Mariana Ochoa estalla contra Flor Vigna durante posicionamiento y le advierte: “De hoy en adelante me vas a conocer”

La cantante mexicana encaró a la creadora de contenido argentina durante el posicionamiento. (Captura de pantalla YouTube)

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La ex integrante de OV7 Mariana Ochoa encendió la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 30 de agosto al responder sin filtros el posicionamiento de Flor Vigna, quien la acusó de actuar con falsedad dentro del reality. El cruce escaló hasta un punto en que Ochoa, con 36 años de carrera encima, lanzó una advertencia directa a la argentina: a partir de ese momento la conocería de verdad.

La noche arrancó con posicionamientos cruzados. Galilea Montijo llamó a Flor Vigna al frente, y la creadora de contenido eligió pararse frente a la cantante. Sus palabras fueron calculadas: “Te siento falsa. Así como un billete de mil puede tener un número impreso muy alto, si es falso no vale. Siento que tu versión verdadera, talentosa, una súper mamá, puede ser mucho más valiosa que la falsedad que yo a veces siento que tienes”. También la reconoció como gran cantante, pero afirmó que todo lo que hace dentro de la casa lo hace para ganar votos.

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Cabe recordar que durante la semana Vigna enfureció después de que Mariana comentara sobre la veracidad del presunto romance entre la argentina y Ese Pérez.

La respuesta de Mariana no tardó. La cantante dejó claro que sus tres décadas y media de carrera no están en discusión en ningún reality. “Mi talento no está a discusión ni se vino, ni vine a competir a un show de talentos. Tengo treinta y seis años de carrera. No está a discusión”, dijo. Reconoció que en ocasiones su disposición a ser amable le ha jugado en contra: “A veces por ser amable dejo que me pisoteen y de hoy en adelante nunca más”.

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La ex integrante de OV7 fue la primera salvada por el público esta semana y antes de conocer el resultado le dejó claro a la argentina que involucrar a sus hijos en el juego tendría consecuencias. (Captura de pantalla YouTube)

Lo que más le molestó no fue el cuestionamiento a su autenticidad, sino que Vigna llevara el conflicto a un terreno personal. Ochoa le reprochó haber insinuado que cocinaba la salsa de champiñones para comprar votos, y sobre todo haber involucrado a sus hijos. “Te metiste con lo más valioso que puede tener un ser humano, que se llaman hijos. Te metiste con mis hijos y con el alimento de mis hijos”, señaló con la voz firme.

La ex integrante de OV7 también cuestionó la estrategia de Vigna de apelar a un discurso de género dentro del juego. “Quisiste levantar banderas que en este juego están totalmente penadas por los fandoms de ahí afuera. Dijiste que yo te había agredido por ser mujer”, le reclamó. Para Ochoa, ese movimiento fue una jugada que no solo la afecta a ella, sino que activa a las comunidades de fans fuera de la casa.

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El cierre de su intervención fue la frase que dejó sin palabras a Flor Vigna. Mariana miró a la bailarina y remató: “Perdón, pero no tienes ni idea del juego que estás jugando ni con la persona con la que te estás metiendo. De hoy en adelante me vas a conocer”.

Mariana advirtió que su paciencia llegó al límite tras las acusaciones dentro del reality. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Mariana Ochoa sobrevivió a la placa

La tensión del posicionamiento coexistió con el resultado de la eliminación. Mariana Ochoa fue la primera participante en ser salvada por el público, lo que reforzó su posición dentro de la casa tras semanas de presión. La noche terminó con la salida de Luis Chaparro, el sexto eliminado de la temporada.

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Ochoa ya había sido eliminada anteriormente y regresó gracias al voto del público desde el Exilio. Su permanencia en el juego, combinada con el enfrentamiento de esta noche, la coloca como una de las figuras más seguidas de la temporada. Flor Vigna, por su parte, continúa en la competencia junto a Yahir, Ese Pérez, Memo Schutz, Cynthia Klitbo, Brianda Deyanara, Aldo Rendón y Masad Altamimi.