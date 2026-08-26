Investigan la relación de Grecia Quiroz con hombre que filtró la agenda de Manzo al CJNG tras declaración de exfuncionaria

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Las autoridades de Michoacán confirmaron que ya investigan la relación que mantenía Grecia Quiroz con Samuel “N”, acusado de filtrar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la agenda del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), confirmó que estas indagatorias se realizan tras las declaraciones de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular Manzo, quien amplió su declaración el pasado 24 de agosto.

En conferencia de prensa, el vicefiscal precisó que esta línea de investigación no era nueva para la Fiscalía: “Se tenía esta, no con tanta fuerza, debido a que nunca fue señalada”.

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Sin embargo, explicó que trabajan en un plan de investigación para agotar todas las líneas posibles, por lo que realizarán “los actos correspondientes” para tratar de esclarecer la posible relación de la edil con el sujeto.

Exsecretaria señaló a Quiroz por recomendar a Samuel “N”, incluso de integrarlo en su gestión previo a ser detenido

Samuel García Rivero, señalado por Juan Manzo por presuntas filtraciones de información sobre Carlos Manzo.

Yesenia Méndez acusó que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, recomendó a Samuel “N” para ocupar un cargo dentro del ayuntamiento como parte de una amistad que ambos sostendrían desde antes del asesinato de Manzo.

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía afirmó que fue la propia Grecia Quiroz quien introdujo a Samuel “N” al círculo cercano de Manzo. Relató que el exalcalde le comunicó personalmente que el hombre era “amigo” de su esposa y que debían encontrarle un lugar en el despacho.

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“Samuel lo recomendó ella. Cuando él llega a la Casa de Cultura, yo recuerdo perfectamente, yo estaba ahí, y él llega con su maleta ese día, estaba lloviendo”, narró la exsecretaria.

Además, dijo que fue Quiroz quien llegó a recogerlo junto a Carlos Manzo, quien le indicó: “Es amigo de Grecia, viene por recomendación de ella y hay que buscarle un lugar en el despacho”.

Los dos imputados permanecerán en prisión preventiva. Crédito: FB- Carlos Manzo y SSCP

Otro de los señalamientos que aportó a la investigación tiene que ver con el acceso de Samuel “N” a información reservada, ya que advirtió que el hombre tenía en su poder la agenda privada de Manzo, un dato que solo debían conocer el equipo de seguridad del exalcalde, ella y Grecia Quiroz.

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“¿Quién se la daba? Porque él no tenía por qué tener la agenda privada, sí la pública, pero no la privada del presidente porque no era el director de Protocolo”, cuestionó la exsecretaria.

Samuel “N” tenía adicciones y Yesenia Méndez había solicitado su renuncia

Yesenia Méndez también declaró que pidió la renuncia de Samuel “N” aproximadamente dos meses antes del homicidio de Manzo luego de detectar que tenía problemas de adicciones. Afirmó que esa situación era conocida por todos en el ayuntamiento, incluido el propio exalcalde.

“Yo le había pedido su renuncia porque él tenía adicciones. En el ayuntamiento todos lo sabíamos y digo todos, cuando es todos, incluyendo el presidente. Sabía de sus adicciones, sabía con quién se juntaba, pero lamentablemente alguien ahí lo respaldaba”, afirmó.

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Yesenia Méndez se desempeñaba como secretaria particular de Manzo. (Foto: Facebook/Yesenia Méndez Rodríguez)

También explicó que al momento del asesinato de Manzo, Samuel “N” ya no ocupaba la Dirección de Protocolo, cargo de mayor jerarquía que había tenido antes, sino la Dirección de Atención Ciudadana, lo que evitaba que tuviera acceso a información sensible del entonces alcalde.

El regreso de Samuel “N” al Ayuntamiento de Uruapan tras el homicidio

Méndez Rodríguez relató que, después del asesinato de Manzo, Samuel “N” no solo regresó a sus funciones, sino que lo hizo con un salario mayor para trabajar de manera directa con la alcaldesa Grecia Quiroz.

“Él era el único que entraba y salía de su casa, de la presidenta ahorita en funciones, y el único que podía llevarle documentos”, describió. Sobre su propia situación tras el homicidio, admitió que sus funciones también fueron modificadas: “Yo ya no. Realmente estaba casi de aparador porque no, los documentos que me llegaban, todo, yo no era línea directa con ella, sino él”.

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Foto: Facebook

La exsecretaria describió además el trato de Samuel “N” con el personal del ayuntamiento durante su paso como director de Protocolo. Secretarios y directores se quejaban de su comportamiento: “Era muy grosero, muy déspota, trataba muy mal al personal”.

Queda una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar por el asesinato de Manzo

En la misma conferencia, Vega Rodríguez confirmó que sigue vigente la orden de aprehensión contra el coronel José Manuel Jiménez, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, y que es la única que falta por cumplimentar.

Cabe señalar que por el asesinato de Carlos Manzo van hasta el momento 31 personas detenidas, entre los que se encuentra el autor intelectual, identificado como Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de “Los R’s”, célula del CJNG con operaciones en Uruapan, Apatzingán y Morelia.

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