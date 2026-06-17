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Maldivas lanza una flota de taxis acuáticos eléctricos y se convierte en el primer laboratorio mundial de movilidad marítima sostenible

Una alianza entre empresas promete conectar islas, resorts y aeropuertos con embarcaciones que se elevan sobre el agua, reducen la estela sobre el océano y amplían su autonomía a 278 kilómetros en modo híbrido

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Con una inversión de 100 millones de dólares prevé para sustituir lanchas a combustible, conectar aeropuertos y resorts, y avanzar hacia la meta climática de 2030 (Captura de video)
Con una inversión de 100 millones de dólares prevé para sustituir lanchas a combustible, conectar aeropuertos y resorts, y avanzar hacia la meta climática de 2030 (Captura de video)

El gobierno de Maldivas anunció el despliegue de una nueva flota de barcos hidroala eléctricos, (embarcaciones equipadas con alas submarinas) fabricados por la empresa estadounidense Navier. Esta iniciativa surge de una alianza con la firma JIH Global Investment, con sede en Dubái, que invertirá USD 100 millones en el desarrollo de la red Navier Network, descrita como un “corredor marítimo sostenible impulsado por software”.

De acuerdo con la agencia de noticias Euronews, el proyecto busca conectar aeropuertos, complejos turísticos, villas privadas y comunidades locales, permitiendo a viajeros y residentes desplazarse entre las islas en taxis acuáticos de alta gama. El plan iniciará a finales de 2026 con cinco embarcaciones Navier N30, para ampliarse gradualmente hasta alcanzar las 100 unidades en los próximos tres años.

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La fundadora y consejera delegada de compañía, Sampriti Bhattacharyya, explicó que el archipiélago representa uno de los mercados marítimos más importantes del mundo, ya que “prácticamente todos los huéspedes, trabajadores, complejos e islas dependen de barcos o hidroaviones”.

Según detalló el proyecto permitirá demostrar que “el transporte marítimo puede ser más limpio, silencioso, estandarizado, gestionado por software y mucho mejor para la experiencia del huésped”. Añadió: “No estamos simplemente poniendo barcos en el agua, estamos construyendo la primera red de transporte de lujo sostenible sobre el agua”.

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Tecnología hidroala para una experiencia más silenciosa y eficiente

Islas Maldivas
El objetivo de la inversión es enlazar comunidades y destinos turísticos y reducir la huella de carbono del archipiélago

Las nuevas embarcaciones hidroala cuentan con tecnología de alas submarinas que elevan el casco por encima de la superficie a medida que ganan velocidad. Según detalló el portal de noticias, este diseño reduce la resistencia, el ruido y las vibraciones, al tiempo que genera una estela mínima. Como resultado, los trayectos entre islas serán más rápidos y silenciosos en comparación con las lanchas rápidas convencionales.

Cada taxi acuático ofrecerá cabinas con aire acondicionado, asientos tipo salón e internet a bordo. La autonomía eléctrica de las embarcaciones será de hasta 75 millas náuticas (139 kilómetros), ampliable a 150 millas náuticas (278 kilómetros) en modo híbrido. Este avance, según los impulsores del proyecto, representa una mejora significativa para el turismo, ya que las Maldivas recibieron más de 2,2 millones de visitantes en 2025, la mayoría de los cuales dependen de barcos o hidroaviones para llegar a sus destinos.

Actualmente, unas 3.000 embarcaciones propulsadas por combustible operan en el país, lo que convierte al transporte marítimo en un componente central tanto de la experiencia de los visitantes como de la huella de carbono nacional. El presidente de JIH Global Investment, Mohamed Ali Janah, remarcó que la nación se encuentra en una posición privilegiada para “definir cómo será el futuro del transporte por agua”, y anticipó que el modelo podría expandirse a otras naciones insulares y ciudades costeras.

Impacto ambiental y objetivos de descarbonización

Un barco oscuro con la palabra 'NAVTER' en el costado se eleva sobre el agua impulsado por hidroalas, con una silueta urbana y un puente al fondo
El diseño con alas submarinas eleva el casco, reduce resistencia, vibraciones y estela, y busca mejorar los traslados entre islas (Captura de video)

La apuesta de Maldivas por la movilidad eléctrica responde a la necesidad de avanzar hacia su objetivo de alcanzar emisiones netas cero en 2030. De acuerdo con información recogida por Euronews, las embarcaciones de hidroala consumen considerablemente menos energía que las lanchas convencionales y generan menos emisiones, menos ruido y una drástica reducción de humos derivados del combustible.

El impacto ambiental de este cambio resulta relevante en un país donde el turismo constituye la principal fuente de ingresos y el transporte marítimo representa una de las áreas con mayor potencial de descarbonización. Los promotores del proyecto sostienen que la electrificación del sector marítimo podría convertirse en un modelo replicable para otras geografías expuestas a los riesgos del cambio climático.

La creación del corredor marítimo sostenible no solo modernizará la infraestructura de transporte en el archipiélago, sino que también posicionará a Maldivas como un referente global en innovación turística y sostenibilidad ambiental.

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