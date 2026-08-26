Colombia

Jerome Sanabria explicó por qué según ella “perdimos millones de colombianos”, con la aprobación de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional

La activista y creadora de contenido aseguró que la alta corte “aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro”, y lo calificó como “terrible”

créditos @SoyJerome__/X | Cristian Bayona / Colprensa
créditos @SoyJerome__/X | Cristian Bayona / Colprensa
Guardar

La Corte Constitucional dejó en pie más de 80 artículos de la reforma pensional y ordenó que Cámara de Representantes repita el trámite de nueve disposiciones y una proposición para crear un artículo nuevo, una ruta que definirá qué apartados podrán entrar en vigor y bajo qué condiciones.

Sin embargo, la decisión adoptada en el expediente D-15989, y que fijó además que las normas ya avaladas de la Ley 2381 de 2024 comenzarán a regir el 1 de abril de 2027, no cayó muy bien para la activista y creadora de contenido Jerome Sanabria, afín al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“Les anticipo que es terrible. La noticia no debería ser que la Corte devolvió un par de artículos a la Cámara de Representantes. No, señores, lo que en la práctica acaba de pasar es que la Corte Constitucional aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro”, sentenció de entrada la joven universitaria mediante un video que compartió el martes 25 de agosto.

Sanabria aseguró que “la Corte Constitucional declaró exequible la inmensa mayoría de artículos de esta reforma; entre esos, por ejemplo, declaró exequible el artículo 18, que es el pilar semicontributivo”.

La joven creadora de contenido explicó que “para la Corte Constitucional está bien ese artículo que le dice a los afiliados que les roba su devolución de saldos”, y se atrevió a declarar que la alta corte está “avalando la expropiación, la confiscación de los ahorros pensionales de los trabajadores para darles en cambio una chichigua vitalicia”.

PUBLICIDAD

“La Corte acaba de aprobar una confiscación, pero no solamente eso, también declaró exequible, por ejemplo, el artículo 19 del pilar contributivo, ese artículo con el que la reforma de Gustavo Petro nos obliga a todos los colombianos a cotizar en la pirámide de Colpensiones”, argumentó Sanabria, al concluir que “se acaba completamente la libertad de elección de los sistemas pensionales”, y sentenció: “Nos toca a todos irnos obligatoriamente a Colpensiones”.

La Cámara solo deberá rehacer el trámite de los artículos señalados por la Corte

El plazo para corregir el trámite será de 30 días hábiles, pero ese conteo solo empezará cuando se notifique formalmente la sentencia. Hasta entonces no existe una fecha cerrada para la nueva discusión en plenaria, porque aún debe conocerse el texto definitivo de la providencia.

Según el resolutivo divulgado por la corporación, la votación fue de 7-1, con salvamento de voto del conjuez Carlos Pablo Márquez. El fallo no reabre toda la reforma en el Congreso: limita la subsanación a los apartados que la Corte identificó de manera expresa.

El primer grupo de disposiciones devueltas incluye el inciso cuarto del artículo 11, que deberá ser tramitado otra vez mediante una proposición modificativa del representante Armando Antonio Zabaraín. También regresó el artículo 14 para que la plenaria estudie una proposición aditiva del mismo congresista.

Ese artículo 14 regula características de las prestaciones del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez. Allí se incluyen la pensión integral, la renta básica solidaria, la renta vitalicia del pilar semicontributivo y la prestación anticipada para quienes no cumplan los requisitos de la pensión integral.

La Corte también devolvió el literal k del artículo 19, igualmente por una proposición presentada por Zabaraín. Esa norma define características del Pilar Contributivo, integrado por el componente de Prima Media y el componente Complementario de Ahorro Individual.

Otro de los apartados que volverán a la plenaria es el parágrafo transitorio del artículo 23, esta vez por una proposición de la representante Jennifer Pedraza.

