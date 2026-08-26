Gustavo Petro sugirió ‘traición’ a miembros de Alianza Verde para obtener un lugar en el CNE y Mauricio Toro le respondió: “No le contaron toda la historia”

El expresidente Gustavo Petro y el representante Mauricio Toro protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales - crédito REUTERS - suministrada a Infobae Colombia

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La disputa por un tercer escaño en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los sectores progresistas, de los nueve que hacen parte del tribunal, enfrentó de manera pública al expresidente de la República Gustavo Petro y al representante a la Cámara Mauricio Toro, luego de que un sector de la Alianza Verde no respaldara al candidato impulsado por el Pacto Histórico, una decisión que terminó por favorecer a Cambio Radical.

En efecto, hubo versiones opuestas sobre un acuerdo para la elección de ese tercer renglón. Petro sostuvo que había un pacto con el Partido Alianza Verde para ampliar la presencia de fuerzas afines en ese organismo, mientras Toro aseguró que el entendimiento se rompió porque dos congresistas del Pacto impusieron un nombre sin respaldo verde, por lo que ayudaron a elegir al candidato de Cambio Radical.

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El exmandatario señaló que buscaba “unificar todas las fuerzas democráticas en el país y ampliar su presencia en el Consejo Electoral” y dijo que quería revertir “las normas que permiten el fraude en Colombia”. A su vez, afirmó que el acuerdo incluía una consulta entre el exembajador Guillermo Rivera de En Marcha, partido de Juan Fernando Cristo, y Javier Salamanca, del Verde, “sin participación del Pacto”.

El expresidente Gustavo Petro cuestionó las alianzas para la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del partido Alianza Verde - crédito @petrogustavo/X

Luego acusó a las mayorías verdes de no asistir al encuentro que organizó el partido de oposición, en el que él estuvo el lunes 24 de agosto, y de entregar sus votos “a la derecha de Cambio Radical”. Así pues, añadió que esa decisión frustró una opción adicional dentro del organismo electoral, en el que los sectores contrarios al jefe de Estado Abelardo de la Espriella quedaron con solo dos escaños.

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“Sacrificaron su posible magistrado del partido Verde, y un magistrado más que pudiera garantizar la transparencia electoral y la libertad política en nuestro país”, dijo el exmandatario, lo que llevó a Toro a responder frente a las hipótesis que estaría manejando el líder de izquierda sobre este asunto, que desató una fuerte controversia entre los sectores afines al Pacto y los miembros de Alianza Verde,

La versión de Mauricio Toro sobre la ruptura del acuerdo

Frente a este asunto, el representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde rechazó esa versión. “Pues expresidente Petro, no le han contado toda la historia detrás de bambalinas”, adelantó en su respuesta, en la que contó que tenía el mismo entendimiento inicial, el de establecer una candidatura conjunta, pero atribuyó la ruptura a la bancada del Pacto, que al final no honró los compromisos.

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En su perfil de X, el representante Mauricio Toro le salió al paso a los señalamientos del expresidente Gustavo Petro, que señaló a congresistas del partido Alianza Verde de votar por candidatos de la derecha al CNE - crédito @MauroToroO/X

“A última hora, dos congresistas de su bancada actuaron en contravía a ese acuerdo y lo desbarataron por imponer un nombre que no tenía el apoyo del Verde”. De esta forma, afirmó que su sector mantuvo la disposición para negociar hasta el final para que se incluyera a Salamanca, pero fue rechazado. “Lo peor de todo es que usan la ficha de ‘Petro dijo...’ para imponer los intereses particulares”, expresó.

En otro mensaje, defendió la autonomía de su partido.

“Somos aliados naturales por las causas sociales y los derechos del pueblo, pero a las patadas nadie está dispuesto a unirse”, remarcó Toro, que vio cómo al final la fallida alianza progresista solo se quedó con dos nombres: la exsuperintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista; pues la aspiración de Rivera no prosperó.

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Cómo se perdió el tercer puesto en el Consejo Nacional Electoral

El trasfondo del choque está en la puja por tres de los nueve puestos del Consejo Nacional Electoral. Para buscar ese objetivo, el Pacto Histórico armó una alianza de última hora con En Marcha y Aico para impulsar a Rivera; no obstante, el exembajador de Colombia en Brasil durante el Gobierno Petro no alcanzó los votos suficientes, pues un sector importante de la Alianza Verde prefirió no apoyarlo.

Toro reforzó esa explicación con nuevos señalamientos contra el oficialismo. “Las bodegas petristas hoy descubrieron que el Verde no es apéndice del Pacto”, escribió el representante, con lo que se unió a la defensa que había hecho el senador Duvalier Sánchez. “Pregunten por dos congresistas del Pacto que sabotearon e impidieron un acuerdo para un tercer candidato que gustara al Pacto y al Verde”, agregó.

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Con este otro mensaje, el representante Mauricio Toro se despachó contra el exministro de Trabajo Antonio Sanguino - crédito @MauroToroO/X

La controversia escaló cuando Toro respondió a Antonio Sanguino, exministro de Trabajo, que se metió en la discusión. “El exministro opinando como bodega petrista. Lo tenía en mucho mejor concepto intelectual”, expresó el parlamentario, que sostuvo además que toda la bancada verde pasó varios días abierta a un entendimiento, el cual no se dio, pues calcularon no necesitar los votos verdes.

En ese orden de ideas, los votos de un sector mayoritario de la Alianza Verde se movieron hacia otra candidatura y alteraron el reparto del organismo electoral. Ese apoyo ayudó a elegir a Gersel Pérez, la ficha de Cambio Radical, y dejó sin opción al aspirante respaldado por el Pacto Histórico; en una balanza que quedó 7 a 2 si se tiene en cuenta que los demás partidos son afines al Gobierno De la Espriella.

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Así votaron los verdes:

Plancha 1 (Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Salvación Nacional y Mira):

Jonathan Pulido (Senador)

Andrea Padilla (Senadora)

Plancha 2 (Pacto Histórico y En Marcha):

Ariel Ávila (Senador)

Catherine Juvinao (Representante Bogotá)

Santiago Osorio (Representante Caldas)

Alejandra Abasolo (Representante Nariño)

Plancha 3 (Cambio Radical, Demócrata y Bloque verde):

John Amaya (Senador)

Duvalier Sánchez (Senador)

Eduardo Enríquez (Senador)

Yamit Hurtado (Representante Boyacá)

Jaime Salamanca (Representante Boyacá)

Mauricio Toro (Representante Bogotá)

Diego García (Representante Casanare)

Víctor Armero (Representante Cauca)