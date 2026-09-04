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Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América

Álvarez aterrizará este fin de semana en la capital para firmar con los azulcremas

El volante ofensivo, con pasado en el Sevilla FC, destaca por moverse entre líneas y asociarse cerca del área; su arribo le daría otorgaeá a las Águilas una variante como “10” o por derecha. (X/ @LevanteUD)
El volante ofensivo, con pasado en el Sevilla FC, destaca por moverse entre líneas y asociarse cerca del área; su arribo le daría otorgaeá a las Águilas una variante como “10” o por derecha. (X/ @LevanteUD)
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La llegada de Carlos Álvarez al futbol mexicano ha generado expectativa entre los aficionados del América, especialmente por el perfil del futbolista que las Águilas encontraron en España para reforzar su mediocampo.

El jugador de 23 años aterriza procedente del Levante después de convertirse en una de las piezas más importantes del conjunto español durante su camino a Primera División, por lo que ahora comenzará una nueva etapa en la Liga MX bajo las órdenes de Guillermo Almada.

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Mientras tanto, en la capital mexicana ya alistan su llegada para que firme contrato oficialmente.

¿Cuándo debutaría Carlos Álvarez con el América?

Aunque Carlos Álvarez ya es oficialmente jugador del América, todo apunta a que su debut podría esperar algunos días y producirse hasta el 12 de septiembre, cuando las Águilas enfrenten a Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven en el Estadio Banorte.

Uno de los factores que favorecen este escenario es que el partido que el conjunto azulcrema tenía programado para este sábado 5 de septiembre contra Xolos de Tijuana fue pospuesto debido a los compromisos que tuvo el equipo durante la Leagues Cup.

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Un jugador con camiseta amarilla del Club América y pantalón azul está de pie en un campo de fútbol de noche.
Álvarez podría debutar ante Cruz Azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originalmente, el encuentro estaba contemplado para disputarse el 5 de septiembre, pero tuvo que ser reprogramado.

De esta manera, el nuevo refuerzo tendría varios días para completar su llegada a México, realizar los trámites correspondientes, incorporarse a los entrenamientos y comenzar a familiarizarse con las ideas de Guillermo Almada antes de recibir sus primeros minutos.

La posibilidad de estrenarse directamente contra Cruz Azul también tendría un componente especial, pues se trataría de uno de los partidos más importantes del calendario para el América. El duelo está programado para el 12 de septiembre, dentro de la Jornada 8, y se disputará en el remodelado Estadio Banorte.

Además, el calendario le daría rápidamente otro escenario de máxima exigencia. Después del Clásico Joven, el América se enfrentará a Guadalajara el 19 de septiembre, nuevamente en el Estadio Banorte, para disputar el Clásico Nacional.

Es decir, si Álvarez consigue adaptarse rápidamente y Almada considera que está listo, podría tener la oportunidad de estrenarse ante Cruz Azul y posteriormente afrontar otro partido de enorme relevancia frente a Chivas.

Carlos Álvarez fue oficialmente presentado como jugador del América en redes. (X/ @ClubAmerica)
Carlos Álvarez fue oficialmente presentado como jugador del América en redes. (X/ @ClubAmerica)

Carlos Álvarez llega con un precio de 6 millones de euros

La expectativa alrededor del futbolista también se explica por la operación que permitió su salida del Levante. El club español confirmó que Álvarez fue traspasado al América después de haber sido una pieza importante desde su llegada en 2023.

Los reportes españoles sitúan la operación en 6 millones de euros fijos más uno en variables, mientras que el Sevilla conserva un porcentaje de los derechos económicos del jugador. Su contrato con las Águilas será por tres temporadas, hasta 2029.

La operación adquiere mayor relevancia al recordar que Álvarez había despertado interés de clubes europeos como el Benfica, pero aquella posibilidad no terminó concretándose.

Además, el Levante necesitaba encontrar una solución para evitar perder al futbolista sin obtener una compensación económica, debido a su situación contractual.

Se podría desempeñar tal como lo hizo Fidalgo

En el terreno de juego, el español puede desempeñarse como mediocentro, interior o mediapunta, características que le permiten aparecer en distintas zonas del campo.

Su llegada también responde a la necesidad del América de encontrar un futbolista capaz de ocupar parte del espacio que dejó Álvaro Fidalgo tras su salida rumbo al futbol español.

Se adaptaría en la posición que dejó Fidalgo. (@_carlosalvarez10 / Instagram)
Se adaptaría en la posición que dejó Fidalgo. (@_carlosalvarez10 / Instagram)

El propio perfil de Álvarez permite imaginarlo como un volante mixto, con capacidad para conducir desde el mediocampo, progresar con el balón y también jugar más adelantado. Durante su etapa con Levante disputó 105 partidos y registró 14 goles y 14 asistencias.

Por ahora, el escenario más probable coloca su estreno con las Águilas del América frente a Cruz Azul, el próximo 12 de septiembre. Sin embargo, será la evolución de su adaptación y la decisión de Guillermo Almada las que determinarán si el refuerzo estelar azulcrema está listo para aparecer desde su primer gran compromiso de la temporada.

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