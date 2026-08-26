Lizbeth viajó de Veracruz a Monterrey por un trabajo, la desparecieron cuatro meses pero salió con vida aunque muy afectada

Lizbeth, de 36 años y originaria de Cosoleacaque, fue víctima de reclutamiento forzado, fue encontrada con vida tras cuatro meses pero en malas condiciones denunció su familia Foto: Facebook

Guardar

Lizbeth fue localizada con vida tras permanecer casi cuatro meses desaparecida, después de viajar de Veracruz a Monterrey por una oferta de trabajo que la llevó a salir de su casa con la intención de acudir a una entrevista. Su familia confirmó el hallazgo hoy, luego de una búsqueda marcada por la difusión del caso en redes sociales y por la incertidumbre desde la última vez que fue vista, el 3 de mayo de 2026, aunque no detallaron si fue reclutamiento forzado por el crimen organizado o utras células de explotación.

La mujer de 36 años es originaria de Cosoleacaque, en Veracruz. Antes de su desaparición llegó a una terminal de autobuses para trasladarse de Jáltipan a Monterrey, donde esperaba ser contratada.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación para ubicarla. La ficha de búsqueda indicó que Lizbeth desapareció en la Terminal de Autobuses de ADO, en Acayucan.

Ese dato ubicó el último punto conocido de su trayecto. A partir de ahí, su familia comenzó una campaña en redes sociales para pedir ayuda a la ciudadanía y ampliar el alcance de la búsqueda.

La familia sostuvo la búsqueda desde redes sociales

Durante los meses en que no supieron de ella, la madre de Lizbeth expresó públicamente la desesperación que enfrentaba por no tener noticias de su hija. En su mensaje escribió: “Mi hija está desaparecida y estoy desesperada por no saber de ella. Hija, flaquita, te extraño. Se han llevado una parte de mí; sin ti siento que no puedo seguir. Todos los días le pido a Dios que te regrese a mí sana y salva; no hay día que no vaya a la iglesia y rece por ti. Tengo fe, tengo esperanza y siempre estaré esperando por ti. Te ama tu mamá”.

PUBLICIDAD

Ese mensaje resumió el tono de la búsqueda: angustia, fe y una exposición constante del caso para intentar conseguir información. La familia mantuvo activas las publicaciones mientras las autoridades seguían con la investigación.

La confirmación de que Lizbeth había aparecido con vida la dio su hermana Deysi. También precisó que la mujer “no se encuentra del todo bien”, aunque la familia decidió reservarse más detalles sobre las condiciones en las que fue localizada.

El crimen organizado en México recluta forzadamente a miles de personas, incluidos 460 mil menores en 10 años, usando engaños como ofertas de empleo y campos de adiestramiento clandestinos como el Rancho Izaguirre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa fue la respuesta central sobre su estado de salud tras la desaparición: volvió con vida, pero sus familiares no informaron qué lesiones, afectaciones o circunstancias presentaba. Lo único que hicieron público fue que ya estaba en casa.

PUBLICIDAD

Su hermana pidió extremar precauciones ante ofertas de trabajo

Después de anunciar el regreso de Lizbeth, Deysi agradeció a las personas que ayudaron a compartir la búsqueda. Su mensaje cerró con una advertencia directa sobre los riesgos de confiar en desconocidos.

La hermana de Lizbeth publicó: “Afortunadamente, hoy el sol salió para mí y mi familia; mi hermana está en casa. Después de casi 4 meses desaparecida, no se encuentra del todo bien, pero afortunadamente, gracias a Dios y a su valentía, ella está a salvo. De nuevo, muchas gracias. Dios los bendiga y cuídense mucho; siempre manden su ubicación en tiempo real, no confíen en las personas, no todo el que aparenta ser bueno lo es”.

PUBLICIDAD

Una adolescente y una joven fueron rescatadas de la Central camionera de Tlaqepaque, Jalisco, de presunto reclutamiento forzado Foto: Ssp

La recomendación surgió del mismo contexto en que ocurrió la desaparición: una oferta laboral en Monterrey que motivó el viaje desde Veracruz. El caso dejó como último dato confirmado que la mujer sobrevivió y que su familia decidió no revelar más información sobre lo que pasó durante el periodo en que estuvo ausente.

La secuencia conocida quedó delimitada por pocos momentos públicos: Lizbeth salió de Veracruz con la esperanza de conseguir trabajo, fue vista por última vez en una terminal de autobuses, su desaparición activó una investigación oficial y una búsqueda familiar en redes, y casi cuatro meses después regresó con vida a su casa.

PUBLICIDAD

• Lizbeth, de 36 años, desapareció tras viajar de Veracruz a Monterrey por una oferta de trabajo y fue localizada con vida después de casi cuatro meses.

• La ficha de búsqueda señaló que fue vista por última vez el 3 de mayo de 2026 en la Terminal de Autobuses de ADO de Acayucan.

• Su hermana Deysi confirmó que ya estaba en casa, aunque dijo que no se encontraba del todo bien y pidió no confiar en desconocidos ni dejar de compartir la ubicación en tiempo real.