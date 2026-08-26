Ceci Flores le pide ayuda a Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, para hallar a su hijo desaparecido

Ceci Flores pidió a Graciela Domínguez una reunión. | organización CIMAC

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Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, publicó unb mensaje dirigido a Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, para solicitar una reunión y con ello, ayuda para hallar a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien desapareció hace 11 años en el municipio Los Mochis.

En su cuenta de X, la activista pidió una reunión con la gobernadora interina para explicarle personalmente el caso de su hijo, con la esperanza de aportar información relevante para la investigación.

“Hoy me dirijo a usted, señora gobernadora Graciela Domínguez Nava, para pedirle algo que para mí como madre significa la vida entera: que me reciba, que me escuche y que me permita hablarle personalmente del caso de mi hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores.

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“Mi hijo desapareció en Los Mochis, Sinaloa, hace casi 11 años. Casi 11 años de dolor, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta y de una familia que no ha dejado de buscarlo”, escribió en la red social.

Flores Armenta denunció de nueva cuenta que durante más de una década la familia entregó datos importantes sin obtener avances reales; sin embargo, la Fiscalía del Estado de Sinaloa mantuvo la carpeta de investigación “prácticamente vacía, sin una investigación real”.

En la misma publicación, acusó al Ministerio Público de dar largas y mantener la indagatoria estancada, mientras la familia seguía buscando por su cuenta.

“Estoy cansada de esperar respuestas que nunca llegan. Estoy cansada de tocar puertas y encontrar indiferencia. Pero sobre todo, estoy cansada porque quiero encontrar a mi hijo.

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“No quiero que pasen otros años y que su desaparición termine archivada en un expediente olvidado”, declaró la activista.

Exigió que la gobernadora intervenga en el caso de Alejandro para que la fiscalía revise a fondo la carpeta, agotara todas las líneas de investigación y considerara la información proporcionada por la familia.

Reiteró que su petición era por justicia y no por privilegios: “Alejandro no es un número de carpeta. Alejandro es mi hijo. Y mientras yo tenga vida, voy a seguir buscándolo”.

En julio pasado, Flores Armenta acusó públicamente de simulación a la Fiscalía de Sinaloa y advirtió que, de no haber resultados, tomaría las oficinas de la institución, como ya ocurrió en Sonora para exigir la búsqueda de su hijo Marco Antonio, cuyo cuerpo localizó la familia tras siete años de desaparición.

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En esa ocasión, la activista señaló que “la única información que tiene la fiscalía proviene de las jornadas de búsqueda que hemos realizado, arriesgando la vida y haciendo el trabajo que les corresponde a las autoridades”.

Flores también pidió a la Fiscalía General de la República y a todas las autoridades competentes cumplir con la obligación constitucional de buscar y localizar a las personas desaparecidas.

“No pido favores. Exijo el derecho que tiene mi hijo a ser buscado y el derecho que tengo como madre a conocer la verdad. Quiero encontrar a mi hijo, como Dios quiera, pero quiero encontrarlo”, sostuvo.

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El 21 de agosto, tras el regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa después de una licencia de más de cien días, Flores celebró su reincorporación y pidió que “ponga a trabajar a las autoridades”, además de recibir a las familias buscadoras.

En ese contexto, las madres buscadoras entregaron al mandatario carpetas de investigación y reclamaron la falta de resultados, convirtiendo la crisis de desaparecidos en el primer tema de su agenda pública.