Colombia

Así es la casa donde fue abatido ‘Bendito Menor’ junto con su novia, ‘La Bebecita’, en La Guajira: había armas y municiones

El señalado criminal era el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn). Era buscado por las autoridades debido a su participación en asesinatos, extorsiones, casos de tortura y desmembramientos

Alias Bendito Menor se encontraba en una casa ubicada en el barrio Los Olivos de Riohacha. Las autoridades encontraron armas y municiones - crédito Dijín

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Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor o alias Naín, máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), fue abatido en un operativo que se llevó a cabo en Riohacha, el departamento de La Guajira.

El jefe de la organización criminal se encontraba en una vivienda de gran amplitud, de color blanco, con largos pasillos ubicados en la parte exterior y una zona verde en la entrada del inmueble. Según imágenes divulgadas por las autoridades, en la casa había un vehículo de color gris.

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El Ministerio de Defensa Nacional informó que, junto con el señalado criminal cayeron Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita ―su pareja sentimental―, alias El Tío y alias Casiloco. El cabecilla estuvo detrás de asesinatos, extorsiones, casos de tortura y desmembramientos. Además, solía utilizar las redes sociales para burlarse de la fuerza pública y retar a las autoridades que estaban buscándolo para capturarlo y judicializarlo.

“Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella en declaraciones públicas que dio desde el Batallón Cartagena de Riohacha.

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Las autoridades llegaron por aire a la casa donde se ocultaba alias Bendito Menor, ubicada en La Guajira - crédito Dijín y @generaljmora/X
Las autoridades llegaron por aire a la casa donde se ocultaba alias Bendito Menor, ubicada en La Guajira - crédito Dijín y @generaljmora/X

Un comando especial de la Dijín de la Policía Nacional estuvo al frente del operativo. Según Noticias Caracol, tras rastrear al peligroso criminal durante varios días, las autoridades lograron encontrar su ubicación exacta gracias a una publicación que hizo en redes sociales. Entonces, pusieron en marcha el operativo: los integrantes del comando especial llegaron en dos helicópteros a la casa blanca con zona verde, ubicada en el barrio Los Olivos de Riohacha, donde se encontraban alias Bendito Menor y las otras tres personas que fueron abatidas.

Algunos uniformados ingresaron por el techo y otros tumbaron las puertas del inmueble. En el lugar encontraron armas de fuego, municiones y una granada, elementos que fueron incautados.

El material decomisado y los cuerpos de las cuatro personas fueron exhibidos por el Gobierno y las autoridades para evidenciar el resultado operacional. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la paz será impuesta por las armas durante su administración.

Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín
Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín

“En el Gobierno del Tigre, la gente de bien no volverá a sentir miedo. Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes. La paz en la que cree este Gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la única paz verdadera y duradera”, aseveró el jefe de Estado.

De la Espriella había ordenado al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, preparar a las tropas para capturar o dar de baja a alias Naín. Aseguró que, debido a su peligrosidad, debía ser considerado un “objetivo de alto valor” y recordó que dio la oportunidad a los criminales de someterse a la justicia; aquellos que no se ajusten a esa directriz, serán buscados por las autoridades.

“Orden cumplida señor presidente @ABDELAESPRIELLA. Seguiremos enfrentando a todo aquel que pretenda pasar por encima de la ley. Reconocimiento especial para nuestra @PoliciaColombia y sus capacidades de investigación e inteligencia que permitieron este contundente resultado”, respondió el jefe de cartera en X.

El ministro Jorge Mora confirmó el cumplimiento de la orden que dio el presidente Abelardo de la Espriella de capturar o dar de baja a alias Bendito Menor - crédito @generaljmora/X
El ministro Jorge Mora confirmó el cumplimiento de la orden que dio el presidente Abelardo de la Espriella de capturar o dar de baja a alias Bendito Menor - crédito @generaljmora/X

Las Acsn se pronunciaron sobre la muerte del cabecilla y de su pareja. Lamentaron los hechos e indicaron que, pese a que el resultado operacional constituye un ataque a la organización, no tomarán represalias. Asimismo, solicitó a “todos los sectores” abstenerse de hacer manifestaciones o tomar decisiones que incrementen las tensiones.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Naín Pérez Toncel, ocurrido en el marco de un operativo adelantado por la Fuerza Pública. Se reconoce el impacto que este hecho representa para sus familiares, allegados y para las comunidades que han conocido de los acontecimientos registrados durante las últimas horas (...). Expresamos solidaridad y respeto a los familiares y allegados de Rosa Angélica Tarazona”, precisó la organización criminal en la comunicación oficial.

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