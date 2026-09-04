Anabel Pantoja, entre lágrimas, en la promo de ‘¡De Viernes!’: “Hay veces que no me quiero levantar de la cama”

Guardar

Anabel Pantoja vuelve a sentarse frente a las cámaras de Telecinco después de varios meses especialmente difíciles. La influencer será la gran protagonista del estreno de la nueva temporada de ¡De Viernes!, que regresa este viernes 4 de septiembre, y lo hará con una entrevista en la que promete abordar algunos de los asuntos que más han marcado su vida en los últimos tiempos.

La cadena ya ha mostrado un adelanto de la conversación que mantendrá con Santi Acosta y Beatriz Archidona, y en él aparece una Anabel visiblemente emocionada, que reconoce haber atravesado momentos en los que incluso le ha costado levantarse de la cama. Una confesión que anticipa el tono íntimo de una entrevista en la que la sobrina de Isabel Pantoja también reivindicará su derecho a contar su propia versión después de meses en los que, según explica, ha visto cómo otras personas hablaban públicamente de su vida.

PUBLICIDAD

“He pasado días muy chungos, tiro para adelante, pero hay días que no me quiero levantar de la cama”, asegura entre lágrimas en el avance del programa. Después, lanza una reflexión sobre todo lo que se ha dicho sobre ella: “Veo gente hablando por mí, hablando de mis cosas. Creo que tengo derecho a sentarme para contar todo”.

💣 Esta semana, en ¡De Viernes!... Anabel Pantoja está dispuesta a hacer frente a todas las polémicas familiares.



La sobrina de Isabel Pantoja rompe su silencio como primera invitada.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/aRIDTQT39N — ¡De Viernes! (@deviernestv) September 3, 2026

Su regreso a la televisión llega, además, en un momento de cambios personales. Después de varios años viviendo en Canarias, Anabel se ha instalado de nuevo en Sevilla, una mudanza que supone también el comienzo de una nueva etapa junto a su hija, Alma.

PUBLICIDAD

Anabel Pantoja pone el foco en su hija Alma

Precisamente la pequeña será una de las figuras centrales de su relato. En el adelanto, Anabel habla con especial emoción de la relación que mantiene con su hija, nacida fruto de su relación con el fisioterapeuta David Rodríguez.

La influencer define a Alma como “un milagro” y asegura que es “la mejor decisión” que ha tomado en su vida. También tiene palabras de reconocimiento para David: “Si no fuera por David, no tendría a Alma, así que le debo la mitad de mi vida”, afirma antes de reconocer: “Estoy enamorada”.

Las palabras llegan después de unos meses especialmente complicados para la pareja. La situación familiar quedó bajo el foco después de que un informe forense difundido el pasado mes de mayo concluyera que la menor, que entonces tenía dos meses, había sufrido un zarandeo violento el 9 de enero de 2025. El procedimiento judicial continúa abierto y las circunstancias del caso siguen bajo investigación.

PUBLICIDAD

Anabel Pantoja con su novio y su hija, Alma. (Europa Press)

En medio de esa situación, Anabel ha mantenido públicamente una postura de apoyo hacia David. El pasado agosto, coincidiendo con el cumpleaños del fisioterapeuta, compartió en redes sociales un mensaje acompañado de imágenes de ambos en el que reivindicaba el vínculo construido durante estos años.

Una historia de amor que comenzó lejos de España

La relación entre Anabel y David comenzó a principios de 2023, cuando ambos coincidieron durante una gira americana de Isabel Pantoja. Rodríguez formaba entonces parte del equipo que acompañaba a la cantante como fisioterapeuta.

Su romance llegó además en un momento sentimental delicado para Anabel, ya que coincidió con la recta final de su relación con Yulen Pereira, a quien había conocido durante su participación en Supervivientes. Desde entonces, la pareja ha vivido distintas etapas bajo una enorme atención mediática.

PUBLICIDAD

Ahora, Anabel afronta una nueva etapa instalada de nuevo en Sevilla y con su hija como una de sus principales prioridades. Y será precisamente en el plató de ¡De Viernes! donde dará su versión de unos meses que, según sus propias palabras, no han sido fáciles.

Una noche marcada por las historias familiares

Anabel Pantoja no será la única protagonista de la primera entrega de la nueva temporada de ¡De Viernes!. El programa contará también con la presencia de Colate Vallejo-Nágera, que hablará de su situación familiar después de la resolución judicial relacionada con la custodia de su hijo Nicolás y su expareja, Paulina Rubio.

PUBLICIDAD

Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio, fotografías de archivo (Europa Press)

La lista de invitados se completa con María Ángeles Moreno, antigua asistente de Isabel Pantoja, cuya intervención promete aportar una nueva perspectiva sobre la cantante y su entorno familiar. Sus declaraciones sobre Isabel y Agustín Pantoja se sitúan así como otro de los reclamos de una noche que Telecinco ha planteado como uno de los regresos destacados de su nueva temporada.