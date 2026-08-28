Medellín inicia un racionamiento nocturno de agua en seis comunas por el fenómeno de El Niño: así funcionará la medida

El embalse de Piedras Blancas, que abastece a las zonas incluidas en el racionamiento de EPM, registra un déficit de 120 litros de agua por segundo - crédito EPM

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Empresas Públicas de Medellín (EPM) activó desde este viernes 28 de agosto de 2026 un plan de racionamiento nocturno de agua en seis comunas del centro oriente y nororiente de la ciudad, con cortes que inician el lunes 31 de agosto y se extenderán durante todo septiembre.

La medida afecta a 109.235 instalaciones —cerca de 300.000 personas, equivalentes al 7% de los usuarios del sistema— y responde al déficit hídrico que genera el fenómeno de El Niño, cuya fase más severa se proyecta entre octubre de 2026 y enero de 2027.

El detonante inmediato de esta decisión es el estado del embalse de Piedras Blancas, el de menor capacidad de almacenamiento de la red de acueducto de Medellín. Dicho sistema registra un déficit de 120 litros de agua por segundo, el equivalente al volumen de cinco piscinas olímpicas —cerca de 10 millones de litros— que se pierden cada día.

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A ese problema se suma un desequilibrio estructural: las fuentes que abastecen el sistema aportan 900 millones de litros diarios, pero el consumo en el último mes superó los 940 millones.

EPM explicó que las comunas seleccionadas para el racionamiento dependen directamente del suministro de agua de Piedras Blancas - crédito Alcaldía de Medellín

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó que la zona fue seleccionada para el racionamiento porque su suministro de agua depende directamente de Piedras Blancas.

Frecuencia y horario de los cortes

Ciclo 1 (inicia lunes 31 de agosto) Comuna Popular Carpinelo El Compromiso La Avanzada La Esperanza N.° 2 Comuna Manrique La Cruz María Cano-Carambolas San José La Cima N.° 1 Versalles N.° 2 Comuna Aranjuez Campo Valdés La Piñuela Las Esmeraldas Manrique Central N.° 1 Comuna Villa Hermosa Las Estancias San Antonio Villa Lilliam Comuna Buenos Aires Barrios de Jesús



Ciclo 2 (inicia martes 1 de septiembre) Sectores de Manrique Villa Hermosa Buenos Aires Zona alta de La Candelaria Los Ángeles Boston



Los cortes de agua en Medellín comenzarán el 31 de agosto, se aplicarán durante septiembre y se calcula que afectarán a cerca de 300.000 personas - crédito EPM

Para los hogares cuyos circuitos dependen de múltiples fuentes —como El Pinal, Enciso, Sucre, Villatina o El Pomar—, EPM recomienda verificar la fecha exacta de inicio con el número de contrato a través de la asesora virtual Ema, disponible por WhatsApp o consultando en la página web de la empresa.

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El objetivo declarado de la medida va más allá de septiembre. Fernando Calad, subgerente de Operación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, explicó durante una rueda de prensa organizada por la entidad que la empresa espera que las lluvias de octubre y noviembre contribuyan a recuperar los embalses, aunque advirtió que eso no garantiza la normalización del servicio.

Las proyecciones de EPM contemplan una posible segunda fase del fenómeno entre enero y marzo de 2027, por lo que el plan apunta a garantizar el suministro durante el primer semestre del año entrante.

EPM espera que las lluvias de octubre y noviembre ayuden a recuperar los embalses, aunque advirtió que eso no asegura la normalización del servicio de agua - crédito Luisa González/REUTERS

El escenario climático que rodea esta decisión es de alta presión para todo el país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó de una probabilidad del 81% de que El Niño alcance la categoría de “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026, con más del 97% de probabilidad de que sus efectos persistan hasta marzo de 2027, según la investigación adelantada por las entidades estadounidenses a cargo de estos análisis climáticos.

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XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), advirtió que los embalses nacionales podrían descender al 16,2% de su capacidad en el segundo trimestre del año próximo, niveles inferiores a los registrados durante las sequías de 2015 y 2024. Al 22 de agosto, el volumen útil del sistema agregado estaba en 79,23%, con 13 de los 24 embalses del país por debajo del 80%.

En ese contexto, el Gobierno nacional también tomó medidas preventivas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) autorizó a Hidroituango elevar el nivel de llenado de su embalse de la cota 408 a la 420, con el fin de acumular reservas antes de que lleguen los meses más áridos. Según advirtió el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, dicha operación estará bajo monitoreo permanente y podrá suspenderse si se detectan afectaciones en captaciones, calidad del agua o alertas hidráulicas.

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El Ideam estimó un 81% de probabilidad de que El Niño alcance la categoría de muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para mitigar el impacto en las comunidades afectadas por el racionamiento en Medellín, EPM desplegará seis rutas de atención con cuatro carrotanques y dos camiones equipados con bidones, que recorrerán las zonas entre las 6:30 p. m. y las 9:30 p. m.

Fernando Calad, subgerente de Operación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, pidió a los ciudadanos no almacenar más agua de la necesaria y aprovechar los excedentes en labores domésticas.

“Lo que se recomienda es no almacenar más de la cuenta y si les sobra agua, usarla después para labores del hogar como el aseo, con el fin de no desperdiciar el líquido en estos tiempos de escasez”, afirmó el funcionario.

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EPM evaluará el comportamiento del sistema y el consumo de los usuarios a finales de septiembre para decidir si la medida se prolonga. La empresa calcula que, para restablecer el equilibrio hídrico, cada usuario tendría que reducir su consumo al menos en un metro cúbico mensual.