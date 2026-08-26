Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa que antes vendió zapatos en la calle y autos Ford en Monterrey

Emilio Azcárraga Vidaurreta paso de vender zapatos a formar un imperio. Foto: Televisa

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Emilio Azcárraga Vidaurreta vendió zapatos en las calles de Tampico antes de construir el conglomerado mediático que décadas después se convertiría en Televisa, el mayor grupo de televisión en español del mundo.

El empresario que nació el 2 de marzo de 1895 en Tamaulipas comenzó su trayectoria recorriendo mercados con productos bajo el brazo.

Sus padres eran de origen vasco, su madre, Emilia Vidaurreta Rovira, y su padre, Mariano Azcárraga y López de Rivera.

A los 17 años, en plena Revolución Mexicana, Azcárraga Vidaurreta trabajaba como vendedor ambulante de zapatos y otros productos nacionales.

Recorría calles y mercados sin más herramienta que su habilidad para cerrar tratos en medio de la inestabilidad del país.

Esa habilidad llamó la atención fuera de México, una empresa de calzado con sede en Boston lo contrató como su representante en el país, lo que marcó su primer salto del comercio informal al ámbito empresarial formal.

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Fue también su primera conexión con el mercado estadounidense, una relación que definiría el resto de su carrera.

A los 17 años, en plena Revolución Mexicana, Azcárraga Vidaurreta trabajaba como vendedor ambulante de zapatos. Crédito: Wikimedia Commons

Los hermanos Azcárraga y el negocio de la guerra

Durante los años del conflicto armado, Emilio y sus hermanos encontraron otra oportunidad, compraban arte, joyas y objetos de valor a familias adineradas que habían perdido su fortuna.

Transportaban sus adquisiciones a Estados Unidos y los vendían con ganancia considerable, el caos de la guerra fue, para ellos, un mercado.

Antes de cerrar esa etapa, Azcárraga Vidaurreta completó sus estudios de negocios y economía en la Universidad de San Eduardo, en Austin, Texas.

La formación en Estados Unidos reforzó los contactos comerciales que ya había construido desde la venta de zapatos.

Azcárraga Vidaurreta y sus hermanos compraban joyas, arte y pertenencias a familias en bancarrota para venderlas en Estados Unidos. Foto: Twitter @raulbrindis

Una oportunidad importando automóviles

En 1917, Emilio y sus hermanos Gastón y Rogerio comenzaron a importar automóviles Ford desde Estados Unidos para venderlos a crédito en México.

La estrategia aprovechaba dos frentes, la creciente presencia del automóvil en el país y la posibilidad de facilitar su compra mediante financiamiento.

Un año después, en 1918, los tres hermanos se asociaron con el empresario estadounidense Stanley Copland y constituyeron formalmente Azcárraga y Copland S.A., dedicada a la venta de autos y accesorios Ford en Monterrey, en ese momento Emilio tenía 22 años.

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El momento de la apuesta fue crucial, los Azcárraga comenzaron a comercializar vehículos Ford en México varios años antes de que la propia automotriz estableciera operaciones industriales en el país.

Ford no llegó como fabricante al país sino hasta 1925, cuando abrió una planta de montaje en la Ciudad de México.

Los Azcárraga comenzaron a importar automóviles Ford antes que la misma marca entrara al país. Foto: Twitter @raulbrindis

La incursión en la industria del entretenimiento

El negocio automotriz le permitió a Azcárraga Vidaurreta generar capital y explorar nuevos sectores.

En 1922 participó en la creación de The Mexican Music Company, S.A., dedicada a distintos negocios relacionados con la música.

Un año después, en 1923, invirtió en Victor Talking Machine Company, empresa de discos y fonógrafos.

Esa incursión en la industria del entretenimiento fue el puente hacia la radiodifusión y las telecomunicaciones.

“Don Emilio, desde muy joven, se dedicó a crear empresas, primero del ramo zapatero y más tarde fundó una distribuidora de automóviles. Con una gran sagacidad para los negocios, centró su interés en la floreciente industria de la radiodifusión, que emergía a nivel internacional a principios del siglo XX”, señaló la Universidad Anáhuac en un homenaje póstumo en 2018.

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Emilio Azcárraga Vidaurreta comenzó su incursión en el entretenimiento mediante la radiodifusión. Foto: Twitter @abogadodemaria

La XEW y el nacimiento de un emporio

En junio de 1930 fundó en Monterrey la estación radiofónica XET, tres meses después, el 18 de septiembre de ese mismo año, inauguró en la Ciudad de México la XEW-AM, conocida como La Voz de la América Latina desde México.

A partir de ese momento, la radiodifusión mexicana adquirió características industriales, para saltar a la televisión en 1951, cuando Azcárraga Vidaurreta puso en marcha Canal 2 (XEW-TV).

En 1952 se inauguraron los estudios de Televicentro en la Ciudad de México y para 1955, la fusión de los principales canales comerciales del país, los proyectos de Azcárraga, el empresario Rómulo O’Farrill y el ingeniero Guillermo González Camarena, dieron origen a Telesistema Mexicano, antecedente directo de Televisa.

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La fusión de los principales canales comerciales del país, dieron origen a Telesistema Mexicano, antecedente directo de Televisa. REUTERS/Raquel Cunha

Tres generaciones al frente del mismo emporio

La empresa que comenzó con un joven vendedor de zapatos pasó por tres generaciones de la misma familia, su hijo, Emilio Azcárraga Milmo “El Tigre”, heredó el mando e internacionalizó los contenidos del grupo.

Su nieto, Emilio Azcárraga Jean, tomó el control en 1997 tras la muerte de su padre y posteriormente dejó la dirección ejecutiva para concentrarse en funciones estratégicas.

Las generaciones que conforman la famosa dinastía de Televisa. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Grupo Televisa cerró 2025 con ingresos por más de 58,878 millones de pesos, una caída de 5.4 por ciento frente al año anterior, y una plantilla de 26,599 personas.

La compañía registró una pérdida neta de 8,561.7 millones de pesos en un contexto de transformación hacia las telecomunicaciones y los servicios digitales.

La distancia entre aquel vendedor ambulante de Tampico y el conglomerado que hoy opera marcas como Izzi, ViX y TelevisaUnivision se mide en más de un siglo de decisiones comerciales, cada una construida sobre la anterior.

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