Ese punto trata la distribución de la cotización y fija reglas transitorias para el manejo de recursos de quienes entren al componente de Prima Media, incluida una regla sobre la comisión de administración que podrían cobrar las sociedades administradoras de fondos de pensiones durante el manejo temporal de esos recursos.

Uno de los cambios más amplios recae sobre el artículo 36, que fue devuelto en su totalidad. La disposición consagra el beneficio de semanas para mujeres con hijos y permite, bajo ciertas condiciones, reducir en 50 por cada hijo nacido vivo o adoptivo el número de semanas exigidas a mujeres que lleguen a la edad mínima de pensión sin completar el requisito, con el límite previsto por la norma.

En ese caso, la Cámara deberá tramitar la proposición presentada por el representante Víctor Manuel Salcedo. También regresó el inciso segundo del artículo 63, junto con una proposición modificativa y otra aditiva del mismo congresista que, si prospera, incorporaría un parágrafo.

El artículo 63 se refiere a la participación de los afiliados en el control de las entidades administradoras. La disposición prevé representantes de los afiliados en las juntas directivas, incluidos voceros del componente de ahorro individual y de Prima Media.

Temas Relacionados

Aprobación de reforma pensionalCorte ConstitucionalJerome SanabriaGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así avanza el operativo de búsqueda de la niña Michelle Dayana Henao Chavarría, desaparecida en Buriticá, Antioquia: drones y perros especializados

La menor desapareció el lunes 24 de agosto en el sector Cristo Rey y los esfuerzos para encontrarla se concentran en zonas montañosas de difícil acceso

Así avanza el operativo de búsqueda de la niña Michelle Dayana Henao Chavarría, desaparecida en Buriticá, Antioquia: drones y perros especializados

Nuevo sismo en Colombia afectó las sesiones del Congreso: las instalaciones del Parlamento fueron evacuadas pero hubo que someterlo a votación

El movimiento telúrico se registró a las 11:45, con una profundidad de 149 kilómetros y epicentro en Los Santos, Santander, según el Servicio Geológico Colombiano, y se sintió en varias regiones

Nuevo sismo en Colombia afectó las sesiones del Congreso: las instalaciones del Parlamento fueron evacuadas pero hubo que someterlo a votación

El expresidente Álvaro Uribe deberá responder ante el Congreso: proceso por masacres en Antioquia será asumido por la Comisión de Acusaciones

La célula legislativa envió un oficio a la Fiscalía General de la Nación para que remita a la mayor brevedad todo el expedediente que involucra las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle

El expresidente Álvaro Uribe deberá responder ante el Congreso: proceso por masacres en Antioquia será asumido por la Comisión de Acusaciones

Estudio reveló cuánto gastan los colombianos para mantener y cuidar a su mascota

En los resultados se encontró que muchas personas han reorganizado los gastos del hogar para suplir las necesidades de los animales

Estudio reveló cuánto gastan los colombianos para mantener y cuidar a su mascota

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

El cuadro “Azucarero” visitará al “Verdolaga” en uno de los partidos más destacados de la fecha

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

El cantante Nelson Velásquez, involucrado en la parranda vallenata en cárcel de Itagüí, aclaró su relación con Gustavo Petro: “Respete mi nombre y mi trayectoria”

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

Alexa Torrex confesó que se siente atraída por mujeres desde los 16 años y que Beba de la Cruz “está enamorada” de ella

Katty Osorio, expareja de Andrés Sandoval, desmintió declaraciones del actor sobre proceso de custodia y visitas y aclaró condiciones impuestas por la justicia

Deportes

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Para el partido de Colombia vs. México, el primero después de la Copa Mundial de la FIFA, ya se vendieron 50.000 entradas

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Así se jugará la fecha 8 de la Liga BetPlay: incluye partidazo en Barranquilla entre Junior y Santa Fe

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Selección Colombia Femenina sub-20 tendrá dos días de viaje para llegar a la sede del Mundial: podría perder una jugadora para la primera fecha 