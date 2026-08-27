Rally, lupa y cero corrupción: Así pondrá la Secretaría a los jóvenes a vigilar el gasto público

Un grupo de estudiantes observa una maqueta de un edificio gubernamental y toma notas en un aula que tiene una lámina con la palabra integridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Auditores, Contralores y Tesoreros Estatales (NASACT), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno}, en conjunto con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), expusieron su visión sobre cómo frenar las prácticas ilícitas mediante la activa participación de la sociedad. Este encuentro binacional marcó un hito en el diálogo sobre transparencia y correcta administración estatal.

El eje central de la ponencia mexicana giró en torno a una premisa fundamental: combatir las anomalías institucionales no debe limitarse únicamente a la investigación y el castigo de los infractores. Por el contrario, las autoridades enfatizaron que la verdadera solución radica en la formación cívica y en la anticipación de riesgos. .

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Para materializar esta filosofía, la dependencia gubernamental presentó una serie de tácticas enfocadas específicamente en involucrar a la niñez y adolescentes; se ha convertido en la punta de lanza para cultivar un entorno de rectitud. Al transformar a los menores en observadores activos de la función pública, se busca erradicar los malos manejos desde la raíz, demostrando que la educación y el involucramiento temprano son las armas más poderosas contra el desvío del erario.

Estrategias de vigilancia y concientización juvenil

Durante la asamblea, la delegación expuso tres esquemas principales diseñados para acercar la cultura de la integridad a los más jóvenes. El primero, denominado “Jóvenes Auditores”, tiene como objetivo primordial dotar a la juventud de herramientas para que participen en dinámicas de fiscalización y escrutinio de las finanzas públicas.

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(Gentileza Mundo Sano)

Por otro lado, “Semilleros de la Honestidad” se enfoca en la niñez, inculcando desde edades tempranas principios éticos inquebrantables, como la empatía y la rectitud. Finalmente, el programa “Rally Corrupción Cero” emplea dinámicas recreativas y lúdicas para sensibilizar a los participantes acerca de las repercusiones negativas que tienen las prácticas deshonestas en su día a día, subrayando la urgencia de prevenirlas.

Cooperación técnica para fortalecer la confianza institucional

La asistencia a este congreso en Estados Unidos facilitó un intercambio de vivencias, metodologías y tácticas óptimas en materia de control gubernamental y auditoría. Este diálogo constante permite perfeccionar los mecanismos para evitar el enriquecimiento ilícito y mejorar la supervisión del capital colectivo.

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Mediante la colaboración con otras naciones y la labor conjunta con los gobiernos locales, la Secretaría consolida un paradigma estrictamente preventivo.