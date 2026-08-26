México

Investigan la relación de Grecia Quiroz con hombre que filtró la agenda de Manzo al CJNG tras declaración de exfuncionaria

Yesenia Méndez, exsecretaria particular del entonces alcalde, declaró ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán que Quiroz recomendó al sujeto

Imagen XBCPFQA26NBL7ID4H3XXT6EQB4
Guardar

Las autoridades de Michoacán confirmaron que ya investigan la relación que mantenía Grecia Quiroz con Samuel “N”, acusado de filtrar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la agenda del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), confirmó que estas indagatorias se realizan tras las declaraciones de Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular Manzo, quien amplió su declaración el pasado 24 de agosto.

En conferencia de prensa, el vicefiscal precisó que esta línea de investigación no era nueva para la Fiscalía: “Se tenía esta, no con tanta fuerza, debido a que nunca fue señalada”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, explicó que trabajan en un plan de investigación para agotar todas las líneas posibles, por lo que realizarán “los actos correspondientes” para tratar de esclarecer la posible relación de la edil con el sujeto.

Exsecretaria señaló a Quiroz por recomendar a Samuel “N”, incluso de integrarlo en su gestión previo a ser detenido

Samuel García Rivero, señalado por Juan Manzo por presuntas filtraciones de información sobre Carlos Manzo.
Samuel García Rivero, señalado por Juan Manzo por presuntas filtraciones de información sobre Carlos Manzo.

Yesenia Méndez acusó que Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, recomendó a Samuel “N” para ocupar un cargo dentro del ayuntamiento como parte de una amistad que ambos sostendrían desde antes del asesinato de Manzo.

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía afirmó que fue la propia Grecia Quiroz quien introdujo a Samuel “N” al círculo cercano de Manzo. Relató que el exalcalde le comunicó personalmente que el hombre era “amigo” de su esposa y que debían encontrarle un lugar en el despacho.

PUBLICIDAD

“Samuel lo recomendó ella. Cuando él llega a la Casa de Cultura, yo recuerdo perfectamente, yo estaba ahí, y él llega con su maleta ese día, estaba lloviendo”, narró la exsecretaria.

Además, dijo que fue Quiroz quien llegó a recogerlo junto a Carlos Manzo, quien le indicó: “Es amigo de Grecia, viene por recomendación de ella y hay que buscarle un lugar en el despacho”.

Carlos Manzo; Uruapan; Detenidos; vinculados
Los dos imputados permanecerán en prisión preventiva. Crédito: FB- Carlos Manzo y SSCP

Otro de los señalamientos que aportó a la investigación tiene que ver con el acceso de Samuel “N” a información reservada, ya que advirtió que el hombre tenía en su poder la agenda privada de Manzo, un dato que solo debían conocer el equipo de seguridad del exalcalde, ella y Grecia Quiroz.

“¿Quién se la daba? Porque él no tenía por qué tener la agenda privada, sí la pública, pero no la privada del presidente porque no era el director de Protocolo”, cuestionó la exsecretaria.

Samuel “N” tenía adicciones y Yesenia Méndez había solicitado su renuncia

Yesenia Méndez también declaró que pidió la renuncia de Samuel “N” aproximadamente dos meses antes del homicidio de Manzo luego de detectar que tenía problemas de adicciones. Afirmó que esa situación era conocida por todos en el ayuntamiento, incluido el propio exalcalde.

“Yo le había pedido su renuncia porque él tenía adicciones. En el ayuntamiento todos lo sabíamos y digo todos, cuando es todos, incluyendo el presidente. Sabía de sus adicciones, sabía con quién se juntaba, pero lamentablemente alguien ahí lo respaldaba”, afirmó.

Yesenia Méndez se desempeñaba como secretaria particular de Manzo. (Foto: Facebook/Yesenia Méndez Rodríguez)
Yesenia Méndez se desempeñaba como secretaria particular de Manzo. (Foto: Facebook/Yesenia Méndez Rodríguez)

También explicó que al momento del asesinato de Manzo, Samuel “N” ya no ocupaba la Dirección de Protocolo, cargo de mayor jerarquía que había tenido antes, sino la Dirección de Atención Ciudadana, lo que evitaba que tuviera acceso a información sensible del entonces alcalde.

El regreso de Samuel “N” al Ayuntamiento de Uruapan tras el homicidio

Méndez Rodríguez relató que, después del asesinato de Manzo, Samuel “N” no solo regresó a sus funciones, sino que lo hizo con un salario mayor para trabajar de manera directa con la alcaldesa Grecia Quiroz.

“Él era el único que entraba y salía de su casa, de la presidenta ahorita en funciones, y el único que podía llevarle documentos”, describió. Sobre su propia situación tras el homicidio, admitió que sus funciones también fueron modificadas: “Yo ya no. Realmente estaba casi de aparador porque no, los documentos que me llegaban, todo, yo no era línea directa con ella, sino él”.

