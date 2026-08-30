México

Hallan cuerpo con características del subdirector de Seguridad de Escuinapa, Sinaloa: es el segundo muerto en 5 meses

La Secretaría de Seguridad Estatal desplegó un operativo en el municipio para reforzar la presencia de policías

Seguridad Sinaloa - Escuinapa
Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa
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La mañana de este domingo se localizó un cuerpo en el sector Infonavit Las Fuentes del municipio de Escuinapa, Sinaloa, que se presume se trataría del subdirector de Seguridad y Tránsito, Miguel Antonio Zazueta Páez. Con esto suman dos altos mandos muertos en cinco meses.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que será la Fiscalía General del Estado la responsable de confirmar la identidad de la persona hallada, en tanto, en el municipio de Escuinapa se desplegó un operativo con los tres órdenes de gobierno para reforzar su presencia.

Medios locales reportaron que el subdirector de Tránsito Municipal de Escuinapa fue localizado sin vida al interior de su domicilio, luego de que una llamada anónima alertó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo con signos de violencia.

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El periódico Nororeste refirió que junto al cuerpo de Miguel Antonio Zazueta se localizó un mensaje atribuido presuntamente a un grupo criminal, sin que se reportara el contenido del mismo.

Miguel Antonio Zazueta fue nombrado el pasado 3 de agosto como Subdirector Operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, por lo que estuvo en el cargo solo 27 días.

Seguridad Escuinapa, Sinaloa
Miguel Antonio Zazueta aparece en el segundo lugar de derecha a izquierda. Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

Hasta el momento la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa no se ha pronunciado respecto al posible hallazgo del subdirector sin vida.

Este hecho se suma al reporte de la desaparición de Misael Aguilar Espericueta, síndico municipal de Palmillas que fue visto por última vez el pasado lunes 24 de agosto luego de presuntamente ser privado de la libertad por hombres armados cuando viajaba en transporte público a la altura del poblado de Tecualilla, en Escuinapa.

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Segundo alto mando muerto en cinco meses: el primero fue el subdirector operativo de la corporación junto a tres agentes

La violencia en Sinaloa sigue sin ceder, y es que se trata del segundo alto mando de la Dirección de Seguridad de Escuinapa asesinado en cinco meses. Estos hechos se registran en medio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, que comenzó desde septiembre de 2024 tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, su exlíder.

El primer hecho ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando cuatro policías municipales fueron emboscados cuando circulaban sobre la carretera Mazatlán-Tepic, en la comunidad de Tecualilla. Entre los agentes se encontraba el subdirector operativo de la corporación, identificado como Esteban Gutiérrez Mazariegos.

La unidad del subdirector era acompañada por una segunda camioneta oficial, las cuales fueron agredidas a balazos. En el enfrentamiento, solo una de ellas logró escapar con un policía gravemente herido.

Asesinan al subdirector de Escuinapa, Sinaloa
Foto: Redes sociales

Sin embargo, fue la camioneta en la que se trasladaba el subdirector operativo la más afectada. La unidad quedó en el sitio con decenas de impactos de arma de fuego. Tanto Gutiérrez Mazariegos como su escolta y dos policías que los acompañaban fueron localizados muertos al interior.

El municipio de Escuinapa registró una ola de violencia desde finales del año pasado con enfrentamientos, ataques con drones a instalaciones de seguridad o del Ayuntamiento y balaceras, los cuales comenzaron a disminuir luego de que la guerra entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos se movió de región.

En las últimas semanas la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa se han enfocado en el municipio de Mazatlán, lo que provocó el reciente despliegue de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para reforzar la seguridad; sin embargo, este envío de militares no ha sido el único, ya que fue precedido por al menos cuatro.

Alcaldesa Mazatlán y el secretario del Ayuntamiento
Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, y el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez. Foto: Facebook / Gobierno Municipal de Mazatlán

Pese al aumento de hechos violentos, el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, descartó en semanas recientes que el municipio de Mazatlán se encuentre bajo control de grupos del narcotráfico pese a que la propia alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, reconoció que sus colonias han concentrado un incremento de la violencia por la disputa del Cártel de Sinaloa.

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