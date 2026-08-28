Paro en el IPN: estudiantes de Ingeniería regresarán instalaciones a autoridades

Estudiantes y directivos de UPIITA decidieron terminar con el paro y entregar las instalaciones al IPN. Crédito: IPN

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Este viernes, la Dirección de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que ha llegado a su fin el paro en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), por lo que a la brevedad serán entregadas las instalaciones.

A través de sus redes sociales, el IPN detalló que, tras la realización de una de una consulta preliminar entre la comunidad de UPIITA, la mayoría votó a favor de levantar el paro y dar paso a las actividades institucionales.

“Por medio del presente, se informa que, como resultado preliminar del proceso de consulta llevado a cabo entre la comunidad de UPIITA, se ha manifestado una decisión mayoritaria a favor de levantar el paro y avanzar hacia la recuperación de las actividades institucionales”, informó la institución educativa.

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IPN reconoce el “diálogo” y la “construcción de acuerdos”

En la nota informativa, el Politécnico reconoció que, pese a las inconformidades que llevaron al paro en dicha Unidad, al final, hubo buena voluntad y se dio prioridad a la construcción de acuerdos.

“Esta determinación representa un acto de responsabilidad, madurez y buena voluntad por parte de la comunidad, que ha privilegiado el diálogo, la construcción de acuerdos y el interés colectivo de nuestra Unidad Académica”.

Tras más de 60 días de paro, entregan las instalaciones de la UPIITA al IPN. Crédito: MVS Noticias

Aún falta la entrega de las instalaciones

No obstante, de acuerdo con el IPN, aún falta que se ejecute el proceso de validación, el cual “formalizará la entrega de instalaciones, y, posteriormente, “se informará oportunamente a toda la comunidad sobre la reanudación de las actividades y los mecanismos correspondientes para garantizar un regreso ordenado”.

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La institución agradeció la “participación de los estudiantes, docentes, personal de apoyo y autoridades que han contribuido, desde sus diferentes responsabilidades, a este proceso”.

Fin del paro, es una nueva oportunidad para la UPIITA

Por otro lado, la Dirección de Educación Superior consideró que la decisión de levantar el paro “constituye una oportunidad para reconstruir los espacios de diálogo, fortalecer nuestra comunidad y continuar trabajando en favor de UPIITA y del Instituto Politécnico Nacional”.

“La comunidad de UPIITA demuestra, una vez más, que, mediante la participación, el diálogo y la responsabilidad colectiva es posible encontrar caminos de solución”, concluye el boletín.

¿Por qué se fue a paro la UPIITA?

Estudiantes y directivos de UPIITA decidieron irse a paro porque no cumplían sus exigencias, que eran un incremento real presupuestario, mejora urgente de instalaciones y laboratorios, dotación de insumos escolares y de cómputo, actualización de planes de estudio y la destitución del director general Arturo Reyes Sandoval, entre otras cosas.

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Tras la conclusión de la cuarta mesa de negociación –celebrada el 17 de agosto– y más de 50 días de paro, los representantes del alumnado solicitaron el 60 por ciento de cumplimiento del pliego petitorio, compuesto por 13 puntos, para concluir el cierre y, en ese momento, regresar a clases en línea o presencial el 21 o 24 de agosto, algo que no ocurrió.

Los paristas expresaron sus inconformidades con las autoridades del IPN. Crédito: MVS Noticias

Dado que las negociaciones se encontraban trabadas, el director Israel Vázquez pidió a los delegados estudiantiles considerar lo prolongado que estaba siendo el paro, algo que iba afectar a todos, pero, principalmente, a los alumnos de nuevo ingreso, por ello les solicitó mostrar voluntad para regresar a las actividades cotidianas.

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Sin embargo, Alán González, uno de los representantes estudiantiles, les recordó a los directivos que se llegó al paro, no por capricho, sino porque han pasado meses en incumplimiento de las diversas demandas.

Luego de casi dos meses de paro, estudiantes, académicos y directivos del IPN llegaron a un acuerdo para entregar las instalaciones de la UPIITA y, lo más pronto posible, retomar las actividades académicas cotidianas.