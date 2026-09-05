Gabito Ballesteros, La Maquinaria Norteña y Lucha libre durante tres días de festejos patrios bélicos en Coahuila: fechas y horarios

Las actividades incluyen cocinas regionales, lucha libre, juegos mecánicos, una callejoneada con Banda Brava y la ceremonia del Grito de Independencia (Composición fotográfica)

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El municipio de Piedras Negras, en Coahuila, confirmó su programa oficial de Fiestas Patrias 2026, que se extenderá del lunes 14 al miércoles 16 de septiembre. La celebración cerrará con la presentación estelar de Gabito Ballesteros, cantante sonorense referente de los corridos tumbados, además de un show previo de La Maquinaria Norteña.

Las actividades incluyen cocinas regionales, lucha libre, juegos mecánicos, una callejoneada con Banda Brava y la ceremonia del Grito de Independencia, según el comunicado difundido por las autoridades municipales.

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Gobierno piedras negras/Redes sociales

Programa completo de actividades en Piedras Negras

¿Qué eventos habrá en Piedras Negras por las Fiestas Patrias 2026? El municipio organizó tres jornadas: el lunes 14 de septiembre con cocinas regionales y lucha libre; el martes 15 con la Noche Mexicana, callejoneada y los conciertos de La Maquinaria Norteña y Gabito Ballesteros; y el miércoles 16 con el desfile cívico militar por el 216 aniversario de la Independencia.

El lunes 14 de septiembre se inauguran las cocinas regionales en un horario aún no especificado por el municipio. Ese mismo día se realizará una función de lucha libre en la explanada de la presidencia municipal, además de la instalación de juegos mecánicos, entre ellos el conocido como “la monja”.

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El martes 15 de septiembre está marcado como la Noche Mexicana. A las 7:00 pm iniciará la callejoneada con Banda Brava, un recorrido que partirá desde el túnel de la Gran Plaza. La jornada continuará con la ceremonia del Grito de Independencia y las presentaciones de La Maquinaria Norteña y Gabito Ballesteros como cierre de la noche.

El miércoles 16 de septiembre, Piedras Negras conmemorará el 216 aniversario de la Independencia de México con su tradicional desfile cívico militar, según el comunicado del municipio.

Quién es Gabito Ballesteros

El cantante se integró de niño al coro de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de su ciudad natal y, a los nueve años, se convirtió en vocalista principal de un mariachi infantil tras interpretar “El Rey”. Con el tiempo aprendió trompeta, violín, vihuela y bajo. (Facebook Gabito Ballesteros)

Gabito Ballesteros, cuyo nombre real es Gabriel Ballesteros Abril, nació el 23 de julio de 1999 en Cumpas, Sonora. Es hijo de Gabriel Ballesteros Guzmán y Mónica Abril Medina, quien le enseñó a tocar guitarra a los ocho años.

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El cantante se integró de niño al coro de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de su ciudad natal y, a los nueve años, se convirtió en vocalista principal de un mariachi infantil tras interpretar “El Rey”. Con el tiempo aprendió trompeta, violín, vihuela y bajo.

Antes de dedicarse por completo a la música, Ballesteros se graduó como ingeniero industrial en Hermosillo en 2022. Durante ese periodo entabló amistad con Natanael Cano, quien lo impulsó a retomar su carrera artística y lo incorporó a su sello Los CT Records.

Su ascenso ocurrió a partir de 2022 gracias a colaboraciones de alto perfil. El tema “AMG”, junto a Cano y Peso Pluma, marcó su debut en el Billboard Hot 100 y alcanzó el número uno en México. Después llegó “Lady Gaga”, con Peso Pluma y Junior H.

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En 2026, su carrera dio un salto internacional al colaborar con Jennifer Lopez y David Guetta en “Sálvame Hoy”, versión en español de “Save Me Tonight”. El cantante relató a medios, según recogió Info7, que el equipo de la artista estadounidense fue quien se acercó para proponerle el proyecto.

Ballesteros ha participado también en éxitos junto a Luis R Conriquez y Tito Double P, y este agosto estrenó junto a Cano el sencillo “Cherokee”, parte del álbum Natanael Cano Vol. 1. Semanas antes, ambos habían lanzado “Pa’ La Maña”, corrido que superó los 7 millones de reproducciones en su adelanto.

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En el plano personal, el cantante confirmó en julio de 2026 su relación con la actriz Samadhi Zendejas a través de una fotografía en redes sociales, tras meses de rumores que incluyeron un video viral de ambos besándose.

La carrera de Ballesteros también enfrentó una controversia reciente: el 3 de septiembre, durante la alfombra roja de Premios Juventud en Marbella, España, circuló un video en el que Cano aparecía con una actitud que usuarios en redes calificaron como estado inconveniente, mientras Ballesteros posaba con normalidad para las cámaras. Ninguno de los dos artistas se pronunció al respecto. Ambos estuvieron nominados por su colaboración “Perlas Negras” en las categorías Mejor Canción Urbano Rhythmic y Mejor Fusión Música Mexicana, sin obtener el premio.

