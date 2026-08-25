Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Martillos, fuego y fuelles manuales: así recrearon en Dinamarca un ancla vikinga de hace 1.000 años

Un equipo de la National School of Blacksmithing del Reino Unido viajó a la fortaleza de Aggersborg para forjar una réplica de ancla altomedieval basada en análisis por rayos X de piezas originales

Persona de espaldas tirando de una cuerda para izar la vela marrón de un pequeño barco de madera sobre el agua
La iniciativa reúne a herreros y alumnos que aplican arqueología experimental en la fortaleza circular del norte danés para reproducir una pieza de hierro forjado de hace un milenio (Captura de video)
Guardar

En la antigua fortaleza vikinga de Aggersborg, en el norte de Dinamarca, un equipo de herreros y estudiantes de la National School of Blacksmithing del Reino Unido trabaja con fuego, yunque y técnicas de hace más de mil años para recrear un ancla vikinga de hierro forjado a través de la arqueología experimental. El proyecto combina el análisis científico de piezas medievales con la reproducción artesanal de los métodos originales.

El emplazamiento elegido tiene un peso histórico propio. Aggersborg es una de las mayores fortalezas circulares de la era vikinga en Dinamarca, construida alrededor del año 980 durante el reinado del rey Harald Bluetooth. Su posición estratégica sobre el Limfjord, la vía navegable que conecta el mar Báltico con el mar del Norte, la convirtió en un punto neurálgico para la expansión nórdica.

PUBLICIDAD

Según informó Euronews, el lugar fue elegido para dar al experimento un marco histórico y geográfico coherente con la investigación.

Hierro de horno bajo y análisis por rayos X

Una barra de metal al rojo vivo permanece sobre un yunque mientras una persona la sostiene con tenazas
La materia prima se obtiene en un pequeño horno artesanal, sin procesos industriales, para replicar las limitaciones de los artesanos nórdicos (Captura de video)

El ancla se forja a partir de hierro de horno bajo, un material obtenido al fundir mineral de hierro en un pequeño horno artesanal, sin los procesos de la siderurgia industrial moderna. Esta decisión reproduce fielmente las condiciones que enfrentaban los artesanos vikingos, tanto en la calidad del metal como en las limitaciones técnicas del proceso de producción.

El diseño de la pieza se apoya en análisis por rayos X de anclas altomedievales conservadas. Esa tecnología permite a los investigadores identificar las líneas de soldadura internas y los distintos tipos de hierro presentes en los originales, información que los herreros traducen luego en pasos concretos de fabricación. De acuerdo con Euronews, este enfoque transforma el estudio de los objetos del pasado en un proceso técnico activo y verificable.

PUBLICIDAD

El equipo trabaja además con fuelles accionados a mano y combustibles propios de la época. Esas condiciones exponen a los estudiantes a las mismas restricciones que afrontaban los artesanos medievales y añaden fidelidad histórica al experimento más allá de la simple reproducción formal de la pieza.

Lo que revelan los materiales y las técnicas

Tres personas junto a una forja de ladrillos con fuelle y yunque en un campo al aire libre bajo un toldo
El integrante del proyecto señala que las decisiones de diseño respondían a la lógica práctica del metal disponible, y que la experiencia en el sitio permite extraer información (Captura de video)

El técnico Ernestas Jakubauskas, integrante del equipo de la National School of Blacksmithing, aseguró que la experiencia demuestra por qué los herreros vikingos desarrollaron técnicas específicas para trabajar con los materiales que tenían disponibles.

Cada decisión de diseño, señaló, responde a una lógica práctica condicionada por las propiedades del hierro de horno bajo: su mayor porosidad frente al acero industrial, su comportamiento distinto bajo el martillo y las temperaturas alcanzables con los medios de la época.

El proyecto busca que el proceso de reproducción genere información técnica que los registros escritos de la época no pueden ofrecer por sí solos. Los investigadores documentan cada etapa del trabajo para convertir la experiencia en un insumo útil para futuras investigaciones en arqueología medieval.

Mapa con un marcador rojo sobre una zona costera junto a las etiquetas de Thorup, Aggersund y la isla de Borreholm
Aggersborg, en la orilla norte del Limfjord, fue construida alrededor del año 980 durante el reinado del rey Harald Bluetooth (Captura de video)

El trabajo en Aggersborg también opera como instancia de formación práctica para los alumnos de la National School of Blacksmithing. Enfrentan en el terreno desafíos que ningún taller moderno puede replicar en su totalidad, desde el manejo del hierro en bruto hasta el control del calor con fuelles manuales en condiciones variables.

Un ancla para un barco reconstruido

Cuando esté terminada, la pieza se instalará en una embarcación altomedieval reconstruida a partir del barco de Gislinge, hallado en Dinamarca en 1993. Esa barca de trabajo reproduce el tipo de nave que los vikingos usaban para navegar por aguas interiores y costeras, rutas esenciales tanto para el comercio como para los desplazamientos militares y diplomáticos de la época.

