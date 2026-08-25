Martillos, fuego y fuelles manuales: así recrearon en Dinamarca un ancla vikinga de hace 1.000 años

La iniciativa reúne a herreros y alumnos que aplican arqueología experimental en la fortaleza circular del norte danés para reproducir una pieza de hierro forjado de hace un milenio (Captura de video)

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En la antigua fortaleza vikinga de Aggersborg, en el norte de Dinamarca, un equipo de herreros y estudiantes de la National School of Blacksmithing del Reino Unido trabaja con fuego, yunque y técnicas de hace más de mil años para recrear un ancla vikinga de hierro forjado a través de la arqueología experimental. El proyecto combina el análisis científico de piezas medievales con la reproducción artesanal de los métodos originales.

El emplazamiento elegido tiene un peso histórico propio. Aggersborg es una de las mayores fortalezas circulares de la era vikinga en Dinamarca, construida alrededor del año 980 durante el reinado del rey Harald Bluetooth. Su posición estratégica sobre el Limfjord, la vía navegable que conecta el mar Báltico con el mar del Norte, la convirtió en un punto neurálgico para la expansión nórdica.

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Según informó Euronews, el lugar fue elegido para dar al experimento un marco histórico y geográfico coherente con la investigación.

Hierro de horno bajo y análisis por rayos X

La materia prima se obtiene en un pequeño horno artesanal, sin procesos industriales, para replicar las limitaciones de los artesanos nórdicos (Captura de video)

El ancla se forja a partir de hierro de horno bajo, un material obtenido al fundir mineral de hierro en un pequeño horno artesanal, sin los procesos de la siderurgia industrial moderna. Esta decisión reproduce fielmente las condiciones que enfrentaban los artesanos vikingos, tanto en la calidad del metal como en las limitaciones técnicas del proceso de producción.

El diseño de la pieza se apoya en análisis por rayos X de anclas altomedievales conservadas. Esa tecnología permite a los investigadores identificar las líneas de soldadura internas y los distintos tipos de hierro presentes en los originales, información que los herreros traducen luego en pasos concretos de fabricación. De acuerdo con Euronews, este enfoque transforma el estudio de los objetos del pasado en un proceso técnico activo y verificable.

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El equipo trabaja además con fuelles accionados a mano y combustibles propios de la época. Esas condiciones exponen a los estudiantes a las mismas restricciones que afrontaban los artesanos medievales y añaden fidelidad histórica al experimento más allá de la simple reproducción formal de la pieza.

Lo que revelan los materiales y las técnicas

El integrante del proyecto señala que las decisiones de diseño respondían a la lógica práctica del metal disponible, y que la experiencia en el sitio permite extraer información (Captura de video)

El técnico Ernestas Jakubauskas, integrante del equipo de la National School of Blacksmithing, aseguró que la experiencia demuestra por qué los herreros vikingos desarrollaron técnicas específicas para trabajar con los materiales que tenían disponibles.

Cada decisión de diseño, señaló, responde a una lógica práctica condicionada por las propiedades del hierro de horno bajo: su mayor porosidad frente al acero industrial, su comportamiento distinto bajo el martillo y las temperaturas alcanzables con los medios de la época.

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El proyecto busca que el proceso de reproducción genere información técnica que los registros escritos de la época no pueden ofrecer por sí solos. Los investigadores documentan cada etapa del trabajo para convertir la experiencia en un insumo útil para futuras investigaciones en arqueología medieval.

Aggersborg, en la orilla norte del Limfjord, fue construida alrededor del año 980 durante el reinado del rey Harald Bluetooth (Captura de video)

El trabajo en Aggersborg también opera como instancia de formación práctica para los alumnos de la National School of Blacksmithing. Enfrentan en el terreno desafíos que ningún taller moderno puede replicar en su totalidad, desde el manejo del hierro en bruto hasta el control del calor con fuelles manuales en condiciones variables.

Un ancla para un barco reconstruido

Cuando esté terminada, la pieza se instalará en una embarcación altomedieval reconstruida a partir del barco de Gislinge, hallado en Dinamarca en 1993. Esa barca de trabajo reproduce el tipo de nave que los vikingos usaban para navegar por aguas interiores y costeras, rutas esenciales tanto para el comercio como para los desplazamientos militares y diplomáticos de la época.

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La pieza final integrará una nave altomedieval replicada a partir del hallazgo realizado en 1993 en Dinamarca (Captura de video)

La incorporación del ancla forjada a mano completará una embarcación que, en cada uno de sus componentes, intenta reflejar las soluciones técnicas del mundo nórdico medieval. El barco de Gislinge es una de las referencias más sólidas para este tipo de reconstrucciones en Escandinavia, y su elección como base del proyecto le da respaldo arqueológico a cada decisión constructiva.

Los investigadores esperan que el experimento aporte datos concretos sobre los conocimientos y capacidades artesanales que permitieron a los marineros vikingos viajar, intercambiar mercancías y operar por toda Europa durante siglos. Según el medio, la pieza final también servirá como registro tangible del proceso, documentado para futuras investigaciones en arqueología medieval.

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