Biker que sobrevivió a accidente en la México-Querétaro cuenta cómo un camión estuvo a punto de arrollarla

A casi cuatro meses del percance, la motociclista enfrenta consecuencias económicas y emocionales mientras utiliza su experiencia para pedir mayor prevención vial.

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Mariana Aguilar, conocida en redes sociales como “La Milano”, volvió a contar la historia del accidente que pudo cambiar por completo su vida. El pasado 17 de mayo, la motociclista fue embestida por otro biker cuando intentaba incorporarse a la lateral de la autopista México-Querétaro, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El impacto quedó registrado en video y las imágenes provocaron preocupación entre miles de usuarios, principalmente porque, después de la caída, un camión de transporte público pasó a escasos centímetros de ella. Pese a la violencia del percance, Mariana únicamente sufrió esguinces en la rodilla y el pie, algo que atribuye en buena medida al equipo de protección que llevaba puesto.

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El momento previo al impacto

Mariana Aguilar, conocida como “La Milano”, contó cómo fue embestida por otro motociclista y las consecuencias económicas que todavía enfrenta.

La motociclista explicó que aquella mañana se dirigía a un punto de reunión para encontrarse con otros amigos y posteriormente salir a rodar. El accidente ocurrió cuando buscaba incorporarse a la vialidad.

“Eran, creo que 7:50 de la mañana, nos dirigíamos hacia un punto de encuentro donde iba a ver a otros amigos para ir a rodar”, narra la biker al medio Multimedios.

Mariana recordó que había un señalamiento de ceda el paso y que, antes de avanzar, observó el movimiento de los vehículos que circulaban por la lateral.

Mariana “La Milano” asegura que el conductor responsable no tenía seguro y que aún existe un adeudo superior a 20 mil pesos por las reparaciones.

Hay un letrero de “ceda el paso”; cuando yo volteo a ver el carril lateral, veo que viene esta micro superrápido y dije: ‘Bueno, pues conozco mi moto, sé que no me va a dar la velocidad ni la potencia para poder salir y si me salgo yo y él me sigue, nos va a llevar a los dos’”, recuerda.

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Fue entonces cuando el otro motociclista terminó impactándola. El video grabado desde la perspectiva del conductor permitió observar cómo Mariana cayó mientras el transporte público circulaba peligrosamente cerca.

El impacto la dejó en estado de shock

A casi cuatro meses del percance, la motociclista enfrenta consecuencias económicas y emocionales mientras utiliza su experiencia para pedir mayor prevención vial.

Después del golpe, la motociclista quedó paralizada por unos instantes. La magnitud del accidente y la cercanía del camión provocaron una reacción inmediata de miedo y desconcierto.

“En ese momento entré en shock, de hecho no podía hablar como tal (...) me quedé con la boca seca completamente y lo único que hice en este momento fue respirar para poder tranquilizarme y volver en sí.

Cuando logró reaccionar, Mariana habló con el motociclista que la había golpeado. Según su relato, él aseguró que simplemente no había conseguido verla.

“En ese momento le pregunté: ‘Bueno, ¿pues qué pasó? Y me dijo: ‘Es que no te alcancé a ver’. ¿Cómo no me pudiste ver? O sea, era muy evidente”.

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La motocicleta de Mariana terminó considerada pérdida total, por lo que tuvo que recurrir a su aseguradora para resolver parte de las consecuencias materiales.

Asegura que todavía le deben más de 20 mil pesos

La motociclista relató los segundos de angustia que vivió al caer sobre la México-Querétaro y explicó por qué decidió contar públicamente su historia.

Uno de los aspectos que más preocupa a “La Milano” es que el otro motociclista, a quien conocía previamente y había invitado a la rodada, no contaba con un seguro para responder por los daños.

Aunque inicialmente se comprometió a hacerse cargo de las reparaciones, Mariana afirma que el cumplimiento de ese acuerdo quedó incompleto y que actualmente todavía existe un adeudo superior a 20 mil pesos.

“No tenía seguro su vehículo, yo sí, quien respondió por los años fue mi aseguradora (...) Para mí, mi única prioridad era saber que mi rodilla estaba bien y que mi pierna estaba bien y por eso le di el voto de confianza (...) Esto me ha arrastrado y me ha rezagado algo en lo que yo no he podido recuperar mi economía”.

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A las reparaciones se sumaron otros gastos, como el reemplacamiento y la reducción de ingresos durante el periodo en que permaneció incapacitada. Los esguinces que sufrió provocaron que tuviera que modificar temporalmente su rutina y enfrentar un golpe financiero que, asegura, todavía no consigue superar.

“No habían pasado ni cinco días después de esto y él cambió su moto (...) me da a entender que claramente tiene dinero para poder solventar los gastos a los que él mismo se comprometió porque, como sea, la aseguradora me pagó mi moto, pero no cumplió nada de lo que él mismo dijo”.

El accidente también dejó consecuencias emocionales

Aunque físicamente pudo recuperarse de las lesiones iniciales, Mariana reconoce que el accidente también tuvo efectos psicológicos. A casi cuatro meses del percance, todavía presenta síntomas relacionados con estrés postraumático.

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La motociclista explica que regresar a sus actividades habituales no ha sido sencillo y que incluso tuvo que suspender el acompañamiento psicológico que pagaba por cuenta propia debido a las dificultades económicas que surgieron después del accidente.

Por ello, decidió hacer pública su experiencia con un objetivo que va más allá de señalar al responsable: generar conciencia entre quienes conducen motocicletas y automóviles.

“Esta es parte de mi historia como motociclista y esto es algo que me gustaría que todos tomáramos conciencia; aquí la pregunta al ver el video no es quién tuvo la culpa, sino cómo podemos evitar este tipo de situaciones”, concluye Mariana.

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