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Zelensky advirtió que el espacio aéreo ruso dejará de ser seguro: “Un cielo infestado de drones no es para la aviación civil”

El mandatario pidió a las aerolíneas y a los gobiernos extranjeros que tomen nota de los riesgos derivados de la intensificación de la guerra en territorio ruso

Zelensky afirmó que Ucrania no busca atacar la aviación civil, aunque sostuvo que habrá drones en el cielo ruso en una escala que deberá ser considerada. (Europa Press/Archivo)
Zelensky afirmó que Ucrania no busca atacar la aviación civil, aunque sostuvo que habrá drones en el cielo ruso en una escala que deberá ser considerada. (Europa Press/Archivo)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió este martes a las aerolíneas internacionales que el espacio aéreo ruso “se hará completamente inseguro” a medida que avance la campaña de ataques con drones de Kiev contra territorio del Kremlin. La advertencia, difundida en un mensaje nocturno en su cuenta de X, se dirigió de forma explícita a las compañías que todavía mantienen rutas hacia los principales aeropuertos rusos.

Hoy queremos advertir a todas las aerolíneas que usan el espacio aéreo ruso, a todos los que todavía usan los más importantes aeropuertos rusos. El espacio aéreo ruso se hará completamente inseguro”, afirmó Zelensky.

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El mandatario ucraniano matizó a continuación que su país no busca atacar la aviación civil. “Ucrania no amenaza el transporte aéreo civil, no amenaza un solo avión. Sencillamente habrá drones en el cielo ruso en una dimensión que tiene que ser considerada”, sostuvo, y agregó que, aunque las autoridades rusas no lo reconozcan de forma oficial, el espacio aéreo del país “estará cerrado de hecho” como consecuencia de la guerra iniciada por Moscú en 2022.

La advertencia llega tras meses de disrupciones recurrentes en el tráfico aéreo ruso provocadas por la ofensiva ucraniana con drones de largo alcance. Desde comienzos de 2026, la agencia rusa de aviación civil, Rosaviatsiya, suspendió de forma reiterada las operaciones en los aeropuertos de Moscú —Vnukovo, Domodédovo, Sheremétievo y Zhukovski— y en terminales regionales como Kazán, Samara o Astracán, como medida preventiva ante incursiones de drones ucranianos. Kiev ha intensificado en paralelo sus ataques contra refinerías, terminales petroleras y puertos de exportación de crudo, entre ellos Ust-Luga y Primorsk, en el mar Báltico, en un intento de golpear la principal fuente de ingresos del Kremlin para financiar la guerra.

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Un avión de pasajeros de Aeroflot vuela entre bloques de apartamentos de varios pisos antes de aterrizar en el aeropuerto internacional de Sheremetyevo, en las afueras de Moscú, Rusia (REUTERS/Shamil Zhumatov/Archivo)
Un avión de pasajeros de Aeroflot vuela entre bloques de apartamentos de varios pisos antes de aterrizar en el aeropuerto internacional de Sheremetyevo, en las afueras de Moscú, Rusia (REUTERS/Shamil Zhumatov/Archivo)

En su mensaje, Zelensky pidió que la advertencia llegue también a los cuerpos diplomáticos. “Es importante que los embajadores de los países representados en Ucrania oigan esto, al igual que los embajadores que trabajan en Moscú”, señaló, y agregó que cada uno de ellos conoce el alcance de la guerra desatada por Rusia y “debe transmitirlo a sus capitales”. El presidente ucraniano extendió el llamado a las aerolíneas que operan vuelos hacia Moscú, San Petersburgo y otros destinos rusos.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania proporcionará a organismos internacionales información sobre los riesgos que representa el espacio aéreo ruso para la navegación civil. “Un cielo infestado de drones no es un lugar para la aviación civil”, subrayó Zelensky, con esa formulación, buscó trasladar a Moscú la responsabilidad por eventuales incidentes.

La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión en los cielos de Europa oriental. En los últimos meses, drones —tanto rusos como, en menor medida, ucranianos desviados de su trayectoria— han vulnerado en varias ocasiones el espacio aéreo de países miembros de la OTAN, como Polonia, Lituania, Letonia y Finlandia, lo que ha derivado en llamados de la Alianza Atlántica a reforzar la defensa aérea conjunta. El mensaje de Zelensky buscó presionar a Rusia mediante la disrupción de su tráfico aéreo comercial mientras persisten las negociaciones internacionales para poner fin a la guerra y aún no se alcanzó un acuerdo de alto el fuego.

La declaración apunta a una posible escalada en la frecuencia y el alcance de los ataques ucranianos con drones sobre territorio ruso en las próximas semanas. Para las aerolíneas que aún operan hacia Rusia, principalmente transportistas de países no alineados con las sanciones occidentales, el mensaje fue un aviso formal que trasladó a Moscú la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus corredores aéreos mientras continúe la guerra.

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