México

Rally, lupa y cero corrupción: Así pondrá la Secretaría a los jóvenes a vigilar el gasto público

La estrategia anticorrupción busca involucrar a la niñez y adolescentes como observadores de la función pública para prevenir malos manejos desde la raíz

Niños y adolescentes sentados en círculo alrededor de una maqueta arquitectónica sobre una mesa con libretas y lupas en una clase.
Un grupo de estudiantes observa una maqueta de un edificio gubernamental y toma notas en un aula que tiene una lámina con la palabra integridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Auditores, Contralores y Tesoreros Estatales (NASACT), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno}, en conjunto con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), expusieron su visión sobre cómo frenar las prácticas ilícitas mediante la activa participación de la sociedad. Este encuentro binacional marcó un hito en el diálogo sobre transparencia y correcta administración estatal.

El eje central de la ponencia mexicana giró en torno a una premisa fundamental: combatir las anomalías institucionales no debe limitarse únicamente a la investigación y el castigo de los infractores. Por el contrario, las autoridades enfatizaron que la verdadera solución radica en la formación cívica y en la anticipación de riesgos. .

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Para materializar esta filosofía, la dependencia gubernamental presentó una serie de tácticas enfocadas específicamente en involucrar a la niñez y adolescentes; se ha convertido en la punta de lanza para cultivar un entorno de rectitud. Al transformar a los menores en observadores activos de la función pública, se busca erradicar los malos manejos desde la raíz, demostrando que la educación y el involucramiento temprano son las armas más poderosas contra el desvío del erario.

Estrategias de vigilancia y concientización juvenil

Durante la asamblea, la delegación expuso tres esquemas principales diseñados para acercar la cultura de la integridad a los más jóvenes. El primero, denominado “Jóvenes Auditores”, tiene como objetivo primordial dotar a la juventud de herramientas para que participen en dinámicas de fiscalización y escrutinio de las finanzas públicas.

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Niños en una de las actividades de los talleres observando muestras de huevos de mosquitos
(Gentileza Mundo Sano)

Por otro lado, “Semilleros de la Honestidad” se enfoca en la niñez, inculcando desde edades tempranas principios éticos inquebrantables, como la empatía y la rectitud. Finalmente, el programa “Rally Corrupción Cero” emplea dinámicas recreativas y lúdicas para sensibilizar a los participantes acerca de las repercusiones negativas que tienen las prácticas deshonestas en su día a día, subrayando la urgencia de prevenirlas.

Cooperación técnica para fortalecer la confianza institucional

La asistencia a este congreso en Estados Unidos facilitó un intercambio de vivencias, metodologías y tácticas óptimas en materia de control gubernamental y auditoría. Este diálogo constante permite perfeccionar los mecanismos para evitar el enriquecimiento ilícito y mejorar la supervisión del capital colectivo.

Mediante la colaboración con otras naciones y la labor conjunta con los gobiernos locales, la Secretaría consolida un paradigma estrictamente preventivo.

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