Qué se sabe hasta hoy de Más Preparación, la academia ligada al fraude en el examen de la UNAM

Edgar N y David N permanecen en un aula universitaria junto a una lona de Más Preparación y el escudo de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En 2011, cuatro jóvenes universitarios montaron en Lindavista una pequeña red de asesorías para ayudar a sus compañeros a pasar el examen del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Quince años después, la academia que nació de ese proyecto —hoy llamada “Más Preparación”— está en el centro de una investigación por presunta suplantación de aspirantes en el examen de admisión a licenciatura de la UNAM 2026, con dos de sus operadores en prisión preventiva y siete sedes cerradas de golpe.

Edgar “N” y David “N” fueron detenidos el 25 de agosto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y vinculados a proceso cuatro días después por el delito de fraude genérico. Un juez les impuso prisión preventiva y fijó cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Más de 150 alumnos se quedaron sin clases. Sus padres llegaron a las oficinas de la academia a exigir la devolución de hasta 3,500 pesos por cursos que nadie terminará de impartir.

De cuatro amigos con ocho alumnos a siete sucursales y millones de pesos en temporada alta

Academia Más Preparación. (Captura de pantalla)

La historia de Más Preparación la cuenta Miriam Flores García, psicóloga y cofundadora del proyecto original, en entrevista con Excélsior. Todo comenzó mientras esperaba a Edgar “N” afuera de un examen de admisión al IPN. Vio a los jóvenes que salían y pensó que los conocimientos que tenían podían servir para preparar a otros aspirantes. Así nació Preparación IPN, el nombre original de la academia.

Los primeros manuales de estudio se elaboraban recopilando las preguntas que los propios alumnos recordaban al salir de sus evaluaciones. La demanda creció. Pasaron de las asesorías a rentar un inmueble en Wilfrido Massieu 310, en Lindavista. Flores García relata que tuvo desacuerdos con Edgar “N” por el trato a los colaboradores y las condiciones laborales, y se apartó cuando comenzaron las irregularidades.

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Un exadministrador que habló con el mismo medio confirmó el momento en que el proyecto cambió de rumbo: la academia adquirió lentes con cámara oculta para enviar a personal a registrar las pruebas de forma ilegal. Según su testimonio, la mayor concentración de ingresos ocurría entre enero y mayo de cada año, periodo en que la academia comenzó a generar ingresos de varios millones de pesos.

La academia se expandió hasta contar con siete sucursales: tres en la alcaldía Gustavo A. Madero, una en Álvaro Obregón, y tres más en el Estado de México, en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli.

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Cambió su nombre a Más Preparación y se presentaba bajo el lema “En la lucha contra métodos tradicionales y aburridos”. Según el Registro Público del Comercio, la empresa fue constituida formalmente el 20 de noviembre de 2024, pese a que en su portal presumía más de 10 años de experiencia.

Edgar “N” quedó registrado como titular de la marca “Preparación Politécnico” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

(Tomada de X: @WritDenied)

Edgar “N” aparecía en el sitio web como profesor de matemáticas egresado de la Escuela Superior de Cómputo del IPN, con más de 10 años de experiencia y “experto en resolución de problemas y pensamiento crítico”. David “N” figuraba como profesor de Probabilidad y Estadística, egresado de Física de la UNAM.

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En 2016, Edgar “N” publicó un Manual de ejercicios Área Médico Biológicas. Preparación IPN. Para 2024 y 2026 publicó tres manuales más, todos con ISBN registrado. La academia también reclutaba jóvenes universitarios mayores de 18 años como instructores, ofreciéndoles experiencia profesional sin descuidar sus estudios.

Además de los cursos de admisión para UNAM, IPN y UAM, la academia ofrecía regularización de materias, inglés desde cero, test vocacional, paquetes de examen simulacro y un programa llamado “tu prepa en cuatro meses”, orientado al examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Tras conocerse el escándalo, la academia continuó ofreciendo cursos de repaso para el examen de control de la UNAM, antes de que sus sedes cerraran definitivamente.

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Lentes espía en el IPN, cámara en la butaca y hasta 50,000 pesos por examen

UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

Miriam Flores García describe a Excélsior una operación que habría escalado en tres etapas. La primera: instructores ingresaban a los exámenes presenciales del IPN y la UNAM con lentes espía de cámara integrada para grabar los reactivos completos. El material obtenido se usaba para elaborar guías y orientar los cursos con preguntas que ya habían aparecido en evaluaciones anteriores. Eso, afirma, explicaría los altos niveles de aprobación que la academia promocionaba en redes.

