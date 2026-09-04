España Cultura

Netflix rescata ‘Dragones y mazmorras’ después de que los estudios pasen de su secuela: ahora será una serie con una nueva historia

Mientras Paramount había pasado de una continuación de la película que se estrenó hace un par de años, la plataforma ahora se plantea retomar una vieja trama del icónico juego de rol

Un ladrón y una banda de aventureros emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen peligrosamente mal cuando se topan con las personas equivocadas.
Guardar

La plataforma Netflix desarrollará una serie de acción real de Dungeons & Dragons basada en Ravenloft, la ambientación de horror gótico de la franquicia. El proyecto contará el origen del vampiro Strahd von Zarovich y se realizará en colaboración con Wizards of the Coast, la compañía de Hasbro que gestiona el juego. La plataforma descartó, a la vez, otra producción inspirada en Forgotten Realms. Esa línea narrativa reúne miles de años de historias dentro del universo de Dragones y mazmorras, contadas a través de cientos de libros de juego.

La nueva serie se presenta como una producción de fantasía que combinará aventura, horror gótico y romance trágico. Su eje será la creación de Strahd von Zarovich, quien pasa de ser un antihéroe marcado por la tragedia a convertirse en uno de los villanos más conocidos del juego. La trama abordará la relación del personaje con el poder, el amor y la obsesión, además de su transformación en un ser no muerto. La historia también se situará en Ravenloft y sus Dominios del Terror, escenarios atravesados por la magia oscura y la intriga sobrenatural.

PUBLICIDAD

El proyecto fue creado por John August, pero el director Alfonso Cuarón participará como productor ejecutivo. El equipo de producción también incluye a Gabriel Marano, en representación de Hasbro; Richard Schwartz, y Gaby Rodríguez, por Esperanto Filmoj. Netflix decidió avanzar con Ravenloft tras dejar sin desarrollo su serie basada en Forgotten Realms. El cambio coloca a la ambientación gótica como la nueva apuesta televisiva de la plataforma para llevar el universo de Dungeons & Dragons a la acción real.

Ravenloft centra su historia en Strahd von Zarovich y narra su origen como el Señor Oscuro de Barovia dentro de Calabozos y Dragones. (Especial)
Ravenloft centra su historia en Strahd von Zarovich y narra su origen como el Señor Oscuro de Barovia dentro de Calabozos y Dragones. (Especial)

Una ambientación creada para el juego de rol

Ravenloft fue creado en 1983 por Tracy y Laura Hickman. Desde su lanzamiento, se convirtió en una de las ambientaciones más jugadas dentro de Dungeons & Dragons y amplió su presencia más allá de las partidas de rol de mesa. El mundo creado por los Hickman inspiró novelas, módulos de juego, videojuegos y libros de reglas complementarios. La figura de Strahd von Zarovich quedó instalada como uno de sus personajes centrales, junto con los territorios que conforman los Dominios del Terror.

PUBLICIDAD

Wizards of the Coast publicó recientemente Ravenloft: The Horrors Within, una reinterpretación ampliada y actualizada de la historia original. La ambientación también apareció en la primera temporada de Dungeon Masters, el programa de partidas de rol producido por Wizards. Dungeon Masters se estrenó en abril y mostró el universo de Ravenloft dentro de una producción televisiva vinculada con la marca. La nueva serie de Netflix llevará ese escenario a una ficción de acción real centrada en una historia de origen.

Adaptación cinematográfica basada en el popular juego de mesa
Adaptación cinematográfica basada en el popular juego de mesa

El universo de la franquicia llegó al cine con Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, protagonizada por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page y Sophia Lillis. La película recibió buenas críticas y formó una base de seguidores tras su estreno. La producción, no obstante, no alcanzó la recaudación que Paramount necesitaba. Paramount-Skydance decidió no avanzar con una secuela por razones financieras, aunque los directores John Francis Daley y Jonathan Goldstein informaron que ya terminaron un guion para una posible continuación.

Según Goldstein, Hasbro respalda la búsqueda de un estudio que financie y distribuya esa segunda película. Daley señaló que el equipo conserva interés en retomar a los personajes de la primera entrega, aunque reconoció las dificultades económicas que enfrenta el proyecto. Los realizadores no informaron planes de reparto para la secuela. Mientras la continuidad cinematográfica busca un nuevo socio financiero, Netflix prepara Ravenloft como una historia separada dentro del universo de Dragones y mazmorras.

Temas Relacionados

Dragones y mazmorrasNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El guionista original de ‘Taxi Driver’ alaba ‘La Odisea’ pero augura un mal futuro a quien intente replicar su éxito: “Pederá una fortuna”

El director y guionista Paul Schrader presenta su nueva película en el Festival de Venecia mientras analiza el hit de Christopher Nolan

El guionista original de ‘Taxi Driver’ alaba ‘La Odisea’ pero augura un mal futuro a quien intente replicar su éxito: “Pederá una fortuna”

Si te gusta ‘Ted Lasso’, no te pierdas la comedia deportiva mejor valorada del año: “Original, gamberra y de lo más entrañable”

Glen Powell protagoniza ‘Chad Powers’, que acaba de estrenar su segunda temporada en Disney+

Si te gusta ‘Ted Lasso’, no te pierdas la comedia deportiva mejor valorada del año: “Original, gamberra y de lo más entrañable”

La nueva película de John Malkovich recibe una ovación en Venecia y apunta a los Oscar: una intriga de espionaje del director de ‘Almas en pena en Inisherin’

El actor encabeza el reparto junto a Sam Rockwell de ‘Wild Horse Nine’, de Martin McDonagh, ambientada en los años setenta poco antes del golpe militar que derrocó a Salvador Allende

La nueva película de John Malkovich recibe una ovación en Venecia y apunta a los Oscar: una intriga de espionaje del director de ‘Almas en pena en Inisherin’

Los mejores estrenos de la semana en cines: del thriller de Enric Auquer como Mosso d’Esquadra en ‘Cronos’ al terror de ‘Dulce sabor a muerte’

Títulos nacionales, animación queer o un drama rural que plantea muchas preguntas son algunas de las novedades en cartelera

Los mejores estrenos de la semana en cines: del thriller de Enric Auquer como Mosso d’Esquadra en ‘Cronos’ al terror de ‘Dulce sabor a muerte’

La película de animación para adultos más gamberra del año: una sátira del mundo gay que aborda la homofobia de una manera subversiva y cachonda

Se estrena ‘Jim Queen’, una auténtica fantasía que aúna color y humor que se ríe de los estereotipos de la comunidad LGTBI sin renunciar a la crítica política

La película de animación para adultos más gamberra del año: una sátira del mundo gay que aborda la homofobia de una manera subversiva y cachonda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un problema con los airbag en el contrato retrasa el nuevo ‘renting’ de los nueve coches oficiales para los altos cargos del Banco de España valorados en 980.100 euros

Un problema con los airbag en el contrato retrasa el nuevo ‘renting’ de los nueve coches oficiales para los altos cargos del Banco de España valorados en 980.100 euros

El Gobierno se escuda en que no hay orden directa de Rabat para no culpar a Marruecos a pesar de la presencia de sus militares

Un pueblo de la sierra (PP y Vox) aprueba un proyecto privado para construir 652 viviendas en una dehesa que se llevará por delante 1.000 árboles y un yacimiento arqueológico

Defensa confía en que la desclasificación dará la razón a Robles sobre que el CNI avisó de la entrada masiva en Ceuta

Pedro Sánchez y la crisis en Ceuta, en directo | Ceuta se personará como acusación particular por la entrada masiva de migrantes por el Tarajal

ECONOMÍA

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

Un juzgado de Madrid condena a El Corte Inglés a pagar 110.500 euros a una empleada que recibió la incapacidad permanente total tras un resbalón camino al trabajo

Ayuso vs. Sánchez: Madrid planta a Hacienda y llama al boicot de la reforma de financiación autonómica

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”