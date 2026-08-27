México

Presentan reforma que exige renunciar a la doble nacionalidad para ser presidente o gobernador: estos son los puntos clave

Luisa María Alcalde presentó la reforma constitucional anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum

Luisa María Alcalde, Consejera jurídica
Luisa María Alcalde, Consejera jurídica
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La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó la propuesta de reforma constitucional para establecer que cualquier aspirante a ocupar un cargo como presidente de México, gobernador o jefe de gobierno, primero debe renunciar a su doble nacionalidad.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 27 de agosto, Luisa María Alcalde presentó en qué consiste la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer reglas claras sobre las disposiciones oficiales que debe cumplir cualquier candidata o candidato.

“Quien aspire a ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno deberá ser únicamente mexicano. No podrá tener ni adquirir otra nacionalidad y, si la tiene, deberá renunciar a ella antes de inscribirse como candidato”, declaró por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum.

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CIUDAD DE MÉXICO, 04AGOSTO2026.- Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, donde se firmó el decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno Federal y se explicaron los lineamientos de los derechos de las audiencias. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Luisa María Alcalde afirma que ya no existen pensiones doradas en México. Crédito: Cuartoscuro | Mario Jasso

¿Por qué es necesario regular este aspecto?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo central de la reforma es “garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés, de cualquier otro estado o nación del mundo”. Señaló que la propuesta se presentará ante el Congreso de la Unión y que su alcance incluye a la presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum reconoció que actualmente la Constitución no establece de manera clara la obligación de renunciar a una segunda nacionalidad antes de postularse como candidato. “Ahora lo que estamos proponiendo es eso, que una vez que se inscriban, deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana”, señaló.

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 25 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los puntos claves de la reforma constitucional

La reforma constitucional presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum busca modificar los requisitos para contender a la presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El objetivo central es impedir que quienes aspiren a estos cargos posean o adquieran una segunda nacionalidad. A continuación, los puntos clave de la iniciativa:

  • Requisito exclusivo de nacionalidad mexicana: Solo podrán ser candidatos quienes sean ciudadanos o ciudadanas mexicanas por nacimiento y no tengan ni adquieran otra nacionalidad.
  • Renuncia obligatoria: Si el aspirante cuenta con doble nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato o candidata.
  • Residencia mínima: Se exige una residencia en el país de al menos 20 años para quienes busquen la presidencia.
  • Prohibición durante el cargo: Quien obtenga el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar protección diplomática de otro país.
  • Sanciones: Se contemplan sanciones constitucionales en caso de contravención, según lo previsto en el título cuarto de la Constitución.
  • Procedimiento reglamentado: La futura reforma a la Ley de Nacionalidad establecerá los pasos legales para completar la renuncia, involucrando al INE y a las autoridades mexicanas y extranjeras correspondientes.

La reforma busca garantizar que la lealtad y el interés nacional de quienes ocupen los más altos cargos ejecutivos en México estén fuera de toda duda.

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