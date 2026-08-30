Regreso a clases 2026 en México: qué hacer si tu hijo enfrenta bullying escolar y cómo prevenirlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El regreso a clases para alumnos de educación básica en México inicia este próximo lunes 31 de agosto de 2026 con nuevos retos, entre ellos el incremento del bullying escolar, fenómeno que ya afecta a 8 de cada 10 estudiantes y preocupa a familias y autoridades educativas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) advierte que la violencia escolar se ha trasladado en gran parte al entorno digital y mantiene canales de denuncia activos para atender estos casos.

205% de aumento en denuncias y 28 millones de menores en riesgo

El ciclo escolar 2026-2027 arranca con 185 días efectivos de clase y finalizará el 9 de julio de 2027, según el calendario oficial de la SEP publicado en el Diario Oficial de la Federación.

PUBLICIDAD

El regreso del personal docente ocurre del 10 al 14 de agosto con sesiones intensivas de Consejo Técnico Escolar, seguido de dos semanas de reforzamiento académico para estudiantes del 17 al 28 de agosto, enfocado en lectura, escritura y matemáticas.

Una profesora conversa con estudiantes en el patio de una escuela primaria en México durante la jornada escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el último lustro, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia reporta un incremento de 205% en las denuncias formales por acoso escolar. Actualmente, 28 millones de menores enfrentan algún riesgo relacionado con el bullying, cifra que, de acuerdo con la organización Bullying Sin Fronteras, posiciona a México como el país con mayor incidencia a nivel mundial.

La secundaria concentra el 45% de los casos

Las estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Bullying Sin Fronteras enfatizan que el 45% de los casos se concentran especialmente en el nivel secundaria. El 60.9% de las agresiones documentadas ocurre dentro del salón de clases, lo que desmiente la creencia de que el acoso sucede solamente fuera de la supervisión de los maestros.

PUBLICIDAD

Nuevas modalidades: ciberacoso, IA y agresiones verbales

El bullying escolar en 2026 no se limita solo al contacto físico. El acoso digital crece de forma alarmante, impulsado por el uso de redes sociales y herramientas como la Inteligencia Artificial. De acuerdo con el INEGI, páginas anónimas en Instagram conocidas como “Quemados” se utilizan para exhibir, difamar o amenazar a estudiantes. Además, la suplantación de identidad y la creación de videos falsos mediante IA complican la detección y el seguimiento de los casos.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación revela que las agresiones verbales y psicológicas se relacionan principalmente con el peso corporal, tono de piel, orientación sexual y condición socioeconómica. Las agresiones físicas, como golpes, empujones y destrucción de materiales escolares, persisten, aunque el entorno digital ha tomado protagonismo.

PUBLICIDAD

Qué hacer ante el bullying: pasos y canales de denuncia SEP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante el bullying: pasos y canales de denuncia SEP

Si tu hijo enfrenta acoso escolar, las autoridades recomiendan mantener la calma, escuchar al menor y documentar los hechos. Es fundamental acudir a la escuela para informar a los directivos y solicitar la intervención de la autoridad escolar. La SEP habilita los siguientes canales de denuncia confidencial del programa “Escuela Libre de Violencia”:

Sitio web: contacto.sep.gob.mx Líneas telefónicas nacionales: 800 1122 676 y 55 36 01 75 94 EDUCATEL: 55 36 01 75 99 (CDMX) y 800 2886 6688 (interior de la República)

Las denuncias pueden realizarse de forma anónima y la institución está obligada a investigar y tomar medidas preventivas.

Cómo prevenir el acoso escolar en el ciclo 2026-2027

Especialistas y organizaciones civiles recomiendan reforzar la comunicación familiar y fomentar la empatía en casa. Es clave educar sobre el uso responsable de la tecnología, monitorear las redes sociales y promover el respeto a la diversidad. Las escuelas deben actualizar sus protocolos de atención y prevención, con énfasis en la capacitación docente para identificar y atender los distintos tipos de violencia.

PUBLICIDAD

El regreso a clases este 31 de agosto de 2026 implica no solo la reincorporación académica, sino el reto de garantizar espacios seguros para los 28 millones de niñas, niños y adolescentes en el país. El combate al bullying escolar exige la participación activa de familias, docentes y autoridades.