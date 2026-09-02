México

Ejercicios que imitan los beneficios de salir a caminar sin dejar la comodidad de tu hogar

Hay ejercicios que permiten trabajar músculos clave y elevar el ritmo cardiaco sin necesidad de salir a la calle

Mujer sentada en una silla de madera con los talones levantados sobre una colchoneta de yoga en una sala con suelo de madera, ventanas y estanterías con libros.
Una mujer realiza un ejercicio de elevación de talones sentado, conocido como soleus push up, en el suelo de madera de su sala, frente a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Caminar ayuda a activar la circulación, fortalecer las piernas y mantener la movilidad.

Sin embargo, cuando el tiempo, el clima o una lesión dificultan salir de casa, hay ejercicios que permiten trabajar músculos clave y elevar el ritmo cardiaco sin necesidad de equipo.

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Sentadillas con silla, elevaciones de talón, pasos en un escalón y marcha en el mismo lugar son algunas opciones para mantener una rutina desde el hogar.

Aquí te dejamos un video que muestra una rutina simple para obtener los mismos beneficios que caminar sin salir de casa y también una rutina de ejercicio que puedes realizar en tu hogar.

El video es un tutorial que muestra a un hombre en uniforme. Demuestra tres ejercicios físicos: elevación de puntas, zancada con una silla y marcha sin avanzar. Una silla negra se utiliza como apoyo. La acción transcurre en un espacio interior con paredes claras y estanterías. Los movimientos se presentan de forma individual. (@FisoterapiaLatina)

Ejercicios para fortalecer los músculos que imitan los beneficios de salir a caminar pero que puedes hacer en la comodidad de tu hogar

Caminar aporta trabajo aeróbico y activa sobre todo glúteos, muslos, pantorrillas y músculos que estabilizan la cadera.

Los ejercicios de fuerza no sustituyen por completo el componente cardiovascular de una caminata, pero esta rutina en casa combina movimientos de piernas, equilibrio y elevación del pulso.

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Rutina en casa: 20 a 25 minutos

Hazla 3 a 5 veces por semana. Comienza con una ronda y aumenta a dos o tres conforme ganes condición.

  1. Marcha en el mismo lugar — 3 minutos Eleva las rodillas de forma alternada y mueve los brazos. Mantén un ritmo que acelere la respiración, pero que aún te permita hablar con frases cortas.
  2. Sentarte y levantarte de una silla — 8 a 12 repeticiones Usa una silla firme, sin ruedas. Siéntate y ponte de pie con los pies separados al ancho de las caderas. Trabaja muslos y glúteos, necesarios para caminar, subir escaleras y levantarte.
  3. Subidas a un escalón — 8 a 10 repeticiones por pierna Sube un pie a un escalón bajo y estable; después lleva el otro. Baja despacio. Puedes apoyarte en una pared o barandal. Este movimiento se parece al impulso de cada paso al caminar.
  4. Elevaciones de talón — 12 a 15 repeticiones De pie, con las manos sobre el respaldo de una silla, sube los talones y baja con control. Fortalece pantorrillas y tobillos, que ayudan con la estabilidad al avanzar.
  5. Puente de glúteos — 10 a 15 repeticiones Acuéstate boca arriba, flexiona las rodillas y apoya ambos pies en el piso. Eleva la cadera, aprieta los glúteos y baja lentamente. Es útil para reforzar la extensión de cadera.
  6. Elevación lateral de pierna — 10 a 12 repeticiones por lado Sujétate de una silla. Lleva una pierna estirada hacia un costado, sin inclinar el torso. Fortalece los músculos que estabilizan la pelvis durante la marcha.
  7. Equilibrio con un pie — 20 a 30 segundos por lado Hazlo junto a una pared o silla. Levanta un pie apenas del piso y conserva el apoyo. Si necesitas, toca la silla con una mano. El equilibrio complementa la fuerza de piernas y puede ayudar a prevenir caídas.

Repite desde la marcha en el mismo lugar. Descansa entre 30 y 60 segundos si lo necesitas.

Infografía con ilustraciones de ejercicios físicos en casa, indicaciones de repeticiones y el logotipo de Infobae en la parte inferior.
Una infografía de Infobae detalla una rutina de ejercicios en casa para fortalecer los músculos de las piernas y simular los beneficios de una caminata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que los beneficios sean aún más similares a caminar

  • Haz la marcha en el mismo lugar o los escalones en intervalos de 1 a 3 minutos entre ejercicios.
  • Aumenta primero el tiempo o las repeticiones, no todo a la vez.
  • Usa una mochila ligera con botellas de agua solo cuando puedas hacer todos los movimientos con buena técnica y sin dolor.
  • Incluye fuerza al menos dos días por semana y busca acumular actividad aeróbica moderada durante la semana. Las guías de CDC recomiendan 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y dos días de fortalecimiento de los grupos musculares principales.

Si tienes dolor intenso de rodilla, cadera o espalda, problemas de equilibrio, una enfermedad cardiaca, diabetes u otra condición crónica, conviene ajustar la rutina con un profesional de salud o fisioterapeuta. Empieza a baja intensidad y progresa de manera gradual

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