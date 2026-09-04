Colombia

De la Espriella promete no interferir en decisiones de la Corte Suprema

El presidente se reunió con la Sala Plena y aseguró que protegerá la autonomía judicial. El encuentro se dio tras amenazas contra un magistrado

Reunión con Abelardo de la Espriella y la Corte Suprema - crédito @CorteSupremaJ/X
Reunión con Abelardo de la Espriella y la Corte Suprema - crédito @CorteSupremaJ/X
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El presidente Abelardo de la Espriella se reunió este jueves con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que su Gobierno respetará las decisiones judiciales y no interferirá en las competencias de los jueces y magistrados. El mensaje fue divulgado en un video publicado por el mandatario, en el que defendió la autonomía de la rama judicial.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, De la Espriella les dijo a los magistrados que, durante su ejercicio como presidente, las decisiones de los jueces serán respetadas “desde el más humilde juez hasta el más encumbrado magistrado”. El pronunciamiento ocurre en medio de un contexto sensible para la Corte, luego de que un magistrado denunciara amenazas en su contra.

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La autonomía de esta rama será celosamente protegida y el Ejecutivo no va a interferir nunca en competencias que la Constitución y la ley han reservado para ustedes”, afirmó el jefe de Estado durante su mensaje ante la Corte Suprema.

Corte Suprema de Justicia condenó a tres magistrados de Tribunal de Villavicencio por corrupción - crédito Colprensa
Corte Suprema de Justicia - crédito Colprensa

Mensaje de respeto a la justicia

El presidente sostuvo que el Gobierno no cruzará los límites institucionales fijados por la Constitución y la ley. Su declaración buscó enviar una señal de respeto hacia la independencia judicial, uno de los principios centrales de la separación de poderes.

En mi ejercicio como presidente las decisiones de los jueces serán respetadas”, dijo De la Espriella, al insistir en que esa garantía aplicará para todos los niveles de la administración de justicia.

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La reunión con la Sala Plena se produce en un momento en el que el Gobierno ha insistido en la necesidad de coordinación entre instituciones, especialmente en temas de seguridad, corrupción y fortalecimiento del Estado. Sin embargo, ante los magistrados, el mandatario marcó una línea sobre el respeto a las competencias propias de la Corte Suprema.

El encuentro también tiene relevancia política porque ocurre al inicio del gobierno de De la Espriella y en medio de varias discusiones institucionales. El mensaje presidencial apunta a construir una relación de respeto con una de las altas cortes, encargada de decisiones clave en materia penal, civil, laboral y de juzgamiento de aforados.

Amenazas contra magistrado antecedieron reunión

La reunión se dio un día después de que el magistrado José Joaquín Urbano denunciara amenazas en su contra. Según lo informado, el magistrado advirtió que también habría riesgos para otros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, presuntamente por una decisión tomada contra ‘Kiko Gómez’.

El magistrado José Joaquín Urbano tiene 20 años de experiencia en la docencia - crédito @Funproinocencia/X
La reunión se dio un día después de que el magistrado José Joaquín Urbano denunciara amenazas en su contra. Según - crédito @Funproinocencia/X

Tras conocerse esa situación, el presidente De la Espriella ordenó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, reforzar la seguridad de los magistrados. La instrucción busca atender los riesgos denunciados y garantizar condiciones para el ejercicio de sus funciones judiciales.

La amenaza contra Urbano puso en alerta a las autoridades y elevó la atención sobre la protección de los integrantes de la Corte. En ese marco, el mensaje del presidente sobre autonomía judicial y no interferencia se suma a la orden de reforzar esquemas de seguridad.

Para el Gobierno, la defensa de la rama judicial implica tanto respetar sus decisiones como garantizar la protección de quienes las toman. La Corte Suprema cumple un papel central en investigaciones y procesos de alto impacto, por lo que cualquier amenaza contra sus magistrados representa un riesgo institucional.

El pronunciamiento presidencial también buscó transmitir respaldo al trabajo de los jueces en todos los niveles. De la Espriella aseguró que el Ejecutivo no intervendrá en decisiones que correspondan exclusivamente a la justicia, una promesa que será observada en medio de futuras tensiones entre el Gobierno, las cortes y otros poderes públicos.

La reunión deja como mensaje central que la Casa de Nariño quiere marcar una relación institucional con la Corte Suprema basada en respeto, seguridad y separación de competencias. Mientras avanzan las investigaciones por las amenazas denunciadas, el Gobierno aseguró que protegerá la autonomía judicial y reforzará las medidas para garantizar la seguridad de los magistrados.

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