Tenazas de hierro y una estructura en forma de T colocadas sobre un papel con diagramas impresos sobre una superficie de madera
La pieza final integrará una nave altomedieval replicada a partir del hallazgo realizado en 1993 en Dinamarca (Captura de video)

La incorporación del ancla forjada a mano completará una embarcación que, en cada uno de sus componentes, intenta reflejar las soluciones técnicas del mundo nórdico medieval. El barco de Gislinge es una de las referencias más sólidas para este tipo de reconstrucciones en Escandinavia, y su elección como base del proyecto le da respaldo arqueológico a cada decisión constructiva.

Los investigadores esperan que el experimento aporte datos concretos sobre los conocimientos y capacidades artesanales que permitieron a los marineros vikingos viajar, intercambiar mercancías y operar por toda Europa durante siglos. Según el medio, la pieza final también servirá como registro tangible del proceso, documentado para futuras investigaciones en arqueología medieval.

Temas Relacionados

DinamarcaArqueologíaReconstrucciónVikingosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brasil: una joven fue secuestrada por su expareja y la encontraron encadenada a una cama después de cinco días

Emiliane Tamara Nunes Carvalho fue hallada en una habitación insonorizada que había sido preparada para mantenerla cautiva. El hombre, que ya había sido denunciado por amenazas y agresiones, quedó detenido y también es investigado por abuso sexual

Brasil: una joven fue secuestrada por su expareja y la encontraron encadenada a una cama después de cinco días

Un bloque de hielo del tamaño de Manhattan se desprendió de un glaciar en Groenlandia y amenaza con elevar el nivel del mar

El Servicio Canadiense de Hielo monitorea la trayectoria de la isla de hielo del glaciar Petermann, registrada el 4 de agosto como el mayor evento de este tipo en el Ártico desde 2020, mientras dos masas aún más grandes podrían colapsar en los próximos meses

Un bloque de hielo del tamaño de Manhattan se desprendió de un glaciar en Groenlandia y amenaza con elevar el nivel del mar

Taiwán presentó el Strong Bow, su nuevo interceptor hipersónico capaz de destruir misiles balísticos a 70 kilómetros de altura

El sistema, desarrollado localmente, será la capa exterior del futuro T-Dome y funcionará junto a los Patriot PAC-3 y otros interceptores para ampliar las posibilidades de defensa de la isla ante las agresiones del régimen chino

Taiwán presentó el Strong Bow, su nuevo interceptor hipersónico capaz de destruir misiles balísticos a 70 kilómetros de altura

China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

Los analistas de seguridad afirman que crece la construcción de una base militar en Yagong

China acelera la ocupación del mar Meridional: fotos satelitales revelan nuevas instalaciones en un islote artificial

“Una graduación es resultado del esfuerzo”: trabajó cinco años como recolector de basura para pagarse la carrera de Derecho y festejó en el camión

Su empleo fue el sostén para inscripciones, materiales y gastos universitarios. Con su salario y tras jornadas con lluvia, viento y calor, completó sus estudios

“Una graduación es resultado del esfuerzo”: trabajó cinco años como recolector de basura para pagarse la carrera de Derecho y festejó en el camión
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Otro fallo histórico: condenaron a tres años de prisión en suspenso al hombre que cazó un yaguareté en Formosa

Otro fallo histórico: condenaron a tres años de prisión en suspenso al hombre que cazó un yaguareté en Formosa

MTC hace oficial reducción excepcional del 90% en multas de tránsito y transporte público y privado: conoce los plazos y detalles de la medida

Abelardo de la Espriella corrigió su declaración de renta y aclaró sus conflictos de intereses: así están sus cuentas en Colombia, EE. UU. e Italia

Se mueve la elección del CNE: Pacto Histórico, En Marcha y Aico se alían para llevar a un exministro al tribunal electoral

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 25 de agosto: siga en VIVO el reporte del desastre natural

DEPORTES

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

De ser campeón con Boca y jugar en la Selección a brillar en el básquet con 44 años: la actuación de Rodrigo Palacio en una liga regional

Las exóticas anécdotas del Gordo Núñez: del zoológico del príncipe malayo a las multas del Tolo Gallego por su apodo

La reacción de Ángel Di María por la dura sanción a Paredes y Molina tras los incidentes en la final del Mundial

La inminente oferta del Manchester City por Enzo Fernández: la condición que pondría el Chelsea para transferirlo

ENTRETENIMIENTO

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

Dolly Parton: los problemas de salud y el cuidado de su esposo durante sus últimos meses de vida

La fortuna de Dolly Parton: de la pobreza de Tennessee a un patrimonio que pocos artistas han igualado

‘Avengers Endgame: Bonus’: todo sobre el relanzamiento de la película con minutos extra, adelantos exclusivos y más

Maggie Smith: se revela la fortuna que la estrella de ‘Harry Potter’ heredó a sus dos hijos

Murió Dolly Parton: las seis canciones que la convirtieron en una leyenda de la música