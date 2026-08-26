México

Suprema Corte ampara a mayas por agua contaminada con plaguicidas

La decisión protege a pueblos de Hopelchén y ordena estudios, vigilancia constante y medidas de control

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El Pleno de la SCJN sostuvo que la falta de certeza científica absoluta no justifica retrasar medidas de protección ante posibles riesgos ambientales. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO
Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió este 26 de agosto un amparo a comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, por indicios de plaguicidas como glifosato en el agua de la región,

Según la SCJN en sus redes sociales, el Pleno sostuvo que, ante posibles riesgos ambientales, la falta de certeza científica absoluta no justifica retrasar medidas de protección.

El Máximo Tribunal también ordenó valorar las pruebas con perspectiva intercultural y sin trasladar indebidamente la carga probatoria a las comunidades indígenas.

La resolución instruyó a autoridades federales, estatales y municipales a realizar estudios, monitoreo permanente y acciones de control sobre la calidad del agua y el uso de plaguicidas; los resultados deberán ser públicos, según la SCJN. El caso correspondió al Amparo en Revisión 283/2025.

PUBLICIDAD

Suprema Corte ordena garantizar 100 litros de agua potable al día por persona en Ecatepec

El Pleno concedió el amparo por el desabasto y fijó un mínimo diario para quienes promovieron el recurso, con la obligación de que el suministro sea continuo y de calidad. Abril 21, 2021. REUTERS/Carlos Jasso
El Pleno concedió el amparo por el desabasto y fijó un mínimo diario para quienes promovieron el recurso, con la obligación de que el suministro sea continuo y de calidad. Abril 21, 2021. REUTERS/Carlos Jasso

La SCJN ordenó el pasado 24 de agosto garantizar 100 litros de agua potable al día por persona a habitantes de Ecatepec, Estado de México, que promovieron un amparo por el desabasto, según un tuit del Máximo Tribunal publicado este 24 de agosto.

El Pleno instruyó asegurar un suministro suficiente, continuo y de calidad, de preferencia a través de la red hidráulica y, cuando eso no sea posible, mediante alternativas adecuadas. También ordenó realizar obras para mejorar la infraestructura hídrica y atender de fondo el desabasto en la zona.

La SCJN estableció que el traslado de agua en pipas no basta para cumplir la sentencia si las autoridades no demuestran que el líquido llega efectivamente a las personas, en cantidad suficiente y con calidad adecuada.

PUBLICIDAD

Además, el Pleno determinó que no tener contrato con el organismo operador ni comprobantes formales de domicilio no puede convertirse en un obstáculo para acceder al agua, según la SCJN.

El asunto se tramitó en los Amparos en Revisión 13/2026 y 14/2026, además de un recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo 1/2026.

Suprema amplía la participación de pueblos indígenas y afromexicanos en juicios

Reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos
El Pleno eliminó límites de una norma de Nuevo León y fijó que la intervención procede cuando una decisión legislativa o administrativa pueda impactar también a integrantes en lo personal. (INPI)

La SCJN resolvió el pasado 25 de agosto que los pueblos indígenas y afromexicanos pueden intervenir en juicios que afecten sus derechos y que la consulta previa no se limita a medidas que incidan solo en derechos colectivos, con lo que amplió su acceso a la justicia constitucional y anuló restricciones contenidas en una ley de Nuevo León.

En el segundo de los asuntos, el Pleno invalidó la porción colectivos del artículo 39 de la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León, dentro de la acción de inconstitucionalidad 32/2026. También extendió la invalidez a la expresión “positiva o negativamente”, al considerar que esa condición tampoco se ajusta al marco convencional del derecho humano a la consulta.

Según la propia Corte, la obligación de consultar surge cuando una medida legislativa o administrativa puede afectar directamente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Ese deber existe aunque la afectación alcance al mismo tiempo derechos individuales de sus integrantes y derechos colectivos de la comunidad.

Sala de audiencias con asientos rojos, mesa de madera, magistrados, público, pantallas, bandera de México, retrato y textos en las paredes
La SCJN sostuvo que la obligación de consulta previa surge cuando una medida legislativa o administrativa puede afectar directamente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. (SCJN)

En la primera decisión, la SCJN avaló que la comunidad indígena mazahua de Crescencio Morales, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, participe como tercera interesada en dos controversias constitucionales promovidas por ese ayuntamiento. Se tratan de los recursos de reclamación 119 y 120-CA, ambos de 2025, resueltos en sesión del Pleno.

De acuerdo con la SCJN, esos juicios impugnan diversas normas y actos vinculados con la consulta previa sobre autogobierno indígena. El tribunal sostuvo que sus resoluciones podrían incidir en los derechos e intereses de la comunidad, por lo que sí puede intervenir dentro del procedimiento.

Temas Relacionados

SCJNMayasAguaPlaguicidasÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Debido a que el avistamiento ocurrió de noche, las maniobras de retiro se realizaron hasta el mañana del martes

Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado

La adolescente fue vista por última vez la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Con videograbaciones y un reporte anónimo: así fue el secuestro y rescate de una persona en CDMX por la que pidieron 20 mdp

Isamar, Gaby y Alan festajaban en Puebla cuando desaparecieron: sus cuerpos fueron hallados en diversas partes al igual que su camioneta

A 15 años de la masacre, los familiares del Casino Royale exigen justicia con dos sentencias firmes y 23 casos sin resolver

Cercan al Tío Lako en Michoacán: nuevo cateo golpea su estructura y suman 32 detenciones ligadas al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La desgarradora confesión de Susana Zabaleta sobre su relación con Ricardo Pérez: “Yo sé que lo voy a perder”

Danna revela si ser mamá es un sueño o pesadilla: su contundente opinión

Wendy Guevara y Las Perdidas se lanzan contra Karina Torres y la tachan de ‘títere’ de Aldo en LCDLFM

Katy Perry sorprende al decir groserías en la Fenapo: cantante pensaba que fans de San Luis Potosí la insultaban

DEPORTES

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

Celta de Vigo vs Osasuna: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 1 desde México

Canteranos vs. Fuerzas Básicas: así será la Copa Promesas, el nuevo torneo que pondrá a prueba a la Liga MX

Champions League 2026/27 EN VIVO: fecha, hora y dónde ver el sorteo de la fase de liga desde México

FC Barcelona vs Athletic Club: horario y dónde ver el partido de la jornada 1 de LaLiga desde México