Dante Delgado perfila la ofensiva de MC rumbo a 2027: promete ganar estados, capitales y zonas metropolitanas

La elección de 2027 será la antesala de la batalla presidencial de 2030.

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Movimiento Ciudadano comenzó a delinear su ruta política rumbo a las elecciones de 2027.

Desde Veracruz, su fundador, Dante Delgado Rannauro, aseguró que el partido naranja buscará consolidarse como una fuerza competitiva en los próximos comicios y anticipó triunfos en diversos estados, capitales y zonas metropolitanas del país.

La elección intermedia de 2027 será una de las pruebas electorales más importantes antes de la contienda presidencial de 2030, ya que estarán en juego 17 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, congresos locales y cientos de cargos municipales.

En este escenario, Delgado afirmó que Movimiento Ciudadano competirá sin renunciar a su objetivo de ampliar su presencia territorial y disputar posiciones actualmente dominadas por Morena y otras fuerzas políticas.

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MC comienza a perfilar a sus posibles candidatos para las elecciones de 2027. EFE/Hilda Ríos

“Movimiento Ciudadano les ganará a la buena en varios estados, capitales y zonas metropolitanas en la elección del próximo año”, sostuvo durante un encuentro con militantes en Boca del Río.

La apuesta de Dante Delgado: 2027 como antesala de la elección presidencial

El dirigente emecista planteó que los resultados de las elecciones de 2027 serán determinantes para fortalecer al partido rumbo a la sucesión presidencial de 2030.

Además de anticipar una mayor presencia en gobiernos locales y estatales, aseguró que Movimiento Ciudadano buscará conquistar la Presidencia de la República al final de la década.

La estrategia del partido, de acuerdo con los mensajes lanzados por sus dirigentes, contempla fortalecer estructuras territoriales, seleccionar perfiles competitivos y construir una mayor capacidad para defender el voto durante la jornada electoral.

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Movimiento Ciudadano les ganará a la buena en varios estados, capitales y zonas metropolitanas.

Entre los principales objetivos que MC ha comenzado a plantear rumbo a 2027 se encuentran:

Ganar gubernaturas , presidencias municipales y posiciones en zonas metropolitanas.

Reforzar la estructura territorial y la representación en las casillas .

Reclutar perfiles ciudadanos y políticos con experiencia y sin vínculos con el crimen organizado .

Evitar actos anticipados de campaña y respetar los tiempos electorales .

Analizar posibles alianzas o candidaturas comunes conforme avance el calendario electoral.

Sinaloa inicia reclutamiento de posibles candidatos de Movimiento Ciudadano

Como parte de los preparativos, Movimiento Ciudadano en Sinaloa anunció que durante septiembre comenzará un proceso formal para identificar y reclutar perfiles interesados en competir en las elecciones de 2027.

El coordinador estatal del partido, Sergio “Pío” Esquer Peiro, explicó que la organización revisará los antecedentes de quienes aspiren a representar sus siglas y buscará candidatos con vocación de servicio, reconocimiento en sus comunidades y sin señalamientos de relación con grupos criminales.

MC inicia en Sinaloa la búsqueda de candidatos rumbo a 2027. (X/@Claudiashein)

También adelantó que existen ciudadanos sin experiencia partidista, así como personas provenientes de otras fuerzas políticas, interesadas en participar bajo las siglas de MC.

Respecto a una eventual alianza, señaló que todavía no existe una definición y que cualquier acuerdo podría discutirse más adelante, una vez que se acerquen los plazos formales establecidos por la legislación electoral.

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MC busca fortalecer la defensa del voto rumbo a 2027

Otro de los puntos centrales de la estrategia será la cobertura de casillas. Esquer Peiro consideró que la oposición necesita mejorar su capacidad de representación durante las jornadas electorales.

El dirigente recordó que, según los cálculos expuestos por el partido, en los comicios de 2024 las fuerzas opositoras tuvieron representantes en alrededor del 40 por ciento de las casillas, una situación que, aseguró, limitó su capacidad para vigilar el desarrollo de la elección.

MC refuerza la defensa del voto rumbo a las elecciones de 2027. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Por ello, Movimiento Ciudadano buscará capacitar y movilizar a ciudadanos que puedan participar en la defensa del voto, además de fortalecer su estructura antes de iniciar formalmente los procesos internos para seleccionar candidaturas.

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Veracruz, parte de la batalla electoral que plantea MC contra Morena

Durante su discurso, Dante Delgado también acusó a gobiernos de Morena de ejercer presión política y utilizar instituciones de procuración de justicia contra representantes de Movimiento Ciudadano.

El fundador del partido señaló particularmente a Veracruz y cuestionó decisiones relacionadas con alcaldes y liderazgos municipales de MC, además de recordar conflictos surgidos durante la elección municipal de 2025.

Dante Delgado acusa al Gobierno de Veracruz de utilizar la justicia con fines políticos.

Delgado aseguró que su partido no pretende proteger a personas que hayan cometido delitos, pero sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse con apego al debido proceso y sin utilizar las instituciones como herramientas de confrontación política.

Como parte de esta postura, anunció que Movimiento Ciudadano impulsará una reforma para que las fiscalías vuelvan a depender directamente de los Ejecutivos estatales y federal, con el argumento de que los gobiernos asuman la responsabilidad política por las decisiones tomadas en materia de procuración de justicia.

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Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, el mensaje de Dante Delgado busca colocar a Movimiento Ciudadano en una nueva etapa de expansión electoral.

El reto para el partido naranja será transformar sus expectativas de crecimiento en candidaturas competitivas, estructura territorial y triunfos que le permitan llegar fortalecido a la disputa presidencial de 2030.