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Trayectoria de La Maquinaria Norteña

La alineación actual incluye a Sergio “Mosca” Soto en la primera voz y bajo sexto, Keith Nieto en saxofón, Rory Nieto en acordeón, Tony Nieto en batería e Iván Gutiérrez en el bajo eléctrico. (La Maquinaria Norteña/Facebook)

La Maquinaria Norteña es una agrupación del género norteño formada en abril de 2006 en Roswell, Nuevo México, por el saxofonista Keith Nieto, tras separarse del proyecto Polo Urias y Su Máquina Norteña. La mayoría de sus integrantes son originarios de Chihuahua y Zacatecas.

La alineación actual incluye a Sergio “Mosca” Soto en la primera voz y bajo sexto, Keith Nieto en saxofón, Rory Nieto en acordeón, Tony Nieto en batería e Iván Gutiérrez en el bajo eléctrico.

El grupo lanzó su álbum debut homónimo en 2007 bajo el sello Fonovisa, al que siguieron No Existen Barreras (2008) y La Nueva Era (2009). Tras un accidente de autobús que casi resulta fatal, la banda pausó actividades antes de relanzarse con Vive en Mi (2013), su producción más exitosa hasta entonces.

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Entre sus sencillos más reconocidos figuran “Así ya no” y “Sé que lloraré”. En agosto de 2022, el grupo consiguió su primer número uno con “50 y Cincuenta”, del EP Al Derecho y Al Reverso, seguido por “Eres Algo” con el mismo logro.

Su discografía más reciente incluye los álbumes The Beast Machine (2024), The Mean Machine (2025) y Vamos Por Todo (2026), además de sencillos como “Fantasma” y “Candita”.

Banda Brava, protagonista de la callejoneada

Banda Brava, agrupación encargada de encabezar la callejoneada del martes 15, es un conjunto de banda sinaloense con un número flexible de integrantes, que en ocasiones ronda los nueve músicos. Lanzó su álbum debut, Cumbia O.K., en 1990.

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Entre las canciones más conocidas del grupo figuran “La sirenita”, “Enamorado de ti”, “Mataron a un federal”, “No quiero despedida” y “Te vi llorando”. El estilo de la agrupación se enmarca dentro de la música de banda sinaloense, género surgido a finales del siglo XIX en Sinaloa a partir de la influencia de bandas militares y de viento europeas.

El municipio de Piedras Negras

Según el Censo de 2020, el municipio contaba con 176,327 habitantes, distribuidos en 70 localidades. La cabecera municipal concentra la mayor parte de la población, con 173,959 residentes. El presidente municipal en funciones es Carlos Jacobo Rodríguez González, para el periodo 2024-2027. REUTERS/Alberto Fajardo

Piedras Negras es un municipio fronterizo del noreste de Coahuila, ubicado frente a Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, a orillas del río Bravo. Su cabecera municipal lleva el mismo nombre y forma, junto con Ciudad Acuña, una de las dos ciudades fronterizas del estado.

Según el Censo de 2020, el municipio contaba con 176,327 habitantes, distribuidos en 70 localidades. La cabecera municipal concentra la mayor parte de la población, con 173,959 residentes. El presidente municipal en funciones es Carlos Jacobo Rodríguez González, para el periodo 2024-2027.

El municipio tiene una extensión territorial de 475 mil 082 kilómetros cuadrados y limita al este y noreste con el condado de Maverick, en Texas. Sus principales actividades económicas son la industria de la transformación, el comercio y los servicios.

Otras celebraciones patrias en México

Un cartel del Gobierno del Estado de Querétaro anuncia conciertos gratuitos de Pedro Fernández y Matisse para el 15 de septiembre en el Jardín Zenea y la Plaza de Armas. (Gobierno de Querétaro)

Las Fiestas Patrias 2026 se extienden por distintas entidades del país durante todo septiembre.

En Guanajuato, considerado por su valor histórico como uno de los estados más representativos por albergar Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia, se celebrarán las Fiestas Patrias Dolores Hidalgo del 11 al 27 de septiembre, con artistas como Los Tucanes de Tijuana, Duelo, La Adictiva y Grupo Frontera.

En León, Guanajuato, la cantante Alicia Villarreal encabezará el Grito de Independencia el 15 de septiembre en la Plaza Principal, en un año en que la ciudad conmemora su 450 aniversario de fundación con un espectáculo de más de 350 drones.

Puebla inició sus festejos el 1 de septiembre con la lectura del Bando Solemne, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal José Chedraui. El calendario contempla diez ceremonias cívicas, entre ellas el Grito de Independencia el 15 de septiembre a las 11:00 pm y el desfile cívico militar al día siguiente a las 9:30 de la mañana.

En Nayarit, el programa oficial anunciado por la secretaria general de Gobierno, Rocío González García, incluye el festival “México Vivo, Nayarit Eterno” y presentaciones musicales de Banda Ráfaga y el grupo La Sessión, además de un operativo especial de vigilancia vial durante la noche del Grito.