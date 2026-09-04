Sheinbaum rompe el protocolo de seguridad presidencial para bajar de su camioneta a auxiliar a mujer que sufrió caída

Sheinbaum auxilia a mujer de la tercera edad que se desvaneció en la Arena Potosí. (Fotos: GlobalMedia)

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La tarde de este 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa su gira por los estados para la rendición de cuentas en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, en su visita a San Luis Potosí, una asistente al evento se desvaneció, por lo que la mandataria no dudó en ayudarla.

Sheinbaum baja de su camioneta y auxilia a mujer de la tercera edad

El incidente ocurrió al finalizar el evento que reunió a más de 21 mil ciudadanos en la Arena Potosí, la mandataria se retiraba del lugar en su camioneta, cuando la mujer de la tercera edad se desmayó.

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Al percatarse de lo ocurrido, la presidenta habría bajado de su camioneta y rompiendo los protocolos de seguridad, auxilió a la ciudadana hasta que la atención médica arribó al punto donde se encontraban.

El hecho fue captado por medios de comunicación y ciudadanía que se encontraba esperando a la mandataria, por lo que diversas fotos comenzaron a circular en redes sociales, sin que hasta el momento se haya brindado más información sobre el estado de salud de la mujer.

Sheinbaum destaca alcance de programas sociales en SLP

Claudia Sheinbaum en gira por Segundo Informe de Gobierno en San Luis Potosí. (Foto: Presidencia)

Durante su gira “Honestidad y Resultados” en el estado potosino, Sheinbaum resaltó que 981 mil 576 personas son beneficiarias del plan “Salud casa por casa”, la cifra más alta entre los programas sociales que operan en San Luis Potosí.

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Además del programa de salud, la mandataria informó que 335 mil 802 adultos mayores reciben pensión en la entidad. Precisó que 76 mil 235 mujeres que trabajan en el hogar cuentan con la Pensión “Mujeres Bienestar” y que 52 mil personas con alguna discapacidad reciben apoyo económico.

También reportó que 10 mil 700 personas tienen respaldo para la atención de niñas y niños en la entidad; en materia educativa, Sheinbaum señaló que 85 mil 261 estudiantes cuentan con la beca “Benito Juárez” para la preparatoria pública. Detalló que 148 mil alumnos reciben apoyo para útiles y uniformes escolares, mientras 7 mil 500 tienen beca para la universidad pública.

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La presidenta agregó que 19 mil 500 jóvenes participan en el programa “Construyendo el futuro” y que 2 mil 647 planteles públicos, además de 81 preparatorias, forman parte de “La Escuela es Nuestra”.

Sheinbaum detalló que 56 mil 637 productores agrícolas reciben apoyo del gobierno federal y que 51 mil 890 productores son beneficiarios de fertilizantes. Indicó que 16 mil 895 personas participan en “Sembrando vida” y que 156 mil 691 reciben “Leche para el Bienestar”.

Sheinbaum informó el avance de los programas sociales en San Luis Potosí. (Foto: Presidencia)

La presidenta adelanta obras para el estado gobernado por Ricardo Gallardo

La mandataria comentó que ya se licita el proyecto para el tren de pasajeros que conectará San Luis Potosí con Nuevo Laredo. Recordó que se construye la carretera Pachuca-Huejutla-Tamazunchale, así como la ampliación del tramo Tamazunchale-Tampico.

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Sheinbaum añadió que está en marcha el nuevo libramiento de San Luis a Matehuala y la construcción del acueducto El Peaje-San José, obras que forman parte de la infraestructura carretera e hídrica proyectada para la entidad.

Sobre el programa de vivienda social, la presidenta señaló que la meta es llegar a 49 mil 800 casas para personas que ganan menos de dos salarios mínimos. El programa opera a nivel federal con criterios de ingreso definidos por la Secretaría de Bienestar.

Finalmente, Sheinbaum recordó la apertura de la Universidad “Rosario Castellanos” en la entidad y la construcción de los hospitales generales de Rioverde y Ciudad Valles.

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Alrededor de 21 mil personas asistieron a la Arena Potosí para el segundo informe de la presidenta de méxico. (Foto: Presidencia)

El evento reunió alrededor de 21 mil asistentes, donde la presidenta estuvo acompañada de parte de su gabinete y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.