México

Con el intestino inflamado y sin poder enderezarse, Gomita da función en el circo y su mamá rompe en llanto al verla

Gomita anunció en redes que su intestino volvió a inflamarse horas antes de una función, aun así salió a trabajar y su madre rompió en llanto al ver su esfuerzo

Con el intestino inflamado y sin poder enderezarse, Gomita dio su función en el circo. TikTok: gomita_oficial

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Gomita subió al escenario de su circo la noche del 29 de agosto de 2026 con el intestino inflamado y sin poder enderezarse del dolor, apenas horas después de publicar en redes sociales que se estaba “muriendo”.

La comediante y empresaria Araceli Ordaz Campos, conocida como Gomita, grabó un video y lo publicó en sus redes sociales en donde su madre estaba a su lado dándole un masaje en el abdomen.

Faltaban dos horas para salir al escenario cuando Ordaz Campos compartió los problemas por los que estaba pasando.

“Nenes, oigan. Hoy se me volvió a complicar un poco mi intestino. Ya es casi la hora de dar la función, faltan dos horas. Me está doliendo mucho, mucho, mucho. Y mamá ya me está sobando. Pero me duele mucho. Está muy inflamado otra vez”, dijo Gomita.

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A pesar de ese cuadro, Gomita se puso el vestuario y entró al escenario, la decisión generó reacciones divididas en redes sociales: mientras una parte del público la aplaudió, otra cuestionó si debía presentarse en ese estado.

Gomita atraviesa desde inicios de 2026 una serie de complicaciones intestinales derivadas de una cirugía de emergencia que enfrentó en febrero tras sufrir una hernia de Petersen y una obstrucción intestinal.

La intervención fue consecuencia de un bypass gástrico previo, generando que los episodios de inflamación intestinal sean recurrentes desde entonces.

Gomita subió al escenario con un fuerte dolor, motivo por el que su madre rompió en llanto
Gomita subió al escenario con un fuerte dolor, motivo por el que su madre rompió en llanto luego de ver el esfuerzo de su hija. (Captura de pantalla )

Gomita respondió a las criticas

Ante las críticas, Gomita grabó otro video para explicar su postura, sus palabras apuntaron directamente a quienes no comprenden las implicaciones económicas de cancelar una función cuando hay trabajadores que dependen de ella.

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“Ustedes no saben cuánto me esfuerzo yo para salir a dar la función. El amor que le tengo a mi trabajo y a la gente y lo profesional que puedo ser, aunque me esté doliendo el alma, para salir a trabajar. Lamento que suceda esto, pero es una consecuencia de mis decisiones. Pero es muy doloroso”, declaró.

La comediante fue más directa al abordar la realidad de quienes tienen empleados a cargo: “No creo que todos cuando nos ponemos mal tenemos el privilegio de decir: ‘Pues no trabajo y ya’. Si no trabajas, no comes, no te pagan ni te descuentan el día. Y aunque yo sea la jefa y la dueña, al final las demás personas dependen de mí, porque yo soy la que da la función”.

Ordaz Campos subrayó que sus trabajadores tampoco tienen la opción de quedarse en casa sin consecuencias. “Tengo que salir a dar la función. Así que aquí seguimos”, cerró.

Gomita sufrió una complicación horas antes de subir al escenario
Gomita sufrió una complicación horas antes de subir al escenario, su madre intentó ayudarla. (Captura de pantalla )

Su madre rompió en llanto al ver el esfuerzo de su hija

Terminada la presentación, la madre de Gomita tomó su teléfono y grabó un video entre lágrimas. Dijo que había visto las historias de su hija al llegar a casa y que no podía quedarse callada.

“Si ustedes la hubieran visto como no se podía enderezar del dolor... No saben el dolor como madre el ver a mi hija así y recordar la escena del hospital. Para mí es muy fuerte”, expresó con la voz quebrada.

La mujer reveló que no era la primera vez que Gomita enfrentaba una situación así antes de una función, y que en ocasiones anteriores sí había optado por suspender el espectáculo.

“Ella me dijo: ‘No, mamá, yo sé que ahorita que tú ores, ahorita con lo que me tome, me voy a sentir bien’”, contó.

La madre de Gomita señaló lo valiente que considera a su hija y lo orgullosa que la hace sentir, sin embargo, resalto el dolor que le causa verla así.

“Hija, eres muy valiente, estoy muy orgullosa de ti. Como madre, me duele mucho”, comentó.

La madre de Gomita cerró su mensaje pidiendo empatía hacia quienes enfrentan condiciones de salud difíciles sin poder dejar de trabajar, y agradeció a quienes enviaron mensajes de apoyo a su hija.

“Como mamá, pues también me duele mucho. Me duele mucho ver a mi hija, que de repente se pone mal, que hay cosas que no le caen bien. Ella trata de echarle muchas ganas. De verdad, la admiro demasiado”, dijo.

La madre de Gomita rompió en llanto luego de ver como su hija subió al escenario aún con complicaciones
La madre de Gomita rompió en llanto luego de ver como su hija subió al escenario aún con complicaciones de salud. (Captura de pantalla )

Una cirugía de emergencia en febrero dejó secuelas que persisten

El historial médico de Gomita explica la gravedad de los episodios que enfrenta, a inicios de febrero de 2026 fue sometida a una operación de urgencia tras desarrollar una hernia de Petersen, una complicación poco frecuente pero seria asociada al bypass gástrico, y una obstrucción intestinal.

Gomita sorprende al mostrar en video las cicatrices que le quedaron tras cirugía que casi le cuesta la vida (RS)
Gomita sorprende al mostrar en video las cicatrices que le quedaron tras cirugía que casi le cuesta la vida (RS)

La también exparticipante de La Casa de los Famosos México es copropietaria del circo junto a su hermano Lapizin, proyecto que representa no solo un negocio personal sino también la fuente de ingreso de un equipo de trabajadores que depende de cada función para cobrar.

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