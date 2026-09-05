Colombia

Iván Cepeda se refirió a la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Colombia: “Sellar compromisos de intervención”

El excandidato presidencial por el Pacto Histórico sostuvo que las intenciones son convertir al país en una reserva petrolera

El excandidato a la presidencia sostuvo que la visita busca concretar acuerdos petroleros como los de Estados Unidos y Venezuela - crédito Prensa Iván Cepeda
Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Colombia del 8 al 10 de septiembre de 2026 para reunirse con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en una agenda que combinará tres asuntos centrales: la respuesta al terremoto del 10 de agosto, la cooperación antidrogas y la discusión sobre los aranceles que afectan a exportaciones colombianas.

El Departamento de Estado confirmó el viaje de Rubio, que también irá a Ecuador y Perú en esas fechas para “fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en la región”. En el caso colombiano, la visita llega después de contactos entre De la Espriella y la administración de Donald Trump por las tarifas impuestas a productos nacionales.

PUBLICIDAD

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a Colombia para reunirse con Abelardo de la Espriella - crédito Aaron Schwartz/Reuters
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a Colombia para reunirse con Abelardo de la Espriella - crédito Aaron Schwartz/Reuters

La diplomacia estadounidense precisó que, en Bogotá, Rubio hablará con el nuevo Gobierno colombiano sobre el respaldo de Washington a la emergencia causada por el sismo y sobre un refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo. El mismo documento añade que también se abordarán las ventajas de relaciones comerciales más estrechas entre los países involucrados.

Uno de los puntos inmediatos de la reunión será la solicitud de Colombia para suspender temporalmente los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos nacionales. El encuentro ocurrirá después de una conversación telefónica entre Abelardo de la Espriella y Rubio, en la que el mandatario colombiano planteó esa petición.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda rechazó la visita de Marco Rubio a Colombia

El excandidato presidencial sostuvo que buscan convertir al país en una reserva petrolera - crédito Reuters/Colprensa
El excandidato presidencial sostuvo que buscan convertir al país en una reserva petrolera - crédito Reuters/Colprensa

Frente al anuncio, el senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda advirtió desde Cartagena que la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia apunta a “sellar compromisos de intervención” y a condicionar la soberanía del país frente a Estados Unidos.

En rueda de prensa, el excandidato presidencial planteó que, detrás de un anuncio de ayuda a las víctimas de un terremoto, habría una agenda energética y geopolítica. “Entonces, la pregunta que hacemos es: ¿ahora a través del fracking, a través de una explotación intensificada del petróleo, se busca convertir a Colombia en una especie de reserva petrolera y energética de Estados Unidos?”, dijo el sábado 5 de septiembre de 2026.

En sus declaraciones, el congresista sostuvo que esa sería “el propósito real” del viaje de Rubio. “Tras ese anuncio, que pareciera ser muy humanitario, de ayuda a las víctimas del terremoto, nuestra preocupación es que se viene a otra cosa, y es a sellar compromisos de intervención y de postración de Colombia y su soberanía a Estados Unidos”, afirmó Cepeda.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, respaldó la visita de Marco Rubio al país

María Claudia Lacouture aseguró que la visita de Marco Rubio a Colombia refuerza buenos vientos que vive la relación de Colombia con Estados Unidos - crédito @mclacouture/X

En contraposición a Iván Cepeda, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, respaldó la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia y la presentó como una señal de que la relación bilateral atraviesa un momento favorable.

“La visita del secretario Rubio no solo es una buena señal política, refuerza buenos vientos que vive la relación y las oportunidades que esta puede traer para los colombianos. No conocemos si es cierta la agenda, pero uno podría esperar que esta visita convierta las propuestas en acciones y resultados concretos”, afirmó Lacouture en un video pblicado en sus redes sociales.

La ejecutiva planteó que uno de los ejes de conversación con el gobierno de Abelardo de la Espriella podría ser el económico. En ese frente, señaló como posibilidad un anuncio sobre reciprocidad comercial y alivio de aranceles, con el potencial de atraer inversión extranjera desde Estados Unidos y de definir el alcance de la ayuda económica ofrecida por Washington.