Grecia Quiroz - Carlos Manzo - Uruapan
Foto: Facebook

La exsecretaria describió además el trato de Samuel “N” con el personal del ayuntamiento durante su paso como director de Protocolo. Secretarios y directores se quejaban de su comportamiento: “Era muy grosero, muy déspota, trataba muy mal al personal”.

Queda una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar por el asesinato de Manzo

En la misma conferencia, Vega Rodríguez confirmó que sigue vigente la orden de aprehensión contra el coronel José Manuel Jiménez, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, y que es la única que falta por cumplimentar.

Cabe señalar que por el asesinato de Carlos Manzo van hasta el momento 31 personas detenidas, entre los que se encuentra el autor intelectual, identificado como Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, líder de “Los R’s”, célula del CJNG con operaciones en Uruapan, Apatzingán y Morelia.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoCJNGUruapanMichoacánasesinatoÚltima horaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lizbeth viajó de Veracruz a Monterrey por un trabajo, la desparecieron cuatro meses pero salió con vida aunque muy afectada

Como en otros cientos de casos de desparición la citaron en una central de autobuses

Lizbeth viajó de Veracruz a Monterrey por un trabajo, la desparecieron cuatro meses pero salió con vida aunque muy afectada

Ceci Flores le pide ayuda a Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, para hallar a su hijo desaparecido

La madre buscadora pidió una reunión con la nueva gobernadora interina para pedirle que intervenga en el caso de su hijo

Ceci Flores le pide ayuda a Graciela Domínguez, gobernadora interina de Sinaloa, para hallar a su hijo desaparecido

Últimos días para obtener la licencia de conducir cerca de tu domicilio: termina programa de módulos móviles en Edomex

Apaxco, Tultepec y Xalatlaco reciben este sábado las sedes itinerantes del Estado de México con atención para automovilistas, motociclistas y choferes, según el tipo de permiso que necesites tramitar

Últimos días para obtener la licencia de conducir cerca de tu domicilio: termina programa de módulos móviles en Edomex

Galilea Montijo se burla de mujer con la boca chueca: “¿Iríamos al mismo?”

La conductora compartió un video que hizo referencia a una peculiaridad de su rostro y provocó reacciones entre sus seguidores

Galilea Montijo se burla de mujer con la boca chueca: “¿Iríamos al mismo?”

PAN exige desaparición de poderes en Sinaloa: considera que existe una crisis de ingobernabilidad

Estas declaraciones se dan en un contexto donde Rubén Rocha Moya pidió por segunda vez una licencia temporal, dejando sus funciones como gobernador del estado

PAN exige desaparición de poderes en Sinaloa: considera que existe una crisis de ingobernabilidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lizbeth viajó de Veracruz a Monterrey por un trabajo, la desparecieron cuatro meses pero salió con vida aunque muy afectada

Lizbeth viajó de Veracruz a Monterrey por un trabajo, la desparecieron cuatro meses pero salió con vida aunque muy afectada

12 niños abusados, cero detenidos: la Fiscalía de Chihuahua mantiene estancado el caso Guardería Gussi

“Estratega, narcisista y su peor miedo”: la personalidad revelada por la psicóloga de “El Chapo” Guzmán para negociar su última captura l Videos

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Detienen en Huamantla a “La Reina del Sur”, objetivo prioritario de autoridades en Tlaxcala

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry sorprende al decir groserías en la Fenapo: cantante pensaba que fans de San Luis Potosí la insultaban

Katy Perry sorprende al decir groserías en la Fenapo: cantante pensaba que fans de San Luis Potosí la insultaban

Galilea Montijo se burla de mujer con la boca chueca: “¿Iríamos al mismo?”

La Bebeshita es la nueva confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

Concierto gratis de La Sonora Dinamita en Naucalpan: cuándo es y cómo llegar desde CDMX

Eduin Caz sorprende al pedir que Ese Pérez abandone La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Canteranos vs. Fuerzas Básicas: así será la Copa Promesas, el nuevo torneo que pondrá a prueba a la Liga MX

Canteranos vs. Fuerzas Básicas: así será la Copa Promesas, el nuevo torneo que pondrá a prueba a la Liga MX

Champions League 2026/27 EN VIVO: fecha, hora y dónde ver el sorteo de la fase de liga desde México

FC Barcelona vs Athletic Club: horario y dónde ver el partido de la jornada 1 de LaLiga desde México

Titán y Neón se roban la noche en la Arena México tras vencer de manera espectacular a Volador Jr. y Villano III Jr. rumbo al 93 Aniversario del CMLL

Lía Cueva se lleva la medalla de bronce desde la plataforma de 10 metros en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados