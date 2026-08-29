Petro afirmó que “descuadre” del PGN presentado por Gobierno de De la Espriella “tiene que ver con que vuelven a pagar subsidio a la gasolina”

La iniciativa presentada este jueves ante el Legislativo aumenta en $58 billones el plan que había sido devuelto por las comisiones económicas y, según el texto oficial, responde al sismo y al mayor faltante fiscal - crédito @MinHacienda/X

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Las reacciones por parte de la oposición en Colombia frente al anuncio del nuevo Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella han generado un amplio debate en el Congreso y entre expertos económicos debido a su significativo aumento. A ellos se sumó el expresidente Gustavo Petro.

Y es que el exmandatario que ahora se presenta como líder de la bancada de izquierda del Pacto Histórico (se autodenominó en una publicación hecha desde su cuenta de X) se refirió a las declaraciones que brindó el líder de la cartera de Hacienda Miguel Gómez Martínez, sobre los motivos por los cuales se tomó la decisión de aumentar el PGN.

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El monto global propuesto asciende a $634,9 billones, y se traduce en un incremento de cerca de $59 billones respecto al proyecto presentado por la administración anterior de Gustavo Petro, que había fijado el presupuesto en $575,7 billones.

Por tal motivo, Petro escribió desde su cuenta en X la mañana del sábado 29 de agosto que “el enorme descuadre del presupuesto presentado por Abelardo tiene que ver con que vuelven a pagar subsidio a la gasolina por 10 billones”.

Según lo que explicó en su publicación el expresidente, con esta acción “anulan (desde el Gobierno de De la Espriella) la reforma tributaria para que los ricos no paguen el déficit que ellos mismos produjeron en la época del covid y financian la reconstrucción del país con deuda cuyo pago se extiende a las mismas víctimas”, haciendo alusión también a su antecesor, Iván Duque.

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El expresidente Gustavo Petro se refirió al anuncio con la presentación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que realizó el ministro de Hacienda Miguel Gómez - crédito @petrogustavo/X

Para Petro, el PGN tendría varias consecuencias. “Ahora habrá mas sobre endeudamiento y encarecimiento de la deuda con baja en la producción y el empleo y ascenso en la pobreza”, concluyó el exmandatario.

La explicación que brindó el ministro de Haciendo Miguel Gómez, frente al aumento

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, fue el encargado de explicar los motivos detrás de este salto presupuestal.

“Hemos presentado al Congreso el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras, presentado por el gobierno Petro”, afirmó Gómez en rueda de prensa a medios de comunicación, y agregó que el nuevo proyecto busca corregir lo que calificó como omisiones graves en el presupuesto anterior.

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Según el ministro, el aumento no corresponde solo a una decisión de elevar el gasto, sino a la necesidad de incorporar obligaciones que no habrían quedado financiadas como se debería en el presupuesto de 2026. “El documento de Petro no contemplaba $8 billones para pensiones, $5,8 billones para subsidios eléctricos, $4 billones para salud y $3,6 billones correspondientes a contribuciones fiscales para la nómina de los servidores públicos”, detalló Gómez.

Además, el jefe de la cartera económica puntualizó la ausencia de recursos para financiar las elecciones regionales y, en especial, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

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“Y lo caso realmente increíble, no estaban incorporados en el presupuesto que presentó el gobierno anterior 9,6 billones de pesos del FEPC”, recalcó Gómez, al exponer que estos recursos ahora sí están incluidos en la nueva propuesta.

Educación, Salud y Trabajo concentran las mayores partidas ministeriales del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ministro explicó que este es un presupuesto realista, “no un presupuesto lleno de mentiras y de faltantes”. “Todo eso que debería haber estado en el presupuesto y no quedó en el presupuesto lo estamos incorporando nosotros ahora. Y por eso es que el presupuesto sube”, sostuvo Gómez, quien también atribuyó parte del crecimiento al ajuste por inflación, especialmente en partidas relacionadas con la nómina y los servicios personales del Estado.

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La estrategia del Gobierno nacional: Plan Rescate de la Economía

En sus declaraciones, el líder de la cartera de Hacienda presentó el nuevo PGN como una de las primeras decisiones del llamado Plan Rescate de la Economía, impulsado por el Gobierno de De La Espriella.

“La situación fiscal recibida por el nuevo Gobierno es crítica y el terremoto agravó las dificultades existentes”, aseveró el ministro, al sustentar que el proyecto actual busca garantizar la financiación de los sectores considerados esenciales, como salud, educación, servicios públicos y protección social.

“las entidades con más asignación en el PGN 2027”, la Policía Nacional figura con la mayor partida entre las entidades listadas, con $20,9 billones. Después aparecen el Icbf, con $12,0 billones, y la Agencia Nacional de Infraestructura, con $10,8 billones - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El argumento del Gobierno es que el aumento en el presupuesto es, en gran parte, la consecuencia de “reconocer obligaciones que ya existían y que ahora quedan reflejadas en el proyecto”, y no una política de gasto expansivo sin respaldo.

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Gómez también insistió en que la propuesta incluye medidas de austeridad. “Los gastos de burocracia se ajustan a la inflación después de años de derroche”, dijo al pedir al Congreso su respaldo.

La estrategia fiscal del Ejecutivo no termina con el presupuesto. El ministro anunció que se presentará la denominada Ley Rescate, encaminada a contener el crecimiento del gasto público y el aumento de la deuda.

“Cada peso adicional de deuda que dejó el gobierno anterior tendrá que ser asumido por los colombianos de hoy o por las próximas generaciones”, advirtió Gómez.

La propuesta anterior del Presupuesto 2027 destinaba $90 billones a inversión, $367,6 billones a funcionamiento y $118 billones al servicio de la deuda - crédito Universidad Javeriana

El responsable de Hacienda reconoció que ordenar las finanzas públicas implicará sacrificios, pero que es el único camino para que el Estado conserve su capacidad de respuesta.

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“La contención del gasto debe permitir preservar las obligaciones consideradas esenciales y recuperar la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los colombianos. Gobernar con responsabilidad es el compromiso de la Patria Milagro con los colombianos”, concluyó el líder de la cartera económica.