Lacouture también dijo que espera un respaldo “contundente” de Estados Unidos mediante un plan de acción orientado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. A su juicio, la visita puede convertirse en el punto de partida de una hoja de ruta basada en cooperación, confianza y entendimiento mutuo.

“Hay un ambiente favorable en la relación y esta visita puede marcar el punto de partida para implementar una agenda y una hoja de ruta de cooperación y confianza y de entendimiento mutuo con beneficio para ambos países”, señaló.

Temas Relacionados

Iván CepedaMarco RubioSoberania ColombiaEstados Unidos PetroleoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de 39 presos de Barranquilla a otras cárceles: “La justicia se hará respetar”

La decisión busca impedir que internos sigan coordinando extorsiones, amenazas y homicidios desde los penales mediante redes de comunicación activas

Abelardo de la Espriella confirmó el traslado de 39 presos de Barranquilla a otras cárceles: “La justicia se hará respetar”

Ministerio de Hacienda descartó intervención del dólar, pese a caída de la divisa: “Tiene que estar en sus niveles adecuados”

La postura oficial se mantiene pese a la presión de exportadores y gremios, al advertir que una acción directa sobre la tasa de cambio puede generar distorsiones y terminar afectando a los sectores reclamantes

Ministerio de Hacienda descartó intervención del dólar, pese a caída de la divisa: “Tiene que estar en sus niveles adecuados”

Bayern Múnich de Luis Díaz se vio sorprendido por el Schalke 04: 0-0 en Gelsenkirchen, y perdió el liderato de la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” intentó por todos los medios complicar al cuadro “Minero”, pero el equipo dirigido por Miron Muslić complicó al campeón de Alemania

Bayern Múnich de Luis Díaz se vio sorprendido por el Schalke 04: 0-0 en Gelsenkirchen, y perdió el liderato de la Bundesliga

Jhon Lucumí quiere brillar en la Serie A de Italia: hora y dónde ver Juventus vs. Milán

El defensor de la selección Colombia tendrá su primera prueba exigente en el calcio, y en el proceso de ganarse un puesto en el equipo de Turín

Jhon Lucumí quiere brillar en la Serie A de Italia: hora y dónde ver Juventus vs. Milán

Falleció Beatriz Ardila Lülle de Beltrán, hermana de Carlos Ardila Lülle, a los 93 años

La bumanguesa y hermana del fundador de la Organización Ardila Lülle murió en Bogotá, donde residía junto a una parte de su familia

Falleció Beatriz Ardila Lülle de Beltrán, hermana de Carlos Ardila Lülle, a los 93 años
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Falleció Beatriz Ardila Lülle de Beltrán, hermana de Carlos Ardila Lülle, a los 93 años

Falleció Beatriz Ardila Lülle de Beltrán, hermana de Carlos Ardila Lülle, a los 93 años

Kris R defendió a Karina García tras polémica por las razas de perros y alertó por mensajes contra el bebé que esperan: “Eso no lo perdono”

Ministro de Defensa y Fuerzas Militares anunciaron ofensiva contra Iván Mordisco y las finanzas de las disidencias: “No va a sobrevivir a este Gobierno”

El insólito video de Claudia Calderón, hermana de Yina, lanzándose a una piscina vacía: “¡Me estoy ahogando!”

Ryan Castro entregó poncho y carriel a Arcángel durante su concierto en Medellín

Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz se vio sorprendido por el Schalke 04: 0-0 en Gelsenkirchen, y perdió el liderato de la Bundesliga

Bayern Múnich de Luis Díaz se vio sorprendido por el Schalke 04: 0-0 en Gelsenkirchen, y perdió el liderato de la Bundesliga

Jhon Lucumí quiere brillar en la Serie A de Italia: hora y dónde ver Juventus vs. Milán

Martín ‘Cochise’ Rodríguez, leyenda del ciclismo colombiano, se encuentra hospitalizado en Medellín: “Presentó mareos”

Santiago Buitrago llegó segundo en la etapa 14 de La Vuelta a España, y sigue sacando diferencias para mantener el liderato de la montaña

La sanción de Dimayor a Yhormar Hurtado, figura del América de Cali, es contradictoria: esto explica experto