Netflix rescata ‘Dragones y mazmorras’ después de que los estudios pasen de su secuela: ahora será una serie con una nueva historia

Un ladrón y una banda de aventureros emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen peligrosamente mal cuando se topan con las personas equivocadas.

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La plataforma Netflix desarrollará una serie de acción real de Dungeons & Dragons basada en Ravenloft, la ambientación de horror gótico de la franquicia. El proyecto contará el origen del vampiro Strahd von Zarovich y se realizará en colaboración con Wizards of the Coast, la compañía de Hasbro que gestiona el juego. La plataforma descartó, a la vez, otra producción inspirada en Forgotten Realms. Esa línea narrativa reúne miles de años de historias dentro del universo de Dragones y mazmorras, contadas a través de cientos de libros de juego.

La nueva serie se presenta como una producción de fantasía que combinará aventura, horror gótico y romance trágico. Su eje será la creación de Strahd von Zarovich, quien pasa de ser un antihéroe marcado por la tragedia a convertirse en uno de los villanos más conocidos del juego. La trama abordará la relación del personaje con el poder, el amor y la obsesión, además de su transformación en un ser no muerto. La historia también se situará en Ravenloft y sus Dominios del Terror, escenarios atravesados por la magia oscura y la intriga sobrenatural.

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El proyecto fue creado por John August, pero el director Alfonso Cuarón participará como productor ejecutivo. El equipo de producción también incluye a Gabriel Marano, en representación de Hasbro; Richard Schwartz, y Gaby Rodríguez, por Esperanto Filmoj. Netflix decidió avanzar con Ravenloft tras dejar sin desarrollo su serie basada en Forgotten Realms. El cambio coloca a la ambientación gótica como la nueva apuesta televisiva de la plataforma para llevar el universo de Dungeons & Dragons a la acción real.

Ravenloft centra su historia en Strahd von Zarovich y narra su origen como el Señor Oscuro de Barovia dentro de Calabozos y Dragones. (Especial)

Una ambientación creada para el juego de rol

Ravenloft fue creado en 1983 por Tracy y Laura Hickman. Desde su lanzamiento, se convirtió en una de las ambientaciones más jugadas dentro de Dungeons & Dragons y amplió su presencia más allá de las partidas de rol de mesa. El mundo creado por los Hickman inspiró novelas, módulos de juego, videojuegos y libros de reglas complementarios. La figura de Strahd von Zarovich quedó instalada como uno de sus personajes centrales, junto con los territorios que conforman los Dominios del Terror.

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Wizards of the Coast publicó recientemente Ravenloft: The Horrors Within, una reinterpretación ampliada y actualizada de la historia original. La ambientación también apareció en la primera temporada de Dungeon Masters, el programa de partidas de rol producido por Wizards. Dungeon Masters se estrenó en abril y mostró el universo de Ravenloft dentro de una producción televisiva vinculada con la marca. La nueva serie de Netflix llevará ese escenario a una ficción de acción real centrada en una historia de origen.

Adaptación cinematográfica basada en el popular juego de mesa

El universo de la franquicia llegó al cine con Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page y Sophia Lillis. La película recibió buenas críticas y formó una base de seguidores tras su estreno. La producción, no obstante, no alcanzó la recaudación que Paramount necesitaba. Paramount-Skydance decidió no avanzar con una secuela por razones financieras, aunque los directores John Francis Daley y Jonathan Goldstein informaron que ya terminaron un guion para una posible continuación.

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Según Goldstein, Hasbro respalda la búsqueda de un estudio que financie y distribuya esa segunda película. Daley señaló que el equipo conserva interés en retomar a los personajes de la primera entrega, aunque reconoció las dificultades económicas que enfrenta el proyecto. Los realizadores no informaron planes de reparto para la secuela. Mientras la continuidad cinematográfica busca un nuevo socio financiero, Netflix prepara Ravenloft como una historia separada dentro del universo de Dragones y mazmorras.