México

¿Es día de descanso obligatorio el 1 de septiembre por el Informe Presidencial de Claudia Sheinbaum? Esto dice la ley

Trabajadores y padres de familia tienen dudas sobre cómo se manejarán las labores durante este día

Sheinbaum informó al Senado que viajará a Nueva York este fin de semana. | Presidencia
La mandataria expondrá sus logros y proyectos a futuro a toda la población. | Presidencia
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La aproximación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, programado para este martes 1 de septiembre de 2026, ha generado una serie de dudas entre la población, padres de familia y trabajadores en México quienes se preguntan si se tomará como un día festivo.

Ante la constante inquietud sobre si esta fecha protocolaria implicará un día de asueto generalizado, suspensión de clases en educación básica o un pago extraordinario por laborar, la normativa vigente confirma que la jornada continuará de manera habitual en todos los sectores.

En otras administraciones se tenían prácticas que confunden a la población.
En otras administraciones se tenían prácticas que confunden a la población.

Actividades escolares habituales en todo el país

A pesar de que la rendición de cuentas de la titular del Ejecutivo se lleva a cabo tan solo un día después del inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027, las autoridades educativas informaron que no habrá suspensión de clases en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria del país.

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De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el 1 de septiembre está catalogado como un día lectivo ordinario dentro de los 185 días de clases programados para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Los alumnos, docentes y personal administrativo deberán acudir a los centros escolares en los horarios regulares fijados para cada turno.

El primer día de asueto oficial contemplado para la comunidad escolar tras el arranque de cursos será el miércoles 16 de septiembre, en conmemoración del Aniversario de la Independencia de México, fecha en la que sí se suspenderán las actividades en las aulas.

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Salón de clases
No hay ningún cambio para el primer día de septiembre. (Pexels)

¿Se trabaja y se paga el triple?

En el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo (LFT) especifica en su artículo 74 los días que son considerados de descanso obligatorio en el país. Dentro de este catálogo normativo no figura el 1 de septiembre, por lo que las empresas, dependencias e industrias operarán con total normalidad.

Por esta razón, quienes desempeñen sus funciones ordinarias durante esa jornada no recibirán compensaciones económicas extraordinarias, como pagos dobles o triples. Las percepciones salariales para quienes laboren el día del informe se mantendrán conforme a la tarifa ordinaria fijada para un día de trabajo normal.

El marco legal precisa únicamente una fecha de descanso obligatorio vinculada al Poder Ejecutivo Federal: el 1 de octubre cada seis años, fecha fijada para la transmisión de la Banda Presidencial, evento que ocurrió en 2024 cuando Claudia Sheinbaum asumió el cargo en sucesión de Andrés Manuel López Obrador, marcando dicha efeméride sexenal.

Claudia Sheinbaum habla ante dos micrófonos en un podio de madera con el escudo nacional de México sobre un fondo con letras rojas.
La mandataria rendirá cuentas a los mexicanos sobre lo que ha trabajado a lo largo del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días feriados oficiales en el año

Los días festivos de descanso obligatorio restantes para lo que queda del año, durante los cuales el trabajo contratado sí devenga una remuneración triple por ley (el salario del día más un pago doble adicional, acorde al artículo 75 de la LFT), son los siguientes:

  • 16 de septiembre: Conmemoración de la Independencia de México.
  • Tercer lunes de noviembre (16 de noviembre): En conmemoración del 20 de noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana.
  • 25 de diciembre: Celebración de Navidad.

La evolución del “Día del Presidente” en la historia política

La persistencia de la confusión sobre si el día del informe de gobierno debe ser un día inhábil obedece a un antecedente histórico de la política mexicana. Durante décadas, el 1 de septiembre fue conocido coloquialmente como el “Día del Presidente”.

En esa época, las transmisiones en cadena nacional interrumpían de forma generalizada la programación habitual, se paralizaban actividades no esenciales y el mandatario en turno acudía en persona al Congreso de la Unión para brindar discursos extensos seguidos de recorridos oficiales por las calles de la capital.

Sin embargo, tras la reforma constitucional al artículo 69 concretada en el año 2008, la dinámica cambió radicalmente. Se eliminó la obligación de la presencia física del Presidente de la República en el pleno legislativo para emitir su mensaje directo, sustituyéndose por la entrega por escrito del informe sobre el estado que guarda la administración pública. Desde entonces, el mensaje a la ciudadanía se realiza de manera independiente y las jornadas laboral y escolar del país transcurren en total normalidad.

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