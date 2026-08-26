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Zelensky anunció un refuerzo de la defensa en Donetsk con dos nuevos grupos de fuerzas

El mandatario ucraniano nombró en Oleksandrivka la creación de dos agrupaciones bajo Denís Prokopenko y Andrí Biletski, en plena presión rusa sobre el este, sin detallar sectores asignados ni composición de unidades

Zelensky hizo el anuncio en Oleksandrivka, en la confluencia de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, junto al nuevo jefe del Ejército, Mijailo Drapati (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Zelensky hizo el anuncio en Oleksandrivka, en la confluencia de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, junto al nuevo jefe del Ejército, Mijailo Drapati (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
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Volodímir Zelensky anunció un refuerzo militar en Donetsk con la creación de dos nuevos grupos de fuerzas bajo el mando de Denís Prokopenko y Andrí Biletski, durante una visita al sector de Oleksandrivka, en el frente del sureste de Ucrania.

El presidente ucraniano hizo el anuncio este miércoles durante una visita al frente sureste, en una zona donde confluyen las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Dnipropetrovsk. Acompañado por el nuevo jefe del Ejército, Mijailo Drapati, se reunió allí con tropas desplegadas en uno de los sectores más exigentes de la línea de combate y comunicó la reorganización de posiciones defensivas en el este del país.

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“Hoy estoy con nuestros guerreros que defienden sectores extremadamente difíciles del frente. Nuestras posiciones en la región de Donetsk se reforzarán con dos grupos de fuerzas reestructuradas, que estarán al mando de los héroes de Ucrania Denis Prokopenko y Andri Biletski”, afirmó el mandatario.

El anuncio llegó en un momento de presión sostenida sobre el frente oriental. Donetsk se mantiene como uno de los principales escenarios de la guerra y concentra parte de los combates más intensos, mientras las fuerzas rusas tratan de avanzar sobre varias ciudades que constituyen la principal línea de resistencia ucraniana en esa región.

La reorganización defensiva en el este de Ucrania busca responder a la presión rusa sobre el frente oriental y a los combates en Donetsk (Oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)
La reorganización defensiva en el este de Ucrania busca responder a la presión rusa sobre el frente oriental y a los combates en Donetsk (Oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

Denís Prokopenko ganó notoriedad durante el asedio ruso a Mariúpol, donde comandó a las tropas ucranianas que resistieron en la acería de Azovstal. Tras la caída de esa posición, fue capturado por Rusia y recuperó la libertad más tarde en un intercambio de prisioneros. Desde entonces asumió funciones de mando en el 1.er Cuerpo Azov.

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Andrí Biletski, por su parte, fue el primer líder de Azov cuando esa estructura operaba como una milicia de voluntarios creada en 2014 para combatir a los separatistas prorrusos. En la actualidad dirige el 3.er Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano.

Durante la visita, Zelensky también destacó los resultados militares obtenidos en el sector de Oleksandrivka desde comienzos de año. Según afirmó, las fuerzas ucranianas recuperaron 26 pequeñas localidades y unos 745 kilómetros cuadrados en esa operación desarrollada en fases sobre el frente del sureste.

En ese mismo recorrido, el presidente se reunió con efectivos de la 80.ª Brigada Aérea de Asalto de Halitska. Los militares le trasladaron necesidades vinculadas al suministro de drones, artillería de largo alcance, radares de pequeño tamaño, financiación directa para brigadas, entrenamiento y motivación de las tropas. También plantearon problemas vinculados a las deserciones, una cuestión sensible para las fuerzas ucranianas en un conflicto prolongado y de elevada exigencia operativa.

Zelensky entregó además una condecoración a Biletski por sus servicios al país y trasladó un mensaje de reconocimiento a los soldados desplegados en la zona.

La reorganización anunciada por el presidente coincidió con una fase de presión rusa sobre las ciudades de Kostiantynivka, Kramatorsk y Sloviansk, enclaves industriales y militares que forman parte del cinturón defensivo ucraniano en Donetsk.

Donetsk sigue bajo presión mientras continúan los ataques de ambos bandos (Reuters)
Donetsk sigue bajo presión mientras continúan los ataques de ambos bandos (Reuters)

Esas localidades aparecen desde hace meses entre los principales objetivos de Moscú en una región cuya cesión sigue figurando entre las exigencias del Kremlin para cualquier eventual cierre negociado de la guerra, una posibilidad que Kiev rechaza.

En Kostiantynivka, las fuerzas rusas lograron penetraciones más profundas en áreas urbanas, lo que obligó a las tropas ucranianas a rastrear viviendas, sótanos y edificios en ruinas para intentar expulsarlas. Al mismo tiempo, aumentaron los ataques aéreos y de artillería sobre Kramatorsk y Sloviansk, dos ciudades ubicadas en una franja que Rusia busca debilitar antes de una ofensiva de mayor alcance sobre ese eje del Donbás.

(Con información de EFE y Europa Press)

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