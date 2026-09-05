Arsenal vs Chelsea: ¿dónde y a qué hora ver en vivo desde México el partido de la jornada 3 de la Premier League?

Los Gunners ponen a prueba su buen arranque ante un Chelsea renovado que llega al Emirates Stadium con una racha positiva.

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Este domingo habrá un auténtico choque de gigantes en la Premier League, cuando el Arsenal reciba al Chelsea en el Emirates Stadium. El derbi londinense aparece como uno de los encuentros más atractivos de la jornada y pondrá frente a frente a dos equipos que comenzaron la campaña con aspiraciones importantes.

Si quieres seguir el partido desde México, toma nota: Arsenal vs Chelsea se disputará este domingo 6 de septiembre a las 9:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá seguirse en territorio nacional a través de FOX Sports México, con la transmisión disponible mediante FOX Sports Premium / Prime Video, de acuerdo con la información proporcionada para este encuentro.

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El compromiso se celebrará en el Emirates Stadium, casa del Arsenal, donde los dirigidos por Mikel Arteta intentarán mantener su buen inicio de temporada ante un Chelsea que atraviesa una etapa renovada con Xabi Alonso en el banquillo. El duelo está programado para las 16:30 horas de Inglaterra, equivalentes a las 9:30 de la mañana en el centro de México.

¿Cómo llegan Arsenal y Chelsea?

Bukayo Saka (7), del Arsenal, celebra después de marcar el gol de la diferencia para su equipo en el partido de fútbol de la Liga Premier entre Aston Villa y Arsenal, el lunes 31 de agosto de 2026, en Birmingham, Inglaterra. (Nick Potts/PA via AP)

El Arsenal afronta el encuentro con la confianza que le proporciona su condición de campeón vigente y un arranque positivo en la nueva campaña. Los Gunners derrotaron 3-0 al Coventry City y posteriormente consiguieron una victoria por la mínima, 1-0, frente al Aston Villa.

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Además, el equipo de Arteta comenzó la temporada conquistando la Community Shield después de imponerse 3-0 al Manchester City. En sus cinco compromisos más recientes, el cuadro londinense acumula cuatro triunfos y un empate, con diez goles marcados y cuatro recibidos.

Cole Palmer (centro) celebra tras anotar el cuarto gol de Chelsea en la victoria 4-3 ante Brighton en la Liga Premier, el domingo 30 de agosto de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton)

El Chelsea, por su parte, también llega con números que invitan al optimismo. Los Blues vencieron 4-3 al Brighton en su partido más reciente de Premier League, mientras que anteriormente superaron 3-2 al Fulham y derrotaron 2-0 al Luton Town en la Carabao Cup.

La escuadra dirigida por Xabi Alonso suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, periodo en el que consiguió marcar 15 goles. El técnico español ha comenzado a imprimir una identidad diferente a su equipo y ahora tendrá uno de sus primeros grandes desafíos ante el actual campeón.

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Las bajas que preocupan a Arteta y Alonso

FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal - Villa Park, Birmingham, Britain - August 31, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta celebrates after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo

El Arsenal tendrá que afrontar el derbi con problemas en su zona defensiva. Jurrien Timber y William Saliba aparecen entre las ausencias que condicionan la preparación del conjunto local para este compromiso.

Chelsea tampoco llegará con plantel completo. Las lesiones han obligado a Alonso a realizar ajustes, especialmente en una zona del campo donde necesita encontrar equilibrio para enfrentar la presión del Arsenal.

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Brighton & Hove Albion - Stamford Bridge, London, Britain - August 30, 2026 Chelsea manager Xabi Alonso and Morgan Rogers celebrate after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Aun así, ambos entrenadores cuentan con futbolistas capaces de cambiar el partido. Del lado local, nombres como Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Declan Rice y Kai Havertz representan algunas de las principales amenazas. En Chelsea, Cole Palmer, Pedro Neto y Joao Pedro aparecen como elementos importantes en la propuesta ofensiva.

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Un duelo que puede marcar el inicio de la temporada

Más allá de ser un clásico de Londres, el enfrentamiento representa una oportunidad para medir las verdaderas aspiraciones de ambos clubes.

Arsenal busca demostrar que su condición de campeón no fue circunstancial y mantener el paso en la defensa del título. Chelsea, en cambio, afronta una prueba de mayor exigencia para comprobar cuánto ha avanzado el proyecto de Xabi Alonso.

El partido también será especial por el enfrentamiento entre Arteta y Alonso, dos entrenadores españoles que mantienen una relación de amistad desde hace años y que ahora estarán frente a frente en un escenario de máxima exigencia.

Por ello, los aficionados en México deberán madrugar este domingo: Arsenal vs Chelsea comienza a las 9:30 horas y podrá seguirse en vivo por FOX Sports México, en una cita que promete dejar uno de los primeros grandes capítulos de la temporada 2026/27.

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