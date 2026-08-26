México

Checo Pérez se muestra honesto tras un año en Cadillac: “Aquí soy mucho más que un piloto”

El piloto mexicano cumple su primer aniversario en la escudería Cadillac, donde su voz y experiencia cuentan dentro y fuera de la pista

Sergio Pérez sonríe mientras sostiene una bandera de México frente a una pantalla con la palabra Cadillac y varias cámaras fotografían la escena.
El piloto mexicano celebra un año de su anuncio oficial con la escudería norteamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un día como hoy del 2025, México amaneció con la noticia que el piloto de Guadalajara, Sergio Michel Pérez Mendoza, volvería a la Fórmula Uno, al igual que su compañero Valtteri Bottas, tras la confirmación de la nueva escudería Cadillac de cara a la temporada 2026.

En entrevista con F1 Grid, Checo Pérez se sinceró al decir que en la escudería Cadillac conlleva un rol diferente al que tuvo cuando era corredor de: Sauber, McLaren, Sahara Force India, Racing Point y Red Bull Racing que afirma ser una experiencia que vive por primera vez en la Máxima Categoría.

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“Sí, sin duda. Realmente siento que esto es un proyecto... siento que formo parte de este proyecto, de esta nueva era, como construir algo desde cero. Por supuesto que quiero ganar campeonatos y luchar en cabeza”. dijo el Ministro de Defensa.

Cadillac es algo que me motiva mucho; es como construir un equipo desde cero, empezar prácticamente desde el último puesto y ver hasta dónde podemos llegar juntos”, destacó Chec Pérez.

“Siento que aquí soy mucho más que un piloto. Me escuchan mucho en distintos aspectos, como el desarrollo y demás, son pocos los pilotos que consiguen algo así en sus carreras. Es la primera vez que vivo una experiencia así”, aseguró el piloto de 36 años.

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Para construir un equipo mucho más experimentado dentro del paddock, Sergio Pérez mencionó que ha intentado incluir al proyecto a mucha gente de confianza, no obstante admite que las decisiones del equipo a él no le corresponden, pero sí trata que su influencia sea beneficiar al equipo estadounidense.

“Llevo mucho tiempo en el paddock. Sí, he intentado atraer a algunas personas, claro, pero, al final, también hay que conocer cuál es tu lugar; yo no soy quien toma las decisiones sobre a quién traigo o a quién contrato”, refirió el mexicano.

“No es mi función, pero obviamente intento influir y sugerir al equipo: “Creo que a este chico le vendría bien venir”, y cosas así. Lo que veo es que el interés por Cadillac en el paddock crece constantemente y eso es algo positivo para un equipo de Fórmula 1.“, complementó Checo Pérez

¿Cómo califica Checo Pérez sus últimas carreras de la F1?

Coche de carreras blanco, negro y plata. Varios mecánicos con uniformes oscuros y guantes amarillos trabajan en los neumáticos. Casco de piloto, carteles de patrocinadores.
El piloto mexicano espera salir a pista para arrancar una de sus carreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Sergio Pérez está contento por ser parte del proyecto presentado por la escudería Cadillac, no mintió al decir que sus vigentes actuaciones en pista han sido “una decepción” en vista de sus abandonos en los Grandes Premios de Bélgica y Hungría, aparte de acabar P15 en Países Bajos tras arrancar desde el sótano de la parrilla y no avanzar en el desarrollo del auto.

“Creo que las últimas carreras han sido una decepción. Hay mucha decepción porque no hemos avanzado en el desarrollo ni hemos mejorado. Y, al ser un equipo nuevo, es lo que deberíamos estar haciendo siempre”, manifestó el jalisciense.

“Sentí que nos habíamos estancado un poco en las últimas carreras y por eso tuvimos que revisar nuestra forma de trabajar. Obviamente, al ser un equipo nuevo, hay muchas cosas que estamos aprendiendo constantemente”, comentó Sergio Pérez.

¿Cuál es el objetivo de Checo Pérez en Cadillac?

De esta manera el piloto mexicano anunció su regreso a la F1 con la escudería Cadillac

El propósito principal de Checo Pérez en Cadillac es contribuir al desarrollo y crecimiento del equipo dentro de la Fórmula Uno. El corredor azteca afirma que busca mantenerse varios años más en la categoría madre para así ayudar a la escudería a cerrar la brecha con los equipos más combativos.

“También Pérez Mendoza señala que su meta inmediata en Cadillac F1 es progresar, reducir la distancia con sus rivales y que su experiencia sea clave para establecer una base sólida de cara a futuras temporadas.

“Además, Checo Pérez considera que esta etapa representa una oportunidad única en su carrera, ya que puede influir en distintos aspectos técnicos y operativos del equipo. Por eso, firmó un contrato de dos años, con extensión de uno más y no ve cercano el retiro porque primero está consolidar a Cadillac en la Fórmula Uno.

Resultados parciales de Checo Pérez en la temporada 2026

Un monoplaza de carreras con piloto en una pista de asfalto. Al fondo, una barrera con valla, personas con vestimenta naranja y un cartel de Louis Vuitton.
El piloto mexicano pide más desarrollo a Cadillac para la segunda mitad de la temporada 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Gran Premio de Australia: 16º lugar.
  • Gran Premio de China: 15º casilla.
  • Gran Premio de Japón: 17º escalón.
  • Gran Premio de Miami: 16º sitio.
  • Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.
  • Gran Premio de Mónaco: 15º posición (por sanción de 10 segundos).
  • Gran Premio de Barcelona: 14º peldaño.
  • Gran Premio de Austria: 21º puesto.
  • Gran Premio de Gran Bretaña: 14º plaza.
  • Gran Premio de Bélgica: Abandonó el gran premio.
  • Gran Premio de Hungría: Abandonó la competencia.
  • Gran Premio de Países Bajos: 15º lugar.

¿Siguientes carreras de Checo Pérez en este año?

Primer plano de un hombre sonriente con gafas de sol, gorra negra con el logo de Cadillac Formula 1 Team y una chaqueta oscura con parches de patrocinadores.
Cadillac F1 contrató al mexicano para competir en la temporada 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aún falta mucho para culminar la periodización 2026 de la F1. El mexicano Sergio Pérez y el resto del pelotón competirán en los próximos grandes premios que aparecen a continuación y uno de ellos interesa, mayormente, al pueblo azteca por ser el regreso del tapatío al Autódromo Hermanos Rodríguez para correr en el GP de la Ciudad de México:

  • Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026.
  • Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026.
  • Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026.
  • Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026.
  • Gran Premio de Estados Unidos: 25 de octubre del 2026.
  • Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026.
  • Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026.
  • Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026.
  • Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026.
  • Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.

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