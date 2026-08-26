Colombia

Gustavo Petro sugirió ‘traición’ a miembros de Alianza Verde para obtener un lugar en el CNE y Mauricio Toro le respondió: “No le contaron toda la historia”

El cruce de versiones entre dos de las colectividades progresistas y la falta de acuerdo entre los sectores parlamentarios terminaron derivando en una victoria inesperada para el candidato Gersel Pérez, de Cambio Radical

Gustavo Petro - Mauricio Toro
El expresidente Gustavo Petro y el representante Mauricio Toro protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales - crédito REUTERS - suministrada a Infobae Colombia
Guardar

La disputa por un tercer escaño en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los sectores progresistas, de los nueve que hacen parte del tribunal, enfrentó de manera pública al expresidente de la República Gustavo Petro y al representante a la Cámara Mauricio Toro, luego de que un sector de la Alianza Verde no respaldara al candidato impulsado por el Pacto Histórico, una decisión que terminó por favorecer a Cambio Radical.

En efecto, hubo versiones opuestas sobre un acuerdo para la elección de ese tercer renglón. Petro sostuvo que había un pacto con el Partido Alianza Verde para ampliar la presencia de fuerzas afines en ese organismo, mientras Toro aseguró que el entendimiento se rompió porque dos congresistas del Pacto impusieron un nombre sin respaldo verde, por lo que ayudaron a elegir al candidato de Cambio Radical.

PUBLICIDAD

El exmandatario señaló que buscaba “unificar todas las fuerzas democráticas en el país y ampliar su presencia en el Consejo Electoral” y dijo que quería revertir “las normas que permiten el fraude en Colombia”. A su vez, afirmó que el acuerdo incluía una consulta entre el exembajador Guillermo Rivera de En Marcha, partido de Juan Fernando Cristo, y Javier Salamanca, del Verde, “sin participación del Pacto”.

Gustavo Petro cuestionó las alianzas para la elección de magistrados del CNE
El expresidente Gustavo Petro cuestionó las alianzas para la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del partido Alianza Verde - crédito @petrogustavo/X

Luego acusó a las mayorías verdes de no asistir al encuentro que organizó el partido de oposición, en el que él estuvo el lunes 24 de agosto, y de entregar sus votos “a la derecha de Cambio Radical”. Así pues, añadió que esa decisión frustró una opción adicional dentro del organismo electoral, en el que los sectores contrarios al jefe de Estado Abelardo de la Espriella quedaron con solo dos escaños.

PUBLICIDAD

“Sacrificaron su posible magistrado del partido Verde, y un magistrado más que pudiera garantizar la transparencia electoral y la libertad política en nuestro país”, dijo el exmandatario, lo que llevó a Toro a responder frente a las hipótesis que estaría manejando el líder de izquierda sobre este asunto, que desató una fuerte controversia entre los sectores afines al Pacto y los miembros de Alianza Verde,

La versión de Mauricio Toro sobre la ruptura del acuerdo

Frente a este asunto, el representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde rechazó esa versión. “Pues expresidente Petro, no le han contado toda la historia detrás de bambalinas”, adelantó en su respuesta, en la que contó que tenía el mismo entendimiento inicial, el de establecer una candidatura conjunta, pero atribuyó la ruptura a la bancada del Pacto, que al final no honró los compromisos.

Mauricio Toro le respondió a Gustavo Petro
En su perfil de X, el representante Mauricio Toro le salió al paso a los señalamientos del expresidente Gustavo Petro, que señaló a congresistas del partido Alianza Verde de votar por candidatos de la derecha al CNE - crédito @MauroToroO/X

“A última hora, dos congresistas de su bancada actuaron en contravía a ese acuerdo y lo desbarataron por imponer un nombre que no tenía el apoyo del Verde”. De esta forma, afirmó que su sector mantuvo la disposición para negociar hasta el final para que se incluyera a Salamanca, pero fue rechazado. “Lo peor de todo es que usan la ficha de ‘Petro dijo...’ para imponer los intereses particulares”, expresó.

En otro mensaje, defendió la autonomía de su partido.

“Somos aliados naturales por las causas sociales y los derechos del pueblo, pero a las patadas nadie está dispuesto a unirse”, remarcó Toro, que vio cómo al final la fallida alianza progresista solo se quedó con dos nombres: la exsuperintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista; pues la aspiración de Rivera no prosperó.

Cómo se perdió el tercer puesto en el Consejo Nacional Electoral

El trasfondo del choque está en la puja por tres de los nueve puestos del Consejo Nacional Electoral. Para buscar ese objetivo, el Pacto Histórico armó una alianza de última hora con En Marcha y Aico para impulsar a Rivera; no obstante, el exembajador de Colombia en Brasil durante el Gobierno Petro no alcanzó los votos suficientes, pues un sector importante de la Alianza Verde prefirió no apoyarlo.