La segunda etapa fue la suplantación directa. Según la cofundadora, instructores presentaban los exámenes en lugar de los aspirantes, cobrando por ello. Un extrabajador que habló con Imagen Noticias bajo anonimato describió la mecánica del examen en línea sobre la plataforma Territorium Life: el aspirante se sentaba frente a la cámara encendida para cumplir con la supervisión remota, mientras un profesor, fuera del cuadro de imagen, resolvía la prueba desde otra computadora.

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“Lo que ellos tenían era eso. Ponían así la cámara en una de las butacas mientras el de enfrente está haciendo el examen por ellos”.

Según su testimonio, todo habría ocurrido en la sede de la calle Salvatierra, en Gustavo A. Madero, que se cerraba los días de examen. Los profesores elegían a los alumnos con quienes habían construido mayor afinidad durante los cursos. A veces eran los propios alumnos quienes preguntaban directamente.

Las tarifas varían según la fuente. El extrabajador dijo que un profesor del área de sociales cobraba hasta 5,000 pesos por su sección, y hasta 10,000 por el examen completo. Una mujer que se presentó a las afueras de los juzgados el 29 de agosto, y que afirmó conocer a Edgar “N” por sus cursos frente al IPN Zacatenco, ofreció cifras distintas a Foro TV: “Te piden, dependiendo la carrera a la que van, entre 10 y 50,000 pesos por hacer un examen de suplantación”. Ninguna de estas cifras ha sido confirmada por la FGJCDMX.

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Sedes cerradas, alumnos sin respuesta y trabajadores que se deslindan

Un candado dorado con el escudo de la UNAM se quiebra sobre un escritorio digital, dejando caer papeles, un teléfono roto y una cámara web, lo que sugiere una crisis institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la detención de Edgar “N” y David “N”, las siete sedes de Más Preparación cerraron sin previo aviso. Los teléfonos quedaron fuera de servicio. La página web eliminó los perfiles de los profesores y el material audiovisual antes del final del día 25 de agosto.

La página de Facebook de la academia se llenó de comentarios burlescos: usuarios ironizaron sobre los servicios del negocio y preguntaron si entre sus paquetes figuraba el de “suplantación”.

Más de 150 alumnos se quedaron sin clases. Los trabajadores que no ocupan cargos directivos emitieron un pronunciamiento público para deslindarse. “No formamos parte de la administración, dirección ni representación legal de la empresa”, señalaron en el documento, difundido por medios.

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El juez fijó cinco meses de investigación

Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)

La carpeta de investigación CI-FIAE/UAT-CU/UI-1 S/D/00065/06-2026 se abrió a partir de la información que la propia UNAM entregó a la Fiscalía sobre nueve aspirantes cuyos exámenes compartían la misma dirección de conexión a internet y tiempos de respuesta prácticamente idénticos, entre otras coincidencias.

El fraude se enmarca en la mayor irregularidad registrada en el proceso de admisión universitario en años recientes. La UNAM aplicó por primera vez su examen de selección 100% en línea, con casi 159,000 aspirantes compitiendo por una de las 22,000 plazas disponibles en licenciatura.

El porcentaje de aspirantes con más de 100 aciertos pasó de 3.5% en el promedio del lustro anterior a 16.3% en esta edición. Una comisión técnica presidida por Eduardo Bárzana documentó suplantación de identidad, uso de celulares y presencia de personas que ayudaban a los aspirantes, aunque no llegó a una conclusión sobre el uso de inteligencia artificial. El proceso de ingreso del 2% de los participantes fue cancelado por conductas contrarias a la convocatoria.

El rector Leonardo Lomelí ofreció una disculpa pública: “Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso”.

Convocó a un examen de control presencial para unos 58,000 aspirantes, realizado del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes del país: León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

El 28 de agosto, la UNAM publicó los resultados del examen de control: recibirá a 49,074 alumnos de primer ingreso, 28,151 vía Pase Reglamentado y 20,923 a través del concurso de selección.

El 29 de agosto, un juez de control vinculó a proceso a Edgar “N” y David “N” por fraude genérico y les impuso prisión preventiva justificada. La autoridad judicial consideró a la UNAM como la parte afectada. Los abogados de ambos anunciaron que buscarán revertir la medida.

“Teniendo privado de la libertad a una persona por una conducta que no merece pena privativa de prisión. Vamos a solicitar un cambio de medida para que el juez recapacite”, declaró el abogado Sergio Bravo.

El abogado de David “N”, Jorge Galindo, argumentó que no existe una víctima humana identificable: “Es un engaño en el que se afecta al psique de la persona engañada. Aquí en este caso fue a un sistema, una máquina. No está determinado la afectación a una persona en sí”.

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación para identificar a otras personas posiblemente relacionadas y establecer si estas prácticas se usaron en otros procesos de admisión.