Colombia

Demanda colectiva cuestiona cobro extra de $220 en peajes electrónicos: un juez definirá si fue indebido

El proceso judicial pone la lupa sobre la transparencia en la intermediación financiera digital y podría determinar nuevos estándares en el manejo de aportes tecnológicos a servicios de movilidad

El sistema de pago electrónico Flypass facilita el paso en peajes y puede ahorrar hasta hora y media en recorridos durante temporada alta - crédito Flypass
El sistema de pago electrónico Flypass facilita el paso en peajes y puede ahorrar hasta hora y media en recorridos durante temporada alta - crédito Flypass
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El cobro en peajes electrónicos de la compañía Flypass llegó a la justicia debido a una acción de un grupo de personas contra F2X S.A.S. El proceso busca establecer si ese cargo adicional por transacción se ajusta a las reglas que regulan la intermediación electrónica y no cuestiona la tarifa oficial del peaje.

La demanda discute si en los planes Standard y Colpass se cobró un adicional de $220 por cada paso por peaje. La controversia se concentra en si un intermediador electrónico puede descontar un valor extra por encima de la tarifa oficial.

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La acción de grupo fue presentada por 20 usuarios y quedó radicada ante el Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí (Antioquia) con el número 05360310300220260036300. El expediente busca que un juez determine si el valor adicional de $220 por transacción en determinados planes de Flypass fue improcedente.

La discusión no se centra en lo que cobran los concesionarios por usar las carreteras. El punto en disputa es si un intermediador electrónico puede descontar un valor extra por encima de la tarifa oficial del peaje.

Qué cuestiona la demanda sobre el cobro adicional

Según Valora Analitik, los apoderados de los demandantes, Hernán Panesso y Manuel García, sostuvieron que la acción cuestiona el supuesto cobro por cada paso por peaje en los planes Standard y Colpass. Ese valor, de acuerdo con el planteamiento, se sumaría a la tarifa fijada para cada estación.

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En Colombia se cobran peajes para financiar la construcción, el mantenimiento, la modernización y la administración de las carreteras nacionales - crédito Luisa González/Reuters
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Panesso y García citaron la Resolución 20213040035125 de 2021 del Ministerio de Transporte. Esa norma establece que en una estación de peaje no se puede cobrar al usuario un valor superior a la tarifa correspondiente y también prohíbe pactar cobros adicionales.

“Esta acción no cuestiona a los concesionarios ni el cobro de los peajes, que financian las vías del país”, señalaron los apoderados al medio. La controversia, añadieron, consiste en que el juez defina si un cobro por encima de la tarifa oficial se ajusta a las normas vigentes. La dimensión del caso también aparece ligada al volumen del servicio.

Según el medio, Flypass registra cerca de cuatro millones de transacciones mensuales y tiene presencia en todos los peajes de la red Colpass del país. Los demandantes describen ese esquema como un posible “cobro hormiga”.

Argumentan que es un monto bajo; en una sola operación puede adquirir otra escala cuando se repite durante miles o millones de transacciones.

De dónde salen los $220 en los planes Standard y Colpass

En el plan Standard, la plataforma publica un concepto llamado “costo por débito directo a medio de pago por uso de peajes”, por $220 con IVA incluido. El valor aparece tanto en la modalidad de pago inmediato como en la de pospago, según la información incorporada al proceso.

La acción también pone el foco en Colpass. Allí, la página de Flypass indica que los usuarios no pagan “ningún costo”, pero los demandantes afirman que existen pruebas de un débito adicional de $220 al descontar el peaje.

Flypass y FacilPass también ofrecen tags y aplicaciones móviles, conectadas a la red Colpass, para realizar pagos automáticos en peajes y servicios asociados - crédito FacilPass
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Dicha diferencia entre lo anunciado y lo descontado forma parte del expediente. La tesis de los demandantes no da por probado el incumplimiento, sino que plantea que la justicia defina si ese cargo fue un cobro adicional indebido y cuál sería su tratamiento frente a la regulación.

Explicación de F2X sobre la falla en los cambios de plan

Ante la acción de grupo, el presidente de F2X, Juan Manuel Vicente, dijo en entrevista con Caracol Radio que la compañía revisó el caso de los demandantes. “Lo primero es que revisamos que estos 20 solicitantes fueran usuarios de FlyPass. Encontramos que realmente 19 eran usuarios”, precisó.

Vicente añadió que dentro de ese grupo, siete llevaban un tiempo considerable en la plataforma y que la documentación entregada mostró posibles fallas. “Con las pruebas y con los documentos que nos presentaron, veíamos que posiblemente teníamos un error en el proceso de liquidación de esos usuarios que tenían ese plan”, anotó.

La explicación de la empresa apunta a una actualización de la aplicación de Flypass. Según Vicente, el problema aparecía cuando un usuario cambiaba de plan y el sistema mantenía la liquidación del plan anterior.

“Los usuarios que se cambiaban de plan, de un plan a otro, indiferente si era del estándar al básico o del básico al estándar, parecía que sí se habían cambiado de plan, pero realmente el sistema seguía liquidando con el plan que tenía previamente”, afirmó el directivo al medio.

En Colombia hay aproximadamente entre 168 y 185 estaciones de peaje activas y registradas a nivel nacional en la red vial principal - crédito Invias
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Cifras del error y lo que podría resolver la justicia

F2X sostuvo que no se trató de una situación general para todos sus usuarios. La empresa indicó que 312 usuarios resultaron afectados por esa falla de liquidación. Vicente también cuantificó el monto cobrado de más. “Tuvimos una afectación de este error en el despliegue, tuvimos una afectación de 312 usuarios, a los cuales se les cobró $675.000 de más a todos”, declaró.

Agregó que también se presentaron cobros inferiores a los que correspondían por otros servicios. F2X aseguró que hizo los ajustes y que el problema tecnológico ya quedó solucionado, aunque esa versión no precisa qué recibieron exactamente los usuarios afectados.

La acción de grupo podría tener efectos más allá de quienes promovieron el caso si el juez concluye que el cobro fue indebido. Por ahora no existe una decisión judicial que ordene devolver los $220, y el alcance de cualquier reparación dependerá de lo que resuelva el despacho sobre la legalidad de esos cobros.

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