Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo

El futbolista mexicano lleva la capitanía en el Club de Futbol Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El fichaje del jugador mexicano, Erik Lira, al club de la Ligue 1, AS Mónaco, se cayó en el último momento del pasado 1 de septiembre del 2026. El capitán del Club de Futboi Cruz Azul ya tenía todo listo para cumplir el sueño europeo, sin embargo la negociación se alargó tanto que el tiempo de liberar una plaza de extranjero se terminó para el cuadro frances.

El revés a Erik Lira daño anímicamente al futbolista. Cruz Azul prefirió no incluir al seleccionado nacional en las prácticas de La Noria para estar con su familia y reflexionar, claramente, sobre el tema de su futuro en el balompié profesional.

PUBLICIDAD

Durante ese lapso el público de México consuela a Lira con mensajes de aliento, así como sus propios compañeros, especialmente Charly Rodríguez, quien en su última historia de Instagram subió una foto abrazando a su compatriora y exponiendo el siguiente mensaje:

“Estoy seguro que el futbol, la vida y Dios te lo van a recompensar. Lo mereces y lo cumplirás. Espalda con espalda siempre capitán”, dice la frase, misma que Rodríguez cierra con dos corazones que echan fuego para reanimar el espíritu de Erik Lira.

Ricardo Casares pide mandar buena vibra para Erik Lira

Charly Rodríguez dedicó un emotivo mensaje a Erik Lira (IG/ @charlyrdz)

Por otro lado, Ricardo Casares, famoso conductor mexicano del programa matutino, Venga la Alegría, quien, además, es fan de Pumas UNAM, exhortó al público en enviar buena vibra para Erik Lira por ser un ejemplo de cómo es dar cátedra de lucha para cumplir un sueño que, por ahora, no se le concederá al capitalino.

PUBLICIDAD

“Mandemos buena vibra a Erik Lira, dio cátedra de cómo se pelea por un sueño y al final no se le dio por la peor suerte caray! Seguro en invierno te vas hermano ÁNIMO!”, dedicó el especialista en futbol y espectáculos que, de igual manera, grabó un video reconociendo al jugador mexicano, por su actuación en el Mundial 2026 y su entereza de elegir Europa por encima de cualquier oferta que le garantizará un salario millonario como en Emiratos Árabes Unidos.

“Esto está de creerse y que es muy impresionante: lo que sucedió después del fantástico Mundial que hizo Erik Lira de cómo venía jugando en la Liga Mx, me cae de madre que se merecía irse a Europa”, sentenció Ricardo Casares.

PUBLICIDAD

“Erik Lira es un chavo de 26 años, jugó el Mundial maravilloso, ha venido jugando muy bien con Cruz Azul, debuta en Pumas lo hace muy bien. Después del Mundial quiere irse a Europa al mejor futbol del mundo, llegó una propuesta de Arabia, donde le iban a pagar una millonada, dijo Manuel me quiero ir a Europa y entonces salió el Mónaco que lo quería.

“Sólo voy a decir una cosa, me consta que hizo las pruebas físicas hasta para ir al Mónaco y de último minuto el Mónaco que ya había llegado a un acuerdo con el Cruz Azul no lo puede comprar, porque se queda sin plaza de extranjeros y se le cae el sueño a Erik Lira”, lamentó el conductor de TV Azteca.

PUBLICIDAD

De inmediato hizo énfasis al poder de las redes sociales que también deben funcionar para “mandar amor” y consuelo a quien lo necesite, por eso invitó a los usuarios a “escribirle a Erik Lira y decirle que estamos orgullosos de él, que se rifó en el Mundial, que no todo el mundo renuncia lana por cumplir un sueño”.

Afición azul se solidariza con Lira

El futbolista se despide con lágrimas del Azteca. REUTERS/Raquel Cunha

La respuesta tanto de sus fans como del Club de Futbol Cruz Azul no se hicieron esperar. “Apoyo total a Erik Lira”, “Erik Lira los tiempos de Dios son perfectos y por algo pasan las cosas. Vienen cosas mejores para ti, tu gente te quiere”, “Mi capitán te lo mereces. Yo amo al Cruz azul y se que vas a lograr tus metas”, “Eres un crack y te mereces lo mejor”, dicen algunos comentarios del público para el jugador de 26 años.

PUBLICIDAD

“Erik Lira: hay veces que pasan cosas. O se cierran puertas. En su momento no se pueden entender. Y es por que la vida tiene planes mejores. Deseo que este sea el caso. Y que vengan cosas fregonas para ti”, “Los tiempos son perfectos Capitan @eriklira No desistas campeón estamos contigo”, se lee en otros mensajes de la afición cruzazulina para Erik Lira.

¿Qué ha dicho Erik Lira tras su fichaje caído?

Erik Lira porta el gafete de capitán en Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día de hoy, ya pasaron dos días desde que Erik Lira recibió la mala noticia de no poder viajar a Europa y ser registrado por el AS Mónaco tras concluir el mercado de transferencias en la Liga de Futbol Profesional de Francia.

PUBLICIDAD

El jugador de la Máquina no ha dado ninguna declaración al respecto ni tampoco ha reaparecido en sus cuentas oficiales de internet. Incluso no entrena en el Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul por autorización del club de la Ciudad de México.

¿Erik Lira jugará con Cruz Azul este fin de semana?

Tras su fichaje fallido es probable que no juegue contra Santos Laguna. (REUTERS)

El campeón vigente tiene programado su duelo de la jornada 7 para el domingo 6 de septiembre. Su rival será uno de los sotaneros del Apertura 2026, el Club Santos Laguna, rival que parece sencillo para Cruz Azul pero Joel Huiqui no subestima al contrincante.

Al no tener con el resto del grupo a Erik Lira es casi seguro que el capitán mexicano se ausentará por tercera vez consecutiva en la convocatoria del bloque celeste. Por ahora al club le interesa conocer la postura del jugador antes de contemplar su regreso a las canchas.

PUBLICIDAD