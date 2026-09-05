Colombia

Falleció Beatriz Ardila Lülle de Beltrán, hermana de Carlos Ardila Lülle, a los 93 años

La bumanguesa y hermana del fundador de la Organización Ardila Lülle murió en Bogotá, donde residía junto a una parte de su familia

Luto en la familia Ardila Lülle por la muerte de Beatriz Ardila de Beltrán - crédito @figuerjoda/ X
Luto en la familia Ardila Lülle por la muerte de Beatriz Ardila de Beltrán - crédito @figuerjoda/ X
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Beatriz Ardila Lülle de Beltrán murió a los 93 años en Bogotá, una noticia que generó luto entre sus familiares, personas cercanas y sectores sociales de Santander que la conocieron por su participación en iniciativas de apoyo comunitario y por su vínculo con una de las familias empresariales de mayor presencia en Colombia.

La mujer nació en Bucaramanga y fue la menor de los hijos de Carlos Julio Ardila Durán y Emma Lülle Lanch. Era hermana de Isabel Ardila Lulle y de Carlos Ardila Lülle, empresario que desarrolló el grupo que lleva el apellido de la familia y que murió el 13 de agosto de 2021.

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Beatriz Ardila Lülle de Beltrán construyó su vida familiar junto al empresario Carlos Beltrán Harker. La pareja tuvo cinco hijos. Aunque pertenecía a un entorno de amplia visibilidad en los sectores corporativos y sociales, su nombre estuvo asociado a campañas de carácter social y a actividades de apoyo en Bucaramanga y otros espacios de Santander.

Beatriz Ardila Lülle de Beltrán murió a los 93 años en Bogotá - crédito VisualesIA Infobae
Beatriz Ardila Lülle de Beltrán murió a los 93 años en Bogotá - crédito VisualesIA Infobae

La muerte de Beatriz Ardila Lülle de Beltrán se conoció este sábado 5 de septiembre. Hasta el momento, la información pública disponible no detalla la causa del fallecimiento ni los datos sobre las exequias. La noticia fue difundida por medios nacionales y regionales, que resaltaron su origen bumangués y su presencia dentro de la vida social santandereana.

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Su historia estuvo atravesada por el crecimiento empresarial de su hermano, Carlos Ardila Lülle, quien se convirtió en una de las figuras centrales de la industria colombiana desde la segunda mitad del siglo XX. Beatriz acompañó parte de ese proceso desde el ámbito familiar y social, sin asumir el mismo protagonismo público que tuvo el fundador de la Organización Ardila Lülle.

Carlos Ardila Lülle inició su actividad en el sector de bebidas cuando llegó a Gaseosas Lux en 1950. De acuerdo con la historia institucional de Postobón, en 1968 Gaseosas Lux se fusionó con Postobón y Ardila Lülle asumió la presidencia de la empresa, desde donde impulsó adquisiciones y fusiones que dieron origen a la expansión del grupo empresarial.

La santandereana era hermana de Carlos Ardila Lülle, fundador de la Organización Ardila Lülle - crédito VisualesIA Infobae
La santandereana era hermana de Carlos Ardila Lülle, fundador de la Organización Ardila Lülle - crédito VisualesIA Infobae

La familia Ardila Lülle quedó vinculada a negocios de bebidas, azúcar, medios de comunicación, empaques, agroindustria, seguros, deportes y sector automotor. Postobón señala que la Organización Ardila Lülle nació en 1951 y que sus compañías operan en esos sectores, con una planta laboral superior a las 40 mil personas.

En el rubro de bebidas, Postobón ocupa un lugar central. La compañía, fundada en 1904, cuenta con 18 plantas de fabricación y 53 centros de distribución en Colombia, según su información corporativa. La empresa reporta presencia en el 90% del territorio nacional y un portafolio que incluye gaseosas, aguas, jugos, hidratantes, bebidas energizantes, malta, alimentos, café y cervezas.

El alcance del conglomerado también incluye los ingenios Providencia y Risaralda, la empresa Sucroal, actividades de empaques, la corredora de seguros Aress y negocios automotores como Los Coches y Morris Garages. En medios de comunicación, la organización ha tenido presencia a través de RCN Televisión y RCN Radio, mientras que en deporte ha mantenido una relación histórica con Atlético Nacional y con proyectos de difusión deportiva.

La muerte de Beatriz Ardila Lülle se produjo cinco años después del fallecimiento de Carlos Ardila Lülle - crédito Colprensa
La muerte de Beatriz Ardila Lülle se produjo cinco años después del fallecimiento de Carlos Ardila Lülle - crédito Colprensa

Tras la muerte de Carlos Ardila Lülle, la continuidad de los negocios familiares quedó en manos de una nueva generación. Una publicación institucional de Postobón identificó a sus hijos Carlos Julio y Antonio José Ardila como parte del liderazgo actual en áreas del grupo, entre ellas el negocio de cerveza.

La muerte de Beatriz Ardila Lülle de Beltrán se produjo cinco años después del fallecimiento de su hermano, Carlos Ardila Lülle. La familia mantiene participación en empresas de alcance nacional, mientras que ella estuvo vinculada a actividades sociales y a encuentros familiares y públicos en Bucaramanga y Bogotá.

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