Colombia

La Pestilencia, The Adolescents y La Mosca, encabezan la alineación del Festival Altavoz 2026

Del 10 al 12 de octubre, el estadio Cincuentenario y el Parque Norte recibirán a agrupaciones de Estados Unidos, España, Argentina, México y Chile, junto a 43 bandas colombianas, en el regreso del festival gratuito de la capital antioqueña

Medellín será sede del Festival Internacional Altavoz del 10 al 12 de octubre con entrada libre en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte
Medellín será sede del Festival Internacional Altavoz del 10 al 12 de octubre con entrada libre en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte - crédito @festivalaltavozmed/Instagram
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Medellín será sede, del 10 al 12 de octubre de 2026, de la 23° edición del Festival Internacional Altavoz, un encuentro musical de entrada libre que congregará a 59 agrupaciones locales, nacionales e internacionales en presentaciones que se llevaran el estadio Cincuentenario y el Parque Norte.

La cita, uno de los principales espacios de música alternativa de la ciudad y del país, presenta una oferta musical quie abarca géneros como rap, reggae, ska, punk, electrónica, y heavy metal a lo largo de sus tres jornadas.

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De las 59 agrupaciones confirmadas, 28 son de Medellín, 15 llegan de otras ciudades colombianas como Bogotá, Cali, Ibagué, Pasto, Barranquilla y Envigado, y 16 provienen del exterior, con representantes de Estados Unidos, España, Argentina, México y Chile.

Entre los nombres internacionales destaca The Adolescents, banda de punk rock formada en 1979 en Fullerton, California, considerada una de las pioneras del hardcore punk del sur de California. Su álbum debut homónimo de 1981 figura entre los trabajos más vendidos e influyentes del punk californiano de esa época.

También se presentará Save Ferris, agrupación de ska formada en 1995 en el condado de Orange, recordada por su versión del clásico de Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, que en 1997 se convirtió en un éxito radial en Estados Unidos.

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En el terreno del metal, Possessed, formada en 1983 en San Francisco, es señalada por la crítica especializada como una de las bandas fundadoras del death metal a nivel mundial. Su álbum Seven Churches (1985) es considerado como un trabajo seminal del género. La acompañará Incantation, banda de death metal formada en 1989 en Pensilvania y reconocida como una de las líderes de la escena de Nueva York.

Siete hombres, integrantes de la banda La Mosca Tsé-Tsé, posan en una habitación con paredes decoradas. Un músico tiene un saxofón, otros dos sostienen trompetas
La Mosca Tsé-Tsé, banda formada en Ramallo en 1995, alcanzó proyección internacional con “Para no verte más” y ganó en 2024 el Premio Gardel al Mejor Álbum de Grupo Pop - crédito cortesía La Mosca

Desde Argentina llegará La Mosca, agrupación formada en 1995 en la localidad de Ramallo, que fusiona ska, cumbia, merengue y rock, y que alcanzó popularidad internacional con canciones como Para no verte más y Yo te quiero dar.

También se suma Nonpalidece, banda de reggae fundada en 1996 en Tigre, Buenos Aires, con más de ocho discos de estudio y presentaciones en festivales como el Vive Latino de México y el Cosquín Rock de Argentina.

Con 35 años de vida artística, la agrupación, siempre con letras inconformes, han denunciado la realidad de Colombia - crédito Ministerio de Cultura / La Pestilencia
Con 40 años de vida artística, La Pestilencia destacó por sus letras inconformes, han denunciado la realidad de Colombia - crédito Ministerio de Cultura / La Pestilencia

En la cuota nacional sobresale La Pestilencia, fundada en 1986 en Bogotá por Héctor Buitrago y Dilson Díaz, considerada una de las bandas más influyentes del rock colombiano y que anunció 2026 como el año en que pondrán fin a su carrera luego de 40 años de actividad. Esta presentación en Altavoz será la antesala a su último concierto —bautizado como El Último Pogo—, que tendrá lugar en el Coliseo Medplus de Bogotá el próximo 28 de noviembre.

Entre los artistas nacionales se incluyen los bogotanos Syracusae y Lupus, junto a proyectos locales como Threat, Grito y Rex Marte.

La programación fue organizada por bloques temáticos. El primer día, sábado 10 de octubre, estará dedicado al rap, el reggae, el ska y los sonidos alternativos. El domingo 11 tendrá como protagonistas al rock, el punk y la electrónica. El cierre del lunes 12 se concentrará en el metal y sus variantes, con la presentación final de La Pestilencia como uno de los momentos centrales de esa jornada.

La totalidad de las 28 bandas de Medellín fue seleccionada a través de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura, mediante las Audiciones Altavoz y los Conciertos Ciudad Altavoz. Estas presentaciones previas, realizadas en el teatro al aire libre Carlos Vieco Ortiz, reunieron a cerca de 12.000 asistentes y a más de 850 artistas en tarima durante siete días de eliminatorias.

La programación del Festival Internacional Altavoz combinará rap, reggae, ska, rock, punk, electrónica, y metal durante tres jornadas
La programación del Festival Internacional Altavoz combinará rap, reggae, ska, punk, metal y electrónicadurante tres jornadas - crédito @festivalaltavozmed/Instagram

Los ganadores por categoría incluyen a Dead Artist, Orquesta La Eterna, Siaraah y Callevaga y los Animales Fumadores en electrónica y alternativa; Rasbarule, La Cordillera, Terlete y Los Norrea en ska y reggae; Metrallo, Rotten Church, Solsticio y Dissidence en metal; Los Psicotrópicos, Antised, Envenenados y Los Hijos de Papi y Mami en punk; Niko Arias, Da Flava, La Otra Esquina y Jeip en rap; Maldecidos por el Sol, Playa Futura, León Clef y Black Fairy en rock; y Pariah, Hialina, Road to Hell y Blood Mary Rise en core.

El secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, remarcó que la iniciativa busca que “los procesos musicales de nuestras comunas y corregimientos conecten con nuevos públicos y proyecten su trabajo a nivel nacional e internacional”.

La Alcaldía de Medellín informó que destinó 182 millones de pesos para apoyar a las agrupaciones locales que se presentarán en el Festival Internacional Altavoz. Esta cifra forma parte de un monto mayor: durante el año, la administración local asignó más de 400 millones de pesos al fortalecimiento del sector musical a través de estímulos para los Conciertos Ciudad Altavoz y Altavoz Internacional.

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