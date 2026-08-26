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El embajador de Estados Unidos en Líbano condiciona el fin de la ofensiva israelí al desarme de Hezbollah

Michel Issa descartó presionar a Israel mientras el grupo terrorista chií no entregue su arsenal, en medio de negociaciones estancadas en Roma

El alto el fuego de noviembre de 2024 puso fin a más de un año de choques entre Israel y Hezbollah, pero Israel mantiene posiciones militares y bombardeos en el sur libanés.
El alto el fuego de noviembre de 2024 puso fin a más de un año de choques entre Israel y Hezbollah, pero Israel mantiene posiciones militares y bombardeos en el sur libanés.
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El embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, afirmó este miércoles que el fin de los ataques israelíes en territorio libanés depende de que Hezbollah entregue sus armas, y descartó que Washington vaya a exigir a Israel ninguna concesión mientras el grupo terrorista chií no dé ese paso. “No hay ningún acuerdo para poner fin a la agresión israelí porque Hezbollah no ha entregado sus armas”, declaró Issa en referencia recogida por el diario libanés L’Orient-Le Jour.

El diplomático, de origen libanés y en el cargo desde noviembre de 2025, cuestionó que se reclamen gestos unilaterales a Israel mientras la organización liderada por Naim Qasem mantiene intacto su arsenal. “El partido no quiere hacer nada, así que ¿por qué pedirle a Israel que lo haga todo?”, planteó. Issa insistió en que Estados Unidos no negociará con Hezbollah salvo que la milicia tenga “algo que presentar” a Washington, y precisó que las conversaciones siguen abiertas a nivel técnico en Roma, aunque sin avances visibles.

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Las palabras de Issa llegan después de que, a mediados de agosto, el propio embajador advirtiera de que los ataques israelíes en el sur de Líbano continuarían mientras Hezbollah no se desarmara, tras una visita a Beirut junto al general Joseph Clearfield, oficial de alto rango del Mando Central de Estados Unidos. Ambos se reunieron entonces con el presidente Joseph Aoun y con el comandante del Ejército libanés, Rodolphe Haykal, en un intento por reactivar el proceso negociador.

El embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, asiste a una reunión informativa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 23 de abril de 2026 REUTERS/Kylie Cooper
El embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa, asiste a una reunión informativa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 23 de abril de 2026 REUTERS/Kylie Cooper

Las conversaciones entre Líbano e Israel, mediadas por Washington, se articulan en torno a un acuerdo marco que contempla el repliegue total de Hezbollah al norte del río Litani y el despliegue del Ejército libanés en el sur del país. La ronda más reciente, celebrada en Roma, no produjo resultados significativos, y la próxima reunión está prevista para comienzos de septiembre. Uno de los principales focos de tensión es la cresta de Ali al Taher, cerca de Nabatieh, donde Israel ha reforzado su posición militar sobre el terreno.

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El presidente libanés Joseph Aoun defendió este miércoles la vía negociadora pese a la falta de resultados inmediatos. “Es cierto que no es fácil ni rápida, y hay obstáculos y dificultades, pero sigue siendo mucho mejor que la guerra”, afirmó. Aoun reiteró que los objetivos de Beirut son “la liberación del sur y el despliegue del Ejército hasta la frontera, la recuperación de los prisioneros, el regreso de los desplazados y la reconstrucción”, y subrayó que esas metas “no se pueden lograr mediante la guerra”.

El actual pulso diplomático se apoya en un alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos entre Israel y Hezbollah. El acuerdo, aprobado por el Gabinete de Seguridad israelí con una votación de 10 a 1, obligaba a la milicia a replegarse al norte del Litani y preveía el despliegue de 10.000 soldados libaneses en el sur, respaldados por la Fuerza Provisional de Naciones Unidas. Sin embargo, Israel mantiene desde entonces posiciones militares en varias colinas del sur libanés y ha proseguido con bombardeos periódicos, que según cifras recogidas por organismos libaneses han dejado cientos de muertos desde la firma de la tregua.

La postura de Issa refleja el respaldo explícito de la Administración estadounidense a la exigencia israelí de un desarme previo de Hezbollah como condición para cualquier repliegue adicional. Mientras Beirut reclama garantías de seguridad y el fin de las incursiones aéreas, Washington traslada el peso de la iniciativa a una milicia que hasta ahora no ha mostrado disposición a negociar su arsenal, lo que deja el proceso de Roma sin fecha previsible de desenlace.

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