque a un cantón militar en Ocaña; y el atentado a la estación de Policía en el municipio de Los Patios (ambos casos en Norte de Santander), y detalló: “El asesinato de dos de nuestros militares y cinco uniformados heridos en las últimas 24 horas”.

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Al final, el presidente volvió a recordar “la mano de hierro” (como dijo en la rueda de prensa luego del operativo que dio de baja a “Bendito Menor”) se sentirá “por cada policía o soldado que asesinen”.

De la Espriella anunció el mediodía del sábado 5 de septiembre vía X su decisión de realizar las condecoraciones a soldados y policías - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Haremos caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. No nos van a doblegar. Vamos a acabar con el cáncer del narcoterrorismo que durante décadas ha desangrado a Colombia”, concluyó De la Espriella, que como suele finalizar todos sus mensajes, cerró con su habitual “¡Firme por la Patria!”

El sitio web que contabiliza los operativos y resultados contra la criminalidad del Gobierno de De la Espriella

La dirección del sitio web es https://lasbajasdeltigre.com/ y ella se pueden revisar, uno a uno (además de la actualización en tiempo real, según lo que allí se menciona) los golpes a las estructuras criminales.

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Al cumplirse 30 días de su administración (los operativos y bajas se tienen con corte al 4 de septiembre de 2026), las operaciones contra la criminalidad y el narcotráfico dejaron 14.422 capturas, 43.684 kilos de estupefacientes incautados y 1.485 armas decomisadas en distintas regiones de Colombia.

Las cifras se actualizan todos los días - crédito captura de pantalla Las bajas del tigre / sitio web

De acuerdo con el balance divulgado el sábado 5 de septiembre en el mismo sitio web, las autoridades registraron 28 golpes operativos contra estructuras criminales. La cifra incluye ocho cabecillas dados de baja y 11 capturados en acciones consideradas relevantes.

En materia de narcotráfico, el reporte señala la incautación de 14.634 kilogramos de cocaína. Además, las Fuerzas Militares informaron la destrucción de 162 laboratorios dedicados a la producción de drogas, con corte al 24 de agosto.

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El conteo también registra 926 artefactos explosivos incautados y 41 extradiciones firmadas. Según el mismo balance, las autoridades recuperaron a 30 menores de edad en los procedimientos realizados desde el inicio de la ofensiva.

En el sitio web están discriminados los golpes del Gobierno de De la Espriella en contra de los grupos armados por cada una de las estructuras criminales - crédito captura de pantalla Las bajas del tigre / sitio web

Las Fuerzas Militares reportaron 663 capturas entre el 7 y el 30 de agosto

El sitio web reveló que el Comando General de las Fuerzas Militares, entre el 7 y el 30 de agosto, realizó 663 capturas en operaciones militares.

La mayor cantidad corresponde a casos de delincuencia común, con 474 detenidos. Le siguen 69 capturas de personas vinculadas al Clan del Golfo, 51 por delincuencia organizada, 27 relacionadas con la Segunda Marquetalia, 23 con las disidencias de Mordisco y 19 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Dentro de los golpes registrados se encuentra el de alias Bendito Menor - crédito captura de pantalla Las bajas del tigre / sitio web

En ese mismo periodo, las Fuerzas Militares reportaron 13 muertes durante operaciones. Cinco correspondieron a integrantes de las disidencias de Mordisco, cinco al Clan del Golfo, dos al ELN y una a delincuencia organizada.

Las cifras difundidas sobre el balance del Gobierno de De la Espriella en el sitio web tienen fechas de corte diferentes. El balance de capturas y armas incautadas está actualizado al 5 de septiembre, mientras que los datos de cocaína y de laboratorios destruidos corresponden al 30 y 24 de agosto, respectivamente.