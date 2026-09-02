Revelan el centro estético en Bogotá donde una mujer se sometió a una bichectomía y falleció tres días después: la dueña registró el lugar en 2024

El centro estético cerró sus redes sociales - crédito Brain Navi/EFE

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El 30 de agosto de 2026 falleció una mujer que tres días antes se había sometido a un procedimiento estético en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la ciudadana se practicó una bichectomía en un establecimiento estético ubicado en la localidad de Antonio Nariño.

La entidad realizó indagaciones preliminares en el sitio donde la mujer fue operada y determinó que el establecimiento no cuenta con autorización para realizar cirugías plásticas.

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Según un concepto favorable emitido tras una visita de inspección y vigilancia realizada el 9 de junio de 2026, y de acuerdo con la información registrada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), el lugar está habilitado desde marzo de 2024 únicamente para prestar servicios de consulta externa en medicina general, dermatología y psicología.

Además, el 22 de mayo de 2026, la Alcaldía de Bogotá llevó a cabo un operativo en el establecimiento y, debido al fallecimiento de la mujer, se visitaron las tres sedes asociadas a la clínica estética, pero todas estaban cerradas. Ahora, las autoridades están adelantando todas las investigaciones sobre el caso y se están verificando las credenciales del personal médico que allí trabajaba.

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El centro estético fue registrado en Bogotá el 25 de enero de 2024 - crédito Colprensa

El Tiempo identificó el centro estético donde la mujer se sometió a la bichectomía. De acuerdo con su indagación, el lugar se llama Mónica Cruz Estética y Bienestar SAS y fue registrado en Bogotá el 25 de enero de 2024.

Tiene tres establecimientos bajo su propiedad, ubicados en el barrio Polo Club (localidad de Barrios Unidos), en la localidad Antonio Nariño y en el barrio Quinta Paredes (localidad de Teusaquillo). El centro estético también tenía presencia en redes sociales, pero sus cuentas fueron cerradas.

La representante legal es una bogotana de 38 años identificada como Mónica María Burbano Cruz, que figura como única accionista del sitio. Al parecer, esta mujer ya ha tenido líos judiciales. Según el informativo citado, en enero de 2020, fue denunciada por una joven por el delito de lesiones personales.

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Se recomienda verificar las autorizaciones que tiene un centro estético antes de realizarse cualquier procedimiento - crédito Alcaldía Local de Barrios Unidos

La Secretaría Distrital de Salud informó que está colaborando con las autoridades que están al frente de las investigaciones sobre la muerte de la ciudadana. Además, indicó que está acompañando a la familia de la mujer. “La SDS trabaja en articulación con las autoridades competentes para acompañar las investigaciones a las que haya lugar y facilitar los requerimientos necesarios que permitan esclarecer los hechos”, detalló.

Por otro lado, recordó a la ciudadanía la importancia de verificar minuciosamente los establecimientos y al personal médico antes de realizarse cualquier procedimiento estético o quirúrgico.

Lo que se debe hacer antes de realizarse un procedimiento estético

La Secretaría de Salud también recomienda hacerse cinco preguntas específicas para decidir si realizarse o no algún procedimiento en determinado centro estético:

¿Sé quién me va a realizar el procedimiento?

¿Me explicaron qué me van a aplicar?

¿Conozco los beneficios, riesgos y cuidados posteriores de la intervención?

¿El lugar que elegí cumple con condiciones adecuadas de higiene, seguridad e infraestructura hospitalaria para la realización de procedimientos estéticos y quirúrgicos?

¿Sé a dónde acudir si se presenta alguna complicación derivada del procedimiento?

La entidad indicó que, si alguna respuesta a estas preguntas es “no”, la recomendación es detenerse, informarse adecuadamente y verificar la información, para así poder tomar una determinación al respecto. “Hacerse esta pregunta puede evitar consecuencias para su salud: ¿el procedimiento que me voy a realizar atraviesa mi piel? Si la respuesta es sí, la recomendación es clara: verifica quién lo realiza, dónde se realiza y qué producto o sustancia será utilizado", añadió.

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Además, la Secretaría de Salud cuenta con un listado completo de prestadores de servicios autorizados en Bogotá, así como de sustancias modelantes permitidas y profesionales autorizados para la prestación de servicios de cirugía plástica, estética y oncológica; consulta externa de cirugía plástica, estética y oncológica; y otras consultas especializadas.