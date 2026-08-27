Del paraíso al arresto: prófugos estadounidenses intentan reinventarse en Jalisco

Un hombre permanece detenido con esposas metálicas en las muñecas sobre una calle en el estado de Jalisco, México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fugitivos estadounidenses buscan una nueva vida en Jalisco, pero la Policía del Estado los detiene antes de que puedan ocultarse. En lo que va de 2026, al menos 14 ciudadanos estadounidenses buscados por el FBI fueron capturados en territorio jalisciense, de acuerdo con información publicada por Milenio.

Los reportes señalan que los prófugos huyen de cargos graves como homicidio, feminicidio, narcotráfico y delitos sexuales, y eligen Jalisco por su alta movilidad, sus destinos turísticos y su numerosa comunidad extranjera.

La estrategia no depende de agentes del FBI ni de los U.S. Marshals en las calles del estado. La búsqueda la encabeza exclusivamente personal operativo de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, con sus propios drones, aeronaves y herramientas de inteligencia.

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La Secretaría de Seguridad de Jalisco lidera las capturas sin agentes del FBI en campo

El comisario general Juan González Castañeda reveló a Milenio que el proceso arranca cuando el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara envía fichas de búsqueda por correo institucional a la corporación estatal. A partir de esa información, los policías jaliscienses procesan los datos, cruzan registros y despliegan personal para localizar a los objetivos.

Un dron de vigilancia sobrevuela una zona residencial urbana durante un operativo nocturno de la policía en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La tecnología es propia de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco”, afirmó González Castañeda en entrevista con Milenio. La corporación utiliza sus propios recursos tecnológicos, entre ellos drones y aeronaves, sin intervención operativa de ninguna agencia federal estadounidense.

“Ellos no trabajan con nosotros en campo, las autoridades de Estados Unidos”, reafirmó el comisario. “Cien por ciento lo trabajamos con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad”.

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El modelo es claro en su división de responsabilidades: Estados Unidos aporta la información y Jalisco ejecuta la búsqueda. Ningún agente extranjero participa en los operativos de campo.

Puerto Vallarta, Zapopan y Ameca: los municipios donde caen los prófugos

Las detenciones no se concentran en un solo punto del estado. Según los registros de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, los arrestos se han producido en Puerto Vallarta, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Zacoalco de Torres, Ocotlán, Yahualica y Ameca.

El 27 de marzo fue detenido Enrique “N”, de 42 años, en Zacoalco de Torres. El 4 de junio cayó Cristian “N”, de 21 años, en Puerto Vallarta.

El 10 y el 17 de junio, en Tlajomulco de Zúñiga, fueron arrestados Emanuel “N”, de 32 años, y Micha “N”, de 49 años. El 29 de julio se registraron dos capturas simultáneas: Brandon “N”, de 21 años, en Ocotlán, y Julio “N”, de 34 años, en Yahualica.

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El 7 de agosto fue detenido Michael “N”, de 35 años, en Zapopan. El 13 de agosto cayó Jorge Luis “N”, alias “Coke”, en Ameca.

El caso más reciente, según Milenio, ocurrió el 18 de agosto en Puerto Vallarta, donde fue localizado Antoni “N”, de 41 años, señalado en Estados Unidos por presunta participación en un homicidio en segundo grado. Su detención eleva el total a 14 capturas en lo que va del año.

Agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) participan en un operativo vinculado a la investigación de tráfico sexual, armas y drogas. (FBI Boston)

Jalisco supera a Sinaloa, Sonora y Michoacán en detenciones de buscados por el FBI

Un conteo realizado por Milenio ubica a Jalisco muy por encima de los demás estados en este rubro. Sinaloa ocupa el segundo lugar con apenas tres capturas, mientras que Sonora y Michoacán registran dos detenciones documentadas cada uno.

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La diferencia es de casi cinco veces entre Jalisco y el segundo lugar de la lista. Esa brecha refleja tanto la concentración de fugitivos en el estado como la capacidad operativa de la corporación jalisciense.

González Castañeda aseguró que “hemos tenido una efectividad de cien por ciento” en las solicitudes atendidas. Todos los objetivos cuya ficha llegó formalmente a la Policía de Jalisco fueron localizados.

La operación tampoco se detiene con las 14 capturas ya registradas. El comisario reveló que al menos cinco fichas adicionales están activas y en proceso de atención por parte de la corporación.

Local, state and federal law enforcement agents, including the FBI, take part in the search for the Brown University shooter, in Salem, New Hampshire, U.S., December 18, 2025. REUTERS/CJ Gunther

“Todo lo que llega se trabaja en el momento, en el mismo instante”, sostuvo el funcionario. Cada nueva alerta del consulado se convierte de inmediato en una línea de investigación.

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Los perfiles de los detenidos varían: van desde personas acusadas de homicidio y feminicidio hasta otras señaladas por narcotráfico y delitos sexuales. Algunos intentaron establecerse en zonas turísticas; otros, en municipios del interior del estado.

Las autoridades jaliscienses no han detectado vínculos entre los detenidos y organizaciones del crimen organizado en México. “Simplemente son personas que tratan de huir de la justicia de su país por algún delito grave”, explicó González Castañeda a Milenio.

Una vez concretada la captura, los detenidos son puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para iniciar el trámite de deportación. Si alguno enfrenta además cargos por delitos cometidos en México, primero responde ante la justicia nacional y después se procede con la deportación.

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Un dron de la policía monitorea un vecindario desde el aire mientras patrullas terrestres realizan un operativo nocturno en una ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jalisco reúne condiciones que lo hacen atractivo para quienes buscan desaparecer: alta presencia de ciudadanos estadounidenses, destinos turísticos internacionales como Puerto Vallarta, Ajijic y Chapala, y una amplia movilidad entre municipios. Sin embargo, esas mismas características facilitan el trabajo de inteligencia de la corporación estatal, que conoce el territorio y sus dinámicas de población.

Mientras el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara continúe enviando fichas, la Policía de Jalisco seguirá procesándolas y desplegando personal. La colaboración no tiene fecha de cierre.