Raphael Veiga podría quedarse en el América, pero hay un problema: este es su millonario precio

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Mazatlan - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 15, 2026 Club America's Raphael Veiga celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El América todavía tiene asuntos pendientes después de su eliminación en la Leagues Cup 2026. Aunque las Águilas deberán disputar el encuentro por el tercer lugar, la mirada del equipo ya está puesta en el objetivo principal del segundo semestre: recuperar el protagonismo y pelear por el título del Apertura 2026 de la Liga MX.

Sin embargo, para Guillermo Almada existe una situación que podría convertirse en una de las decisiones más importantes del proyecto. Se trata de la continuidad de Raphael Veiga, uno de los futbolistas que mayor peso ha adquirido dentro del funcionamiento azulcrema.

Raphael Veiga festeja con Óscar Perea tras anotar el primer gol en el triunfo del América ante Atlético de San Luis en México. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 16 de agosto de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El brasileño llegó a Coapa procedente de Palmeiras bajo un préstamo que contempla una opción de compra. Por ello, aunque actualmente defiende los colores del América, sus derechos federativos todavía pertenecen al conjunto brasileño.

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El buen desempeño que ha tenido Veiga durante su estancia en México provocó que parte de la afición americanista comenzara a exigir a la directiva que haga efectiva la cláusula para garantizar su permanencia.

¿Cuánto cuesta Raphael Veiga?

El brasileño aseguró que quiere construir su propia historia en Coapa. (Ilustración: Jovani Pérez)

De acuerdo con información publicada por UOL Esporte, América deberá realizar una inversión de 7.5 millones de dólares si pretende adquirir de manera definitiva los derechos federativos del futbolista.

La operación inicial resultó favorable para las Águilas en términos del préstamo, ya que el club no tuvo que pagar una cuota por contar temporalmente con el brasileño. Sin embargo, existe una condición económica que ahora podría convertirse en uno de los principales temas de la planeación deportiva.

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Soccer Football - Liga MX - America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 16, 2026 America's Raphael Veiga scores their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Si la directiva quiere conservar al jugador después del periodo establecido, tendrá que desembolsar los 7.5 millones de dólares acordados con Palmeiras.

La cantidad representa una inversión importante para cualquier club, aunque el rendimiento que ha mostrado Veiga puede convertirse en uno de los argumentos principales para que América decida abrir la cartera.

Veiga, pieza importante para Almada

Raphael Veiga festeja tras anotar uno de los goles con los que ganó América a Mazatlán en el torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 15 de marzo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Desde que Guillermo Almada tomó las riendas del conjunto azulcrema, el mediocampista brasileño comenzó a adquirir un papel cada vez más relevante dentro del planteamiento táctico.

Su capacidad para participar en la construcción ofensiva, generar oportunidades para sus compañeros y aparecer cerca del área rival le permitió convertirse en una alternativa diferente dentro del plantel.

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Los números recientes respaldan esa importancia. En sus últimos siete partidos, Veiga registra participación directa en siete goles, producto de dos anotaciones y cinco asistencias entre las distintas competencias que ha disputado con el América.

En total, durante su etapa como jugador azulcrema, el brasileño acumula 5 goles y 8 asistencias en 31 encuentros, además de haber disputado 1,907 minutos.

Estas estadísticas podrían tener un peso considerable cuando la directiva evalúe si los millones que exige Palmeiras representan una inversión conveniente para el futuro inmediato del equipo.

América tendrá que decidir

Aug 26, 2026; Carson, CA, USA; America midfielder Raphael Veiga (23) controls the ball between two Columbus Crew players in the second half during the Leagues Cup Quarterfinals at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images

La eliminación de la Leagues Cup modifica el panorama competitivo de las Águilas, pero también concentra la atención en la Liga MX y en la construcción del plantel para lo que resta del torneo.

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En ese escenario, perder a Veiga después del Apertura 2026 significaría desprenderse de un futbolista que ya consiguió adaptarse al futbol mexicano y que se ha ganado un lugar importante en el esquema de Almada.

Por ello, América tendrá que analizar si el rendimiento, la experiencia y la influencia ofensiva del brasileño justifican pagar los 7.5 millones de dólares.

Mientras tanto, Veiga continúa desempeñándose con las Águilas y tratando de mantener el nivel que ha despertado el respaldo de la afición. Su futuro, sin embargo, todavía no está definido.

La pelota estará en la cancha de la directiva americanista: pagar la millonaria cláusula y convertir a Raphael Veiga en jugador definitivo del América o permitir que el brasileño regrese a Palmeiras. La decisión podría convertirse en una de las operaciones más importantes para el proyecto de Guillermo Almada de cara al futuro.

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