Toro reforzó esa explicación con nuevos señalamientos contra el oficialismo. “Las bodegas petristas hoy descubrieron que el Verde no es apéndice del Pacto”, escribió el representante, con lo que se unió a la defensa que había hecho el senador Duvalier Sánchez. “Pregunten por dos congresistas del Pacto que sabotearon e impidieron un acuerdo para un tercer candidato que gustara al Pacto y al Verde”, agregó.

Mauricio Toro y sus pullas a Antonio Sanguino
Con este otro mensaje, el representante Mauricio Toro se despachó contra el exministro de Trabajo Antonio Sanguino - crédito @MauroToroO/X

La controversia escaló cuando Toro respondió a Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, que se metió en la discusión. “El exministro opinando como bodega petrista. Lo tenía en mucho mejor concepto intelectual”, expresó el parlamentario, que sostuvo además que toda la bancada verde pasó varios días abierta a un entendimiento, el cual no se dio, pues calcularon no necesitar los votos verdes.

En ese orden de ideas, los votos de un sector mayoritario de la Alianza Verde se movieron hacia otra candidatura y alteraron el reparto del organismo electoral. Ese apoyo ayudó a elegir a Gersel Pérez, la ficha de Cambio Radical, y dejó sin opción al aspirante respaldado por el Pacto Histórico; en una balanza que quedó 7 a 2 si se tiene en cuenta que los demás partidos son afines al Gobierno De la Espriella.

Así votaron los verdes:

Plancha 1 (Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Salvación Nacional y Mira):

  • Jonathan Pulido (Senador)
  • Andrea Padilla (Senadora)

Plancha 2 (Pacto Histórico y En Marcha):

  • Ariel Ávila (Senador)
  • Catherine Juvinao (Representante Bogotá)
  • Santiago Osorio (Representante Caldas)
  • Alejandra Abasolo (Representante Nariño)

Plancha 3 (Cambio Radical, Demócrata y Bloque verde):

  • John Amaya (Senador)
  • Duvalier Sánchez (Senador)
  • Eduardo Enríquez (Senador)
  • Yamit Hurtado (Representante Boyacá)
  • Jaime Salamanca (Representante Boyacá)
  • Mauricio Toro (Representante Bogotá)
  • Diego García (Representante Casanare)
  • Víctor Armero (Representante Cauca)

Temas Relacionados

Alianza VerdeConsejo Nacional ElectoralPacto HistóricoGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy miércoles 26 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 26 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Álvaro Uribe aseguró que Colpensiones no se necesita y que basta con los fondos privados: “Derroche y clientelismo”

El expresidente afirmó que los fondos pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de las pensiones de los colombianos. Sin embargo, la reforma pensional de Petro da un papel protagónico a la entidad

Álvaro Uribe aseguró que Colpensiones no se necesita y que basta con los fondos privados: “Derroche y clientelismo”

Cambio Radical presentó 15 proyectos de ley al Congreso: uno busca honrar la memoria y reconocer el legado de Germán Vargas Lleras

La agenda legislativa incluye iniciativas sobre seguridad, vivienda, educación, energía, entre otros; además de un proyecto relacionado con la prisión perpetua revisable para responsables de delitos graves contra menores

Cambio Radical presentó 15 proyectos de ley al Congreso: uno busca honrar la memoria y reconocer el legado de Germán Vargas Lleras

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: reportan más de 30.000 hectáreas afectadas en Tolima y millonarias pérdidas

Tolima es el municipio más afectado con 10 incendios activos según la UNGRD

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy miércoles 26 de agosto en VIVO: reportan más de 30.000 hectáreas afectadas en Tolima y millonarias pérdidas

Costa Rica deporta a 20 extranjeros vinculados con delitos en el tercer vuelo chárter de 2026

El operativo trasladó a 14 colombianos y seis ecuatorianos y elevó a 78 la cantidad de personas deportadas mediante vuelos chárter durante este año, con apoyo del Gobierno de Estados Unidos

Costa Rica deporta a 20 extranjeros vinculados con delitos en el tercer vuelo chárter de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

Alexa Torrex confesó que se siente atraída por mujeres desde los 16 años y que Beba de la Cruz “está enamorada” de ella

Katty Osorio, expareja de Andrés Sandoval, desmintió declaraciones del actor sobre proceso de custodia y visitas y aclaró condiciones impuestas por la justicia

Deportes

América de Cali vs. Junior FC EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

América de Cali vs. Junior FC EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 7 en la Liga BetPlay II-2026

La Federación Colombiana de Fútbol ratificó a Ramón Jesurún como presidente y posesionó a su nuevo comité ejecutivo

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Así se jugará la fecha 8 de la Liga BetPlay: incluye partidazo en Barranquilla entre Junior y Santa Fe