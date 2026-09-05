Iván Cepeda se refirió a la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Colombia: “Sellar compromisos de intervención”

El excandidato a la presidencia sostuvo que la visita busca concretar acuerdos petroleros como los de Estados Unidos y Venezuela - crédito Prensa Iván Cepeda

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Colombia del 8 al 10 de septiembre de 2026 para reunirse con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en una agenda que combinará tres asuntos centrales: la respuesta al terremoto del 10 de agosto, la cooperación antidrogas y la discusión sobre los aranceles que afectan a exportaciones colombianas.

El Departamento de Estado confirmó el viaje de Rubio, que también irá a Ecuador y Perú en esas fechas para “fortalecer las asociaciones clave de Estados Unidos en la región”. En el caso colombiano, la visita llega después de contactos entre De la Espriella y la administración de Donald Trump por las tarifas impuestas a productos nacionales.

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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a Colombia para reunirse con Abelardo de la Espriella - crédito Aaron Schwartz/Reuters

La diplomacia estadounidense precisó que, en Bogotá, Rubio hablará con el nuevo Gobierno colombiano sobre el respaldo de Washington a la emergencia causada por el sismo y sobre un refuerzo de la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo. El mismo documento añade que también se abordarán las ventajas de relaciones comerciales más estrechas entre los países involucrados.

Uno de los puntos inmediatos de la reunión será la solicitud de Colombia para suspender temporalmente los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos nacionales. El encuentro ocurrirá después de una conversación telefónica entre Abelardo de la Espriella y Rubio, en la que el mandatario colombiano planteó esa petición.

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Iván Cepeda rechazó la visita de Marco Rubio a Colombia

El excandidato presidencial sostuvo que buscan convertir al país en una reserva petrolera - crédito Reuters/Colprensa

Frente al anuncio, el senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda advirtió desde Cartagena que la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Colombia apunta a “sellar compromisos de intervención” y a condicionar la soberanía del país frente a Estados Unidos.

En rueda de prensa, el excandidato presidencial planteó que, detrás de un anuncio de ayuda a las víctimas de un terremoto, habría una agenda energética y geopolítica. “Entonces, la pregunta que hacemos es: ¿ahora a través del fracking, a través de una explotación intensificada del petróleo, se busca convertir a Colombia en una especie de reserva petrolera y energética de Estados Unidos?”, dijo el sábado 5 de septiembre de 2026.

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En sus declaraciones, el congresista sostuvo que esa sería “el propósito real” del viaje de Rubio. “Tras ese anuncio, que pareciera ser muy humanitario, de ayuda a las víctimas del terremoto, nuestra preocupación es que se viene a otra cosa, y es a sellar compromisos de intervención y de postración de Colombia y su soberanía a Estados Unidos”, afirmó Cepeda.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, respaldó la visita de Marco Rubio al país

María Claudia Lacouture aseguró que la visita de Marco Rubio a Colombia refuerza buenos vientos que vive la relación de Colombia con Estados Unidos - crédito @mclacouture/X

En contraposición a Iván Cepeda, la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, respaldó la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia y la presentó como una señal de que la relación bilateral atraviesa un momento favorable.

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“La visita del secretario Rubio no solo es una buena señal política, refuerza buenos vientos que vive la relación y las oportunidades que esta puede traer para los colombianos. No conocemos si es cierta la agenda, pero uno podría esperar que esta visita convierta las propuestas en acciones y resultados concretos”, afirmó Lacouture en un video pblicado en sus redes sociales.

La ejecutiva planteó que uno de los ejes de conversación con el gobierno de Abelardo de la Espriella podría ser el económico. En ese frente, señaló como posibilidad un anuncio sobre reciprocidad comercial y alivio de aranceles, con el potencial de atraer inversión extranjera desde Estados Unidos y de definir el alcance de la ayuda económica ofrecida por Washington.

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Lacouture también dijo que espera un respaldo “contundente” de Estados Unidos mediante un plan de acción orientado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. A su juicio, la visita puede convertirse en el punto de partida de una hoja de ruta basada en cooperación, confianza y entendimiento mutuo.

“Hay un ambiente favorable en la relación y esta visita puede marcar el punto de partida para implementar una agenda y una hoja de ruta de cooperación y confianza y de entendimiento mutuo con beneficio para ambos países”, señaló.