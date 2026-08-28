El salario mínimo pasó de $2,800 a $9,584 en ocho años: ¿Alcanza para vivir?

Claudia Sheinbaum destaca aumento de salario mínimo en México.

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El salario mínimo en México ha registrado un aumento significativo durante los últimos ocho años, al pasar de alrededor de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a cerca de 9 mil 584 pesos en 2026.

El incremento ha permitido recuperar parte del poder adquisitivo de los trabajadores, pero también mantiene abierta una pregunta: ¿es suficiente para cubrir el costo de vida actual?

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó recientemente este avance en sus redes sociales. En un video, señaló que el salario mínimo pasó de 2 mil 800 a 9 mil 584 pesos mensuales y afirmó que, como resultado, la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde 2005.

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“Con honestidad, damos resultados”, sostuvo la mandataria, al presentar el aumento salarial como uno de los resultados de la política económica de su administración.

Sheinbaum presume el avance del salario mínimo: pasó de 2 mil 800 a casi 9 mil 600 pesos. EFE/Isaac Esquivel

Salario mínimo 2026: ¿cuánto reciben los trabajadores?

Para 2026, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, equivalente a aproximadamente 9 mil 582 pesos mensuales. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el monto es mayor: 440.87 pesos diarios, alrededor de 13 mil 400 pesos al mes.

El incremento representa una recuperación importante frente a los 88.36 pesos diarios de 2018.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el poder de compra también ha mejorado: mientras en 2018 un salario mínimo permitía adquirir alrededor de 0.78 canastas básicas, actualmente alcanza para cerca de 1.94.

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Sin embargo, que el ingreso tenga mayor poder adquisitivo no significa necesariamente que sea suficiente para vivir con estabilidad.

El ingreso mínimo mensual ronda los 9 mil 582 pesos en la mayor parte del país.

La mayoría de los trabajadores gana entre uno y dos salarios mínimos

Los datos laborales muestran además que el salario mínimo continúa siendo el referente de una parte importante de la población ocupada. Durante el primer trimestre de 2026, la distribución de ingresos fue la siguiente:

47% de los trabajadores recibió hasta un salario mínimo .

30.8% obtuvo entre uno y dos salarios mínimos .

6.1% ganó entre dos y tres salarios mínimos .

2.4% recibió entre tres y cinco salarios mínimos .

Apenas 0.8% obtuvo más de cinco salarios mínimos .

4.2% declaró no recibir ingresos.

En conjunto, 77.8% de las personas ocupadas se ubicó entre uno y dos salarios mínimos. Esto significa que para millones de trabajadores el incremento salarial representa una mejora, pero también constituye el ingreso con el que deben enfrentar alimentación, vivienda, transporte y servicios.

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La mayoría de los trabajadores vive con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Canasta básica y salario: el dinero se queda corto

El costo de los alimentos depende de la medición utilizada. La canasta de 24 productos que monitorea el Gobierno puede encontrarse alrededor de los 900 pesos, mientras que la estimación de la ANPEC para una canasta alimentaria más amplia ronda los 2 mil 100 pesos mensuales por persona.

Además, la línea de pobreza por ingresos del Inegi —que considera alimentos y otros bienes y servicios— se ubica aproximadamente en 4 mil 884 pesos mensuales por persona en zonas urbanas.

El problema se vuelve mayor cuando existe más de un integrante en el hogar. Una familia que depende de un solo salario mínimo debe destinar una parte considerable de sus ingresos únicamente a necesidades básicas, dejando poco margen para otros gastos.

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El salario mínimo aumenta, pero la canasta básica también pesa en el bolsillo. Foto: Cuartoscuto / Galo Cañas

Renta, transporte y salud: los gastos que complican el presupuesto

Una persona que vive sola podría cubrir alimentación básica, transporte y algunos servicios con un salario mínimo si mantiene un presupuesto muy limitado y reside en una zona de costos moderados. Pero la situación cambia considerablemente en las grandes ciudades.

La vivienda representa uno de los principales obstáculos. En lugares como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, una renta puede consumir una parte sustancial de los aproximadamente 9 mil 500 pesos mensuales.

A ello se suman electricidad, agua, gas, transporte, telefonía, medicamentos, educación y otros gastos cotidianos. El ahorro para emergencias o la posibilidad de adquirir una vivienda quedan todavía más lejos.

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El salario mínimo aumenta, pero la canasta básica también pesa en el bolsillo. (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

El empleo también enfrenta un reto: crece la informalidad

El aumento salarial ocurre además en un mercado laboral con señales de fragilidad. Datos de la ENOE correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que el empleo informal concentró el crecimiento de la ocupación, mientras el trabajo formal registró una reducción.

Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 se incorporaron más de 583 mil personas a actividades informales, mientras las plazas formales disminuyeron en más de 31 mil.

Así, el debate no se limita al monto del salario mínimo. También involucra la calidad del empleo, el acceso a prestaciones y la posibilidad de que los ingresos permitan construir patrimonio.

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Crece el empleo informal y disminuyen las plazas formales. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

El aumento de 2 mil 800 a casi 9 mil 600 pesos mensuales representa un avance considerable y coincide con una recuperación del poder adquisitivo y una reducción de la pobreza laboral. No obstante, para una persona que debe sostener por sí sola un hogar, especialmente en una ciudad cara, ese ingreso continúa siendo insuficiente para vivir con holgura.

La realidad, por tanto, se encuentra entre ambos datos: el salario mínimo sí ha mejorado de manera sustancial, pero el costo de la vivienda y las necesidades familiares hacen que ganar más no necesariamente signifique vivir sin dificultades económicas.

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