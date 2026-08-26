El Brent cayó por tercera jornada consecutiva y cerró en 87,84 dólares

El precio del Brent cayó a 87,84 dólares y acumuló su tercera baja consecutiva por el optimismo sobre el estrecho de Ormuz. (EFE/Martin Divisek)

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El precio del barril de Brent cayó por tercera sesión consecutiva este miércoles hasta los 87,84 dólares, un retroceso del 0,84%, según datos del Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en una jornada marcada por el optimismo en torno a las negociaciones entre Omán e Irán para restablecer el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. El West Texas Intermediate (WTI) cotizó a USD 83,04, con una ganancia del 0,83% en la sesión, en una jornada de alta volatilidad para ambos referenciales.

La sesión del crudo estuvo dominada por movimientos bruscos: ambas referencias tocaron mínimos desde el 10 de agosto en las primeras horas de negociación, ante expectativas de mayor tráfico a través del estrecho. Se recuperaron parcialmente tras publicarse datos oficiales de inventarios que mostraron un aumento de existencias de crudo en Estados Unidos menor al previsto.

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El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, declaró ser “optimista de que pronto anunciaremos un corredor temporal para el estrecho de Ormuz y arreglos prácticos para restablecer la navegación segura”, según publicó en X tras reunirse en Teherán con su homólogo iraní, Abás Araqchí. Una fuente iraní de alto rango confirmó que ambos países ultiman los detalles del acuerdo, después de que la Guardia Revolucionaria anunciara que Irán y Omán ya acordaron cómo compartir la vía marítima y sus ingresos.

Irán bloqueó el paso por el estrecho a mediados de julio, tras bombardeos estadounidenses contra el sur de su territorio. Washington respondió con la reimposición de un cerco sobre buques y puertos iraníes. Por esta vía marítima transita el 20% del flujo marítimo de crudo a nivel global, lo que la convierte en uno de los puntos más sensibles del conflicto que ambas naciones sostienen desde finales de febrero.

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Donald Trump afirmó este miércoles que no tenía prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán, argumentando la “ventaja” que, a su juicio, mantiene sobre la república islámica, a la que el lunes sometió a una nueva ofensiva económica para elevar la presión. Pakistán e Irán, por su parte, lograron “avances significativos” en sus propias conversaciones, según declaró el martes el ministro del Interior pakistaní al término de una visita a Teherán.

El WTI cotizó en 83,04 dólares en una sesión volátil marcada por expectativas de reapertura parcial del tránsito marítimo en Ormuz. (EPA/StatoilHydro / Oyvind Hagen)

Ole Hansen, analista del Saxo Bank, explicó el giro del mercado: “El mercado ha pasado de valorar una alta probabilidad de interrupción prolongada y una nueva escalada a valorar una reapertura parcial”. Hansen añadió que “un acuerdo creíble que restablezca rápidamente el tráfico por Ormuz podría eliminar otra capa de prima geopolítica”.

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Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada casi sin variaciones. El S&P 500 retrocedió 1,58 puntos hasta las 7.675,70 unidades, el Dow Jones Industrial Average cedió 113,52 puntos hasta los 53.463,88 y el Nasdaq Composite bajó 21,10 hasta los 26.130,20. La cautela predominó en la sesión ante la publicación, tras el cierre del mercado, de los resultados trimestrales de Nvidia, el valor de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos.

Un informe del Departamento de Comercio reveló que la inflación anual subió un 3,7% en los 12 meses hasta julio, una décima por encima del 3,6% previsto por los analistas según FactSet, y lejos aún del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal (Fed). La economía creció a un ritmo anual del 1,5% en el segundo trimestre, cifra que confirmó la estimación preliminar del gobierno, mientras el gasto de los consumidores —principal motor de la actividad— mostró signos de desaceleración.

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Ellen Zentner, estratega económica jefe de Morgan Stanley Wealth Management, señaló que el dato “no fue suficiente para cambiar el rumbo de la reunión de septiembre, pero si los datos posteriores apuntan en la misma dirección, la Fed podría sentir mayor presión para tomar medidas”. La probabilidad de una subida de tasas en la reunión de septiembre se situó en el 38,1%, según la herramienta FedWatch de CME Group, mientras los operadores asignan una probabilidad de casi tres de cada cuatro de al menos un alza antes de que termine el año.

Omán e Irán avanzaron en un acuerdo para restablecer la navegación segura en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Abercrombie & Fitch lideró los avances del día con una subida del 35,7% tras publicar un beneficio trimestral superior a las previsiones. La cadena de moda también elevó su proyección de ganancias para el conjunto del año y anunció un mayor volumen de recompra de acciones propias. J.M. Smucker, fabricante del café Folgers y las mermeladas Smucker’s, avanzó un 4,3% después de superar las estimaciones para el trimestre de primavera y mejorar su guía de beneficios anual.

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Intuit retrocedió un 3,2% pese a superar las estimaciones de beneficio: su previsión de crecimiento de cerca del 25% para el próximo ejercicio fiscal no convenció a los analistas, que esperaban más. Meta Platforms sumó un 1,1% tras acordar el pago de hasta USD 18.000 millones y la adopción de nuevas medidas de protección infantil en Facebook e Instagram para resolver las demandas presentadas por varios estados del país por daños a menores.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años avanzó hasta el 4,65% desde el 4,64% del martes. Los rendimientos habían escalado con fuerza durante el verano por la preocupación ante la inflación persistente y el creciente endeudamiento del gobierno federal, lo que llevó al Departamento del Tesoro a anunciar la semana pasada una intervención en el mercado de bonos, cuyo alcance los analistas consideran limitado.

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Los inversores mantienen la atención sobre el discurso que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, pronunciará el viernes en Jackson Hole, evento que podría ofrecer señales más precisas sobre el rumbo de la política monetaria. En los mercados internacionales, los índices europeos y asiáticos cerraron al alza: el Kospi de Corea del Sur subió un 1% y el Nikkei 225 de Japón ganó un 